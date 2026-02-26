Türkiye
Ay'da genç fay hatları bulundu: Depremler sanılandan çok daha yaygın
Ay’da genç fay hatları bulundu: Depremler sanılandan çok daha yaygın
Yeni araştırmalar, Ay'ın karanlık düzlüklerinin sanıldığı kadar sakin olmadığını ve yüzeyde aktif fay hatlarının yaygın olduğunu ortaya koydu.
Yeni araştırmalar, Ay’ın karanlık düzlüklerinin sanıldığı kadar sakin olmadığını ve yüzeyde aktif fay hatlarının yaygın olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları, Ay yüzeyindeki “maria” adı verilen koyu renkli bazalt düzlüklerde bulunan fay sırtlarının ilk kapsamlı küresel haritasını hazırladı. Çalışma, bu bölgelerdeki tektonik hareketlerin tahmin edilenden daha yaygın olduğunu gösterdi.
Araştırmaya göre bazı fay sırtları jeolojik açıdan oldukça genç. Bu yapıların bir kısmının yalnızca birkaç on milyon yıl önce oluştuğu belirlendi. Bu da Ay’ın jeolojik olarak tamamen durgun bir gök cismi olmadığını ortaya koyuyor.
Elde edilen bulgular, Ay’ın iç kısmının hâlâ soğumaya devam ettiğini ve bu süreçte yavaş yavaş küçüldüğünü gösteriyor. Uzmanlar bu durumu, kuruyan bir elmanın kabuğunda oluşan kırışıklıklara benzetiyor. Ay’ın yüzeyindeki fay sırtları da bu büzüşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.
Smithsonian Enstitüsü’nden jeolog Cole Nypaver, Ay’ın yüksek bölgelerinde fay hatlarının uzun zamandır bilindiğini ancak maria düzlüklerinde bu kadar yaygın biçimde ilk kez tespit edildiğini söyledi.
Çalışma, Ay’ın iç yapısı ve sismik geçmişi hakkında daha bütüncül bir tablo sunuyor.
Araştırmacılar, NASA’nın Ay Yörünge Keşif Aracı’nın (LRO) sağladığı yüksek çözünürlüklü görüntülerden yararlandı. İncelemeler sonucunda daha önce kayda geçmemiş bin 114 yeni fay segmenti belirlendi. Böylece 4.5 milyar yaşında olan Ay'da tespit edilen toplam segment sayısı 2 bin 634’e ulaştı.
Fayların yaşını belirlemek için çevredeki krater yoğunluğunu inceleyen ekip, bu yapıların yaklaşık 310 milyon ila 50 milyon yıl önce oluştuğunu hesapladı. Bu bölümde en genç fayın yaklaşık 52 milyon yaşında olduğu saptandı.
