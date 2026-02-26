https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/abd-adalet-bakanligindan-epstein-dosyalari-icin-yeni-inceleme-1103819480.html
ABD Adalet Bakanlığı’ndan Epstein dosyaları için yeni inceleme
ABD Adalet Bakanlığı’ndan Epstein dosyaları için yeni inceleme
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarında bazı kayıtların yanlışlıkla gizlenip gizlenmediğini inceliyor. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T10:40+0300
2026-02-26T10:40+0300
2026-02-26T10:42+0300
dünya
jeffrey epstein
ghislaine maxwell
adalet bakanlığı
fbi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103410978_0:320:683:704_1920x0_80_0_0_a756aa822df6c0dd74f608a1ab184f1d.jpg
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanan bölümünde bazı belgelerin yanlışlıkla gizlenmiş olabileceği iddiaları üzerine yeniden inceleme başlattıklarını açıkladı.Açıklamada, Ghislaine Maxwell’in ceza davasındaki keşif sürecinde kendisine teslim edilen bazı belgelerin kamuya açıklanan dosyalar arasında yer almadığı yönündeki iddiaların değerlendirildiğini bildirdi. Şu ifadeler kullanıldı:Trump'a yönelik iddialar tartışmanın merkezindeTartışmanın merkezinde, 2019 yılında Epstein'in tutuklanmasının ardından FBI tarafından ifadesi alınan bir kadının Trump’a yönelik doğrulanmamış suçlamalarına ilişkin kayıtların özetleri yer alıyor. Basında yer alan haberlere göre, FBI’ın dört ayrı görüşme yaptığı belirtilen kadına ilişkin yalnızca bir görüşme özetinin kamuya açıklanan belgeler arasında bulunduğu, diğerlerinin ise yer almadığı ileri sürüldü.Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin en üst düzey Demokrat üyesi Robert Garcia, Demokrat üyelerin eksik olduğu iddia edilen kayıtları inceleyeceğini açıkladı. Garcia, sansürsüz delil kayıtlarını incelediğini ve Adalet Bakanlığı’nın bazı FBI görüşmelerini “hukuka aykırı biçimde gizlemiş göründüğünü” savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/epstein-dosyalarinda-stephen-hawkingin-yeni-fotografi-kadinlarla-goruntusu-ortaya-cikti-1103796022.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103410978_0:256:683:768_1920x0_80_0_0_3d0255a6118d4377a56a43b38dfd0fc9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jeffrey epstein, ghislaine maxwell, adalet bakanlığı, fbi
jeffrey epstein, ghislaine maxwell, adalet bakanlığı, fbi
ABD Adalet Bakanlığı’ndan Epstein dosyaları için yeni inceleme
10:40 26.02.2026 (güncellendi: 10:42 26.02.2026)
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarında bazı kayıtların yanlışlıkla gizlenip gizlenmediğini inceliyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanan bölümünde bazı belgelerin yanlışlıkla gizlenmiş olabileceği iddiaları üzerine yeniden inceleme başlattıklarını açıkladı.
Açıklamada, Ghislaine Maxwell’in ceza davasındaki keşif sürecinde kendisine teslim edilen bazı belgelerin kamuya açıklanan dosyalar arasında yer almadığı yönündeki iddiaların değerlendirildiğini bildirdi. Şu ifadeler kullanıldı:
Kamuoyu tarafından işaret edilen tüm belgelerde olduğu gibi, söz konusu kategorideki dosyalar incelenmektedir. Yanlışlıkla gizlendiği tespit edilen ve federal yasa kapsamında yayımlanması gereken bir belge varsa, yasa çerçevesinde yayımlanacaktır.
Trump'a yönelik iddialar tartışmanın merkezinde
Tartışmanın merkezinde, 2019 yılında Epstein'in tutuklanmasının ardından FBI tarafından ifadesi alınan bir kadının Trump’a yönelik doğrulanmamış suçlamalarına ilişkin kayıtların özetleri yer alıyor. Basında yer alan haberlere göre, FBI’ın dört ayrı görüşme yaptığı belirtilen kadına ilişkin yalnızca bir görüşme özetinin kamuya açıklanan belgeler arasında bulunduğu, diğerlerinin ise yer almadığı ileri sürüldü.
Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin en üst düzey Demokrat üyesi Robert Garcia, Demokrat üyelerin eksik olduğu iddia edilen kayıtları inceleyeceğini açıkladı. Garcia, sansürsüz delil kayıtlarını incelediğini ve Adalet Bakanlığı’nın bazı FBI görüşmelerini “hukuka aykırı biçimde gizlemiş göründüğünü” savundu.