ABD Adalet Bakanlığı'ndan Epstein dosyaları için yeni inceleme

ABD Adalet Bakanlığı’ndan Epstein dosyaları için yeni inceleme

Sputnik Türkiye

26.02.2026

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanan bölümünde bazı belgelerin yanlışlıkla gizlenmiş olabileceği iddiaları üzerine yeniden inceleme başlattıklarını açıkladı.Açıklamada, Ghislaine Maxwell’in ceza davasındaki keşif sürecinde kendisine teslim edilen bazı belgelerin kamuya açıklanan dosyalar arasında yer almadığı yönündeki iddiaların değerlendirildiğini bildirdi. Şu ifadeler kullanıldı:Trump'a yönelik iddialar tartışmanın merkezindeTartışmanın merkezinde, 2019 yılında Epstein'in tutuklanmasının ardından FBI tarafından ifadesi alınan bir kadının Trump’a yönelik doğrulanmamış suçlamalarına ilişkin kayıtların özetleri yer alıyor. Basında yer alan haberlere göre, FBI’ın dört ayrı görüşme yaptığı belirtilen kadına ilişkin yalnızca bir görüşme özetinin kamuya açıklanan belgeler arasında bulunduğu, diğerlerinin ise yer almadığı ileri sürüldü.Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin en üst düzey Demokrat üyesi Robert Garcia, Demokrat üyelerin eksik olduğu iddia edilen kayıtları inceleyeceğini açıkladı. Garcia, sansürsüz delil kayıtlarını incelediğini ve Adalet Bakanlığı’nın bazı FBI görüşmelerini “hukuka aykırı biçimde gizlemiş göründüğünü” savundu.

