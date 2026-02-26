Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/almanyanin-savunmasinda-israil-agirligi-artiyor-1103833423.html
Almanya'nın savunmasında İsrail ağırlığı artıyor
Almanya'nın savunmasında İsrail ağırlığı artıyor
Sputnik Türkiye
Alman donanmasının İsrail ve Alman şirketlerinin ortak yapımı olan tam otonom insansız denizaltı BlueWhale’i (Mavi Balina) teslim aldığı bildirildi.
2026-02-26T14:51+0300
2026-02-26T14:51+0300
dünya
i̇srail
almanya
i̇srail savunma bakanlığı
arrow 3
i̇srail havacılık endüstrisi (iai)
almanya savunma bakanlığı
berlin
haberler
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) tarafından yapılan açıklamaya göre, TKMS ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI) tarafından ortaklaşa geliştirilen tam otonom insansız denizaltı, Almanya'nın kuzeyindeki Eckernförde deniz üssünde düzenlenen törenle Alman donanmasına teslim edildi.Teslim törenine, Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jens Plötner ve Alman Donanma Komutanı Koramiral Jan Christian Kaack başta olmak üzere, üst düzey askeri ve bürokratik yetkililer katıldı.Almanya’nın ‘Kurs Marine 2035+’ vizyonu doğrultusunda envantere giren BlueWhale, su altı savunma konseptinde stratejik bir değişimi temsil ediyor.Almanya'nın savunmasında değişimÖte yandan, Almanya ile İsrail arasındaki savunma işbirliği, su altı sistemlerinin yanı sıra hava savunma alanında da stratejik yatırımlarla derinleşiyor.Berlin yönetimi, Aralık 2025’te İsrail yapımı Arrow 3 anti-balistik füze savunma sistemi için halihazırdaki sözleşmesini 3.1 milyar dolarlık ek bir genişletme paketiyle onaylamıştı. Bu paketle birlikte, iki ülke arasındaki toplam savunma tedariki yaklaşık 6.7 milyar dolara ulaştı.İsrail Savunma Bakanlığı ise bu devasa tutarın "İsrail tarihinin en büyük savunma ihracat anlaşması" olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/almanya-ekonomisi-son-5-yilda-krizler-sebebiyle-en-az-11-trilyon-dolar-kaybetti-1103347577.html
Alman donanmasının İsrail ve Alman şirketlerinin ortak yapımı olan tam otonom insansız denizaltı BlueWhale’i (Mavi Balina) teslim aldığı bildirildi.
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) tarafından yapılan açıklamaya göre, TKMS ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI) tarafından ortaklaşa geliştirilen tam otonom insansız denizaltı, Almanya'nın kuzeyindeki Eckernförde deniz üssünde düzenlenen törenle Alman donanmasına teslim edildi.
Teslim törenine, Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jens Plötner ve Alman Donanma Komutanı Koramiral Jan Christian Kaack başta olmak üzere, üst düzey askeri ve bürokratik yetkililer katıldı.
Almanya’nın ‘Kurs Marine 2035+’ vizyonu doğrultusunda envantere giren BlueWhale, su altı savunma konseptinde stratejik bir değişimi temsil ediyor.

Almanya'nın savunmasında değişim

Öte yandan, Almanya ile İsrail arasındaki savunma işbirliği, su altı sistemlerinin yanı sıra hava savunma alanında da stratejik yatırımlarla derinleşiyor.
Berlin yönetimi, Aralık 2025’te İsrail yapımı Arrow 3 anti-balistik füze savunma sistemi için halihazırdaki sözleşmesini 3.1 milyar dolarlık ek bir genişletme paketiyle onaylamıştı. Bu paketle birlikte, iki ülke arasındaki toplam savunma tedariki yaklaşık 6.7 milyar dolara ulaştı.
İsrail Savunma Bakanlığı ise bu devasa tutarın "İsrail tarihinin en büyük savunma ihracat anlaşması" olduğunu söylemişti.
Almanya ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2026
EKONOMİ
Almanya ekonomisi son 5 yılda krizler sebebiyle en az 1.1 trilyon dolar kaybetti
8 Şubat, 15:26
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
