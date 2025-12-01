Türkiye
Arabayı Kızılırmak'a sürerek eşini ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen doktor cezaevinde ölü bulundu
Arabayı Kızılırmak'a sürerek eşini ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen doktor cezaevinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Samsun'da Kızılırmak'a uçan arabada eşi Gülşah Kıyak ve bir yaşındaki oğlu Poyraz'ın ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, kaldığı cezaevinde ölü bulundu. Dr. Kıyak'ın kendini öldürdüğü belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eşi ve oğlu hayatını kaybettiDr. Serdar Kıyak'ın kullandığı araç 12 Eylül'de Kızılırmak Nehri'ne düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak hayatlarını kaybetmişti. Dr. Kıyak ise kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. Kaza sonrası başlatılan soruşturmada ise olay yerinde fren izi bulunmazken, Dr. Kıyak'ın telefonu yanında olmasına rağmen 112'yi aramadığı ortaya çıkmıştı. Tasarlayarak öldürmekten tutuklandı Soruşturma sürerken Dr. Kıyak'ın başka bir kadınla ilişkisi olduğu ve eşini tehdit ettiği de iddia edildi. 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Dr. Kıyak, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kendi hücresinde bulunduElazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Dr. Kıyak'ın, dün kendisini çöp poşeti ile havalandırma pencerelerinin korkuluklarına astığı belirtildi. İnfaz koruma memurları tarafından müdahale edilen Kıyak kurtarılamadı.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
SON HABERLER
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Arabayı Kızılırmak'a sürerek eşini ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen doktor cezaevinde ölü bulundu

12:32 01.12.2025
Samsun'da eşinin ve oğlunun da içinde bulunduğu aracı Kızılırmak'a sürerek ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, kaldığı cezaevinde ölü bulundu.
Samsun'da Kızılırmak'a uçan arabada eşi Gülşah Kıyak ve bir yaşındaki oğlu Poyraz'ın ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, kaldığı cezaevinde ölü bulundu. Dr. Kıyak'ın kendini öldürdüğü belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eşi ve oğlu hayatını kaybetti

Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı araç 12 Eylül'de Kızılırmak Nehri'ne düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak hayatlarını kaybetmişti. Dr. Kıyak ise kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. Kaza sonrası başlatılan soruşturmada ise olay yerinde fren izi bulunmazken, Dr. Kıyak'ın telefonu yanında olmasına rağmen 112'yi aramadığı ortaya çıkmıştı.

Tasarlayarak öldürmekten tutuklandı

Soruşturma sürerken Dr. Kıyak'ın başka bir kadınla ilişkisi olduğu ve eşini tehdit ettiği de iddia edildi. 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Dr. Kıyak, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kendi hücresinde bulundu

Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Dr. Kıyak'ın, dün kendisini çöp poşeti ile havalandırma pencerelerinin korkuluklarına astığı belirtildi. İnfaz koruma memurları tarafından müdahale edilen Kıyak kurtarılamadı.
