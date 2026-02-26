Türkiye
Batı Afrika’da ortak savunma hamlesi: 2 bin kişilik terörle mücadele gücü kuruluyor
Batı Afrika ülkelerinin askeri liderleri, Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da bir araya geldi. Görüşmelerde, ECOWAS Yedek Gücü’nün aktif hale getirilmesi planı öne çıktı.Toplantıya, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Julius Maada Bio başkanlık etti. Görüşmelerde, bölgedeki artan terör saldırıları ve kıyı ülkelerine yönelik tehditler ele alındı.2026’ya kadar 2 bin asker hedefiPlan kapsamında, 2026 sonuna kadar 2 bin askerin göreve hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Üye ülkelerin, sağlayacakları asker sayısını netleştirmesi bekleniyor.Yetkililerin, gücün öncelikle iç kaynaklarla finanse edilmesini, dış destek arayışının ise ikinci aşamada değerlendirilmesini istediği aktarıldı.Açıklamalarda, bölgesel güvenliğin sağlanması için kurumlar arası uyumun kritik olduğu vurgulandı.Bölgesel iş birliği vurgusuToplantıda, ECOWAS ile Mali, Burkina Faso ve Nijer’in oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES) arasında yakın koordinasyon ihtiyacı dile getirildi.Bölgedeki saldırıların tırmandığına dikkat çekildi. Global Terörizm Endeksi verilerine göre, 2024 yılında terör kaynaklı küresel ölümlerin yarısından fazlasının Batı Afrika’da gerçekleştiği belirtildi.Bu tablo karşısında, savunma liderlerinin “hızlı ve koordineli yanıt” gerekliliğini vurguladığı bildirildi.
18:15 26.02.2026
© AP Photo / Sunday AlambaGuinea soldiers patrol
Guinea soldiers patrol - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Sunday Alamba
Batı Afrika’da artan saldırılar sonrası Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 2026 sonuna kadar 2 bin askerden oluşan bölgesel bir yedek güç kurmayı hedefliyor. Savunma liderleri, terör tehdidine karşı hızlı ve koordineli müdahale çağrısı yaptı.
Batı Afrika ülkelerinin askeri liderleri, Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da bir araya geldi. Görüşmelerde, ECOWAS Yedek Gücü’nün aktif hale getirilmesi planı öne çıktı.
Toplantıya, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Julius Maada Bio başkanlık etti. Görüşmelerde, bölgedeki artan terör saldırıları ve kıyı ülkelerine yönelik tehditler ele alındı.

2026’ya kadar 2 bin asker hedefi

Plan kapsamında, 2026 sonuna kadar 2 bin askerin göreve hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Üye ülkelerin, sağlayacakları asker sayısını netleştirmesi bekleniyor.
Yetkililerin, gücün öncelikle iç kaynaklarla finanse edilmesini, dış destek arayışının ise ikinci aşamada değerlendirilmesini istediği aktarıldı.
Açıklamalarda, bölgesel güvenliğin sağlanması için kurumlar arası uyumun kritik olduğu vurgulandı.

Bölgesel iş birliği vurgusu

Toplantıda, ECOWAS ile Mali, Burkina Faso ve Nijer’in oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES) arasında yakın koordinasyon ihtiyacı dile getirildi.
Bölgedeki saldırıların tırmandığına dikkat çekildi. Global Terörizm Endeksi verilerine göre, 2024 yılında terör kaynaklı küresel ölümlerin yarısından fazlasının Batı Afrika’da gerçekleştiği belirtildi.
Bu tablo karşısında, savunma liderlerinin “hızlı ve koordineli yanıt” gerekliliğini vurguladığı bildirildi.
