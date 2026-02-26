https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/almanyanin-savunmasinda-israil-agirligi-artiyor-1103833423.html
Almanya'nın savunmasında İsrail ağırlığı artıyor
Almanya'nın savunmasında İsrail ağırlığı artıyor
Sputnik Türkiye
Alman donanmasının İsrail ve Alman şirketlerinin ortak yapımı olan tam otonom insansız denizaltı BlueWhale’i (Mavi Balina) teslim aldığı bildirildi.
2026-02-26T14:51+0300
2026-02-26T14:51+0300
2026-02-26T14:51+0300
dünya
i̇srail
almanya
i̇srail savunma bakanlığı
arrow 3
i̇srail havacılık endüstrisi (iai)
almanya savunma bakanlığı
berlin
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103832949_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d954d0e57eb4b92d63c6032acb414fdd.jpg
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) tarafından yapılan açıklamaya göre, TKMS ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI) tarafından ortaklaşa geliştirilen tam otonom insansız denizaltı, Almanya'nın kuzeyindeki Eckernförde deniz üssünde düzenlenen törenle Alman donanmasına teslim edildi.Teslim törenine, Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jens Plötner ve Alman Donanma Komutanı Koramiral Jan Christian Kaack başta olmak üzere, üst düzey askeri ve bürokratik yetkililer katıldı.Almanya’nın ‘Kurs Marine 2035+’ vizyonu doğrultusunda envantere giren BlueWhale, su altı savunma konseptinde stratejik bir değişimi temsil ediyor.Almanya'nın savunmasında değişimÖte yandan, Almanya ile İsrail arasındaki savunma işbirliği, su altı sistemlerinin yanı sıra hava savunma alanında da stratejik yatırımlarla derinleşiyor.Berlin yönetimi, Aralık 2025’te İsrail yapımı Arrow 3 anti-balistik füze savunma sistemi için halihazırdaki sözleşmesini 3.1 milyar dolarlık ek bir genişletme paketiyle onaylamıştı. Bu paketle birlikte, iki ülke arasındaki toplam savunma tedariki yaklaşık 6.7 milyar dolara ulaştı.İsrail Savunma Bakanlığı ise bu devasa tutarın "İsrail tarihinin en büyük savunma ihracat anlaşması" olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/almanya-ekonomisi-son-5-yilda-krizler-sebebiyle-en-az-11-trilyon-dolar-kaybetti-1103347577.html
i̇srail
almanya
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103832949_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_4158942364e3cc85b1a2be5869da9cc0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, savunma, israil, bluewhale, tam otonom denizaltı, denizaltı, insansız denizaltı, haberler, almanya-israil ilişkileri, savunma sanayii haberleri, dünya haberleri
almanya, savunma, israil, bluewhale, tam otonom denizaltı, denizaltı, insansız denizaltı, haberler, almanya-israil ilişkileri, savunma sanayii haberleri, dünya haberleri
Almanya'nın savunmasında İsrail ağırlığı artıyor
Alman donanmasının İsrail ve Alman şirketlerinin ortak yapımı olan tam otonom insansız denizaltı BlueWhale’i (Mavi Balina) teslim aldığı bildirildi.
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) tarafından yapılan açıklamaya göre, TKMS ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI) tarafından ortaklaşa geliştirilen tam otonom insansız denizaltı, Almanya'nın kuzeyindeki Eckernförde deniz üssünde düzenlenen törenle Alman donanmasına teslim edildi.
Teslim törenine, Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jens Plötner ve Alman Donanma Komutanı Koramiral Jan Christian Kaack başta olmak üzere, üst düzey askeri ve bürokratik yetkililer katıldı.
Almanya’nın ‘Kurs Marine 2035+’ vizyonu doğrultusunda envantere giren BlueWhale, su altı savunma konseptinde stratejik bir değişimi temsil ediyor.
Almanya'nın savunmasında değişim
Öte yandan, Almanya ile İsrail arasındaki savunma işbirliği, su altı sistemlerinin yanı sıra hava savunma alanında da stratejik yatırımlarla derinleşiyor.
Berlin yönetimi, Aralık 2025’te İsrail yapımı Arrow 3 anti-balistik füze savunma sistemi için halihazırdaki sözleşmesini 3.1 milyar dolarlık ek bir genişletme paketiyle onaylamıştı. Bu paketle birlikte, iki ülke arasındaki toplam savunma tedariki yaklaşık 6.7 milyar dolara ulaştı.
İsrail Savunma Bakanlığı ise bu devasa tutarın "İsrail tarihinin en büyük savunma ihracat anlaşması" olduğunu söylemişti.