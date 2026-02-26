Türkiye
Anne ve kızın içinde bulunduğu araba nehre düştü: Ölümden son anda kurtuldular
Anne ve kızın içinde bulunduğu araba nehre düştü: Ölümden son anda kurtuldular
Sputnik Türkiye
Amasya'da anne ve kızın içerisinde bulunduğu araç Yeşilırmak'a düştü. Mahsur kalan anne ve kızı son anda kurtarıldı. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Amasya'da Nehir K.'nın kullandığı araba başka bir araçla çarpıştıktan sonra Yeşilırmak'a düştü. Arabada mahsur kalan Nehir K. ve annesi Hanife K., sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı. Önce başka bir araçla çarpıştı sonra nehre düştüAlınan bilgiye göre, Nehir K. idaresindeki 06 DBT 103 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki Künç Köprü'nün çıkışında Fuat S. yönetimindeki 05 DF 596 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra Yeşilırmak Nehri'ne düştü.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve Amasya Belediyesi Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi.Sulara kapılmaktan son anda kurtuldularEkipler, yürüttükleri çalışma sonucu otomobilde mahsur kalan sürücü ile annesi Hanife K'yi kurtardı. Yaralanan Nehir K. ile Hanife K, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Otomobil ise vinç yardımıyla nehirden çıkarıldı.
Anne ve kızın içinde bulunduğu araba nehre düştü: Ölümden son anda kurtuldular

Amasya
Amasya'da anne ve kızın içerisinde bulunduğu araç Yeşilırmak'a düştü. Mahsur kalan anne ve kızı son anda kurtarıldı.
Amasya'da Nehir K.'nın kullandığı araba başka bir araçla çarpıştıktan sonra Yeşilırmak'a düştü. Arabada mahsur kalan Nehir K. ve annesi Hanife K., sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı.
Önce başka bir araçla çarpıştı sonra nehre düştü

Alınan bilgiye göre, Nehir K. idaresindeki 06 DBT 103 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki Künç Köprü'nün çıkışında Fuat S. yönetimindeki 05 DF 596 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra Yeşilırmak Nehri'ne düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve Amasya Belediyesi Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sulara kapılmaktan son anda kurtuldular

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu otomobilde mahsur kalan sürücü ile annesi Hanife K'yi kurtardı. Yaralanan Nehir K. ile Hanife K, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil ise vinç yardımıyla nehirden çıkarıldı.
