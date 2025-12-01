https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/arabayi-kizilirmaka-surerek-esini-ve-oglunu-oldurdugu-iddia-edilen-doktor-cezaevinde-olu-bulundu-1101443661.html
Arabayı Kızılırmak'a sürerek eşini ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen doktor cezaevinde ölü bulundu
Arabayı Kızılırmak'a sürerek eşini ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen doktor cezaevinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Samsun'da eşinin ve oğlunun da içinde bulunduğu aracı Kızılırmak'a sürerek ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, kaldığı cezaevinde... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T12:32+0300
2025-12-01T12:32+0300
2025-12-01T12:32+0300
türki̇ye
samsun
kızılırmak
dr. serdar kıyak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099436685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d336287ad86bc1088916ddba82c08f6.jpg
Samsun'da Kızılırmak'a uçan arabada eşi Gülşah Kıyak ve bir yaşındaki oğlu Poyraz'ın ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, kaldığı cezaevinde ölü bulundu. Dr. Kıyak'ın kendini öldürdüğü belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eşi ve oğlu hayatını kaybettiDr. Serdar Kıyak'ın kullandığı araç 12 Eylül'de Kızılırmak Nehri'ne düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak hayatlarını kaybetmişti. Dr. Kıyak ise kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. Kaza sonrası başlatılan soruşturmada ise olay yerinde fren izi bulunmazken, Dr. Kıyak'ın telefonu yanında olmasına rağmen 112'yi aramadığı ortaya çıkmıştı. Tasarlayarak öldürmekten tutuklandı Soruşturma sürerken Dr. Kıyak'ın başka bir kadınla ilişkisi olduğu ve eşini tehdit ettiği de iddia edildi. 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Dr. Kıyak, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kendi hücresinde bulunduElazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Dr. Kıyak'ın, dün kendisini çöp poşeti ile havalandırma pencerelerinin korkuluklarına astığı belirtildi. İnfaz koruma memurları tarafından müdahale edilen Kıyak kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/1099434675.html
türki̇ye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099436685_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c33c84bb4fa807a6ab2373fc90a7a3f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
samsun, kızılırmak, dr. serdar kıyak
samsun, kızılırmak, dr. serdar kıyak
Arabayı Kızılırmak'a sürerek eşini ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen doktor cezaevinde ölü bulundu
Samsun'da eşinin ve oğlunun da içinde bulunduğu aracı Kızılırmak'a sürerek ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, kaldığı cezaevinde ölü bulundu.
Samsun'da Kızılırmak'a uçan arabada eşi Gülşah Kıyak ve bir yaşındaki oğlu Poyraz'ın ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, kaldığı cezaevinde ölü bulundu. Dr. Kıyak'ın kendini öldürdüğü belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eşi ve oğlu hayatını kaybetti
Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı araç 12 Eylül'de Kızılırmak Nehri'ne düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak hayatlarını kaybetmişti. Dr. Kıyak ise kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. Kaza sonrası başlatılan soruşturmada ise olay yerinde fren izi bulunmazken, Dr. Kıyak'ın telefonu yanında olmasına rağmen 112'yi aramadığı ortaya çıkmıştı.
Tasarlayarak öldürmekten tutuklandı
Soruşturma sürerken Dr. Kıyak'ın başka bir kadınla ilişkisi olduğu ve eşini tehdit ettiği de iddia edildi. 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Dr. Kıyak, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Dr. Kıyak'ın, dün kendisini çöp poşeti ile havalandırma pencerelerinin korkuluklarına astığı belirtildi. İnfaz koruma memurları tarafından müdahale edilen Kıyak kurtarılamadı.