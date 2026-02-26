https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/bakan-goktas-duyurdu-subat-ayi-odemeleri-hesaplara-yatirildi-1103820413.html
Bakan Göktaş duyurdu: Şubat ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş duyurdu: Şubat ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Sputnik Türkiye
Şubat ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldı. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T11:34+0300
2026-02-26T11:34+0300
2026-02-26T11:34+0300
türki̇ye
doğum yardımı
mahinur özdemir göktaş
aile yılı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097113485_0:16:2650:1507_1920x0_80_0_0_c849260b86aed5dd34840cb8be5dfbb2.png
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayı doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, "Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 859 bin 775 annenin hesabına 12 milyar 77 milyon liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" dedi. Doğum yardımı ne kadar? Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsatarak, iki, üç ve üzeri 510 bin 924 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını belirtti.Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:Doğum yardımı nasıl alınır?Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/2025-yili-evlenme-ve-bosanma-verileri-aciklandi-evlilik-yasi-yukseldi-bosanma-artti-en-cok-bosanma-1103747906.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097113485_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_9357914182b98d92e4daeb8b62fec56b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
doğum yardımı, mahinur özdemir göktaş, aile yılı
doğum yardımı, mahinur özdemir göktaş, aile yılı
Bakan Göktaş duyurdu: Şubat ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Şubat ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayı doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, "Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 859 bin 775 annenin hesabına 12 milyar 77 milyon liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" dedi.
Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsatarak, iki, üç ve üzeri 510 bin 924 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını belirtti.
Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda şubat ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 859 bin 775 annenin hesabına 12 milyar 77 milyon liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."
Doğum yardımı nasıl alınır?
Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.
Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.