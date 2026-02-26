Türkiye
Belçika, yedek askerlik yaş sınırını 67'ye yükseltti
Belçika, yedek askerlik yaş sınırını 67'ye yükseltti
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 51'den 67'ye yükseltme kararı aldı.
Flamanca yayın yapan yerel basının haberine göre, karar, Belçika Meclisi'nin Savunma Komitesi'nde alındı. Buna göre, yedek askeri personel için belirlenen azami yaş sınırı 67 olarak düzenlendi.Kararla yaş sınırı, 2030’dan itibaren yürürlüğe girecek yasal emeklilik yaşıyla uyumlu hale getirildi.Mevcut mevzuata göre gönüllü yedek asker adaylarının 34 yaşından büyük olmaması, yedek subay adaylarının ise 51 yaşını geçmemesi gerekiyor.Yetkililer, mevcut yaş sınırlarının sisteme yeni aday girişini sınırladığını belirterek, düzenleme ile aday havuzunun genişletilmesinin hedeflendiğini ifade etti.'Güçlü bir yedek kuvvet lüks değil, zorunluluktur'Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Mevcut güvenlik ortamında güçlü ve konuşlandırılabilir yedek kuvvet bir lüks değil, zorunluluktur. Yedek askerler, hem ülke topraklarının korunmasında hem de aktif kadronun desteklenmesinde kritik rol oynuyor" dedi.Francken, düzenleme sayesinde motive ve yetkin kişilerin güvenliğe daha uzun süre katkı sunmasının mümkün olacağını vurguladı.Bakan Francken, daha önce de 17 yaşındaki 149 bin gence mektup göndererek gönüllü askeri hizmet verme çağrısında bulunmuştu.
Belçika, yedek askerlik yaş sınırını 67'ye yükseltti

Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 51'den 67'ye yükseltme kararı aldı.
Flamanca yayın yapan yerel basının haberine göre, karar, Belçika Meclisi'nin Savunma Komitesi'nde alındı. Buna göre, yedek askeri personel için belirlenen azami yaş sınırı 67 olarak düzenlendi.
Kararla yaş sınırı, 2030’dan itibaren yürürlüğe girecek yasal emeklilik yaşıyla uyumlu hale getirildi.
Mevcut mevzuata göre gönüllü yedek asker adaylarının 34 yaşından büyük olmaması, yedek subay adaylarının ise 51 yaşını geçmemesi gerekiyor.
Yetkililer, mevcut yaş sınırlarının sisteme yeni aday girişini sınırladığını belirterek, düzenleme ile aday havuzunun genişletilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
'Güçlü bir yedek kuvvet lüks değil, zorunluluktur'

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Mevcut güvenlik ortamında güçlü ve konuşlandırılabilir yedek kuvvet bir lüks değil, zorunluluktur. Yedek askerler, hem ülke topraklarının korunmasında hem de aktif kadronun desteklenmesinde kritik rol oynuyor" dedi.
Francken, düzenleme sayesinde motive ve yetkin kişilerin güvenliğe daha uzun süre katkı sunmasının mümkün olacağını vurguladı.
Bakan Francken, daha önce de 17 yaşındaki 149 bin gence mektup göndererek gönüllü askeri hizmet verme çağrısında bulunmuştu.
