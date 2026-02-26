https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/bakan-goktas-duyurdu-subat-ayi-odemeleri-hesaplara-yatirildi-1103820413.html

Bakan Göktaş duyurdu: Şubat ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş duyurdu: Şubat ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Sputnik Türkiye

Şubat ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldı. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T11:34+0300

2026-02-26T11:34+0300

2026-02-26T11:34+0300

türki̇ye

doğum yardımı

mahinur özdemir göktaş

aile yılı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097113485_0:16:2650:1507_1920x0_80_0_0_c849260b86aed5dd34840cb8be5dfbb2.png

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayı doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, "Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 859 bin 775 annenin hesabına 12 milyar 77 milyon liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" dedi. Doğum yardımı ne kadar? Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsatarak, iki, üç ve üzeri 510 bin 924 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını belirtti.Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:Doğum yardımı nasıl alınır?Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/2025-yili-evlenme-ve-bosanma-verileri-aciklandi-evlilik-yasi-yukseldi-bosanma-artti-en-cok-bosanma-1103747906.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğum yardımı, mahinur özdemir göktaş, aile yılı