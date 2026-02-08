https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/almanya-ekonomisi-son-5-yilda-krizler-sebebiyle-en-az-11-trilyon-dolar-kaybetti-1103347577.html
Almanya ekonomisi son 5 yılda krizler sebebiyle en az 1.1 trilyon dolar kaybetti
Almanya ekonomisi son 5 yılda krizler sebebiyle en az 1.1 trilyon dolar kaybetti
Sputnik Türkiye
Almanya ekonomisi, 2020’dan bu yana yaşanan krizler nedeniyle yaklaşık 940 milyar euro (1.1 trilyon dolar) tutarında katma değer kaybına uğradı. Bulgular... 08.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-08T15:26+0300
2026-02-08T15:26+0300
2026-02-08T15:26+0300
ekonomi̇
almanya
ekonomi
ab
abd
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103347420_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9309db5c454ec0e2275dc80bf972abf9.jpg
Araştırmaya göre, son beş yılda yaşanan çoklu krizler Alman ekonomisinde ciddi üretim ve gelir kaybına yol açtı. Çalışmada, ‘2020’den bu yana çeşitli krizler Alman ekonomisinde yaklaşık 940 milyar euroluk kayıp katma değer oluşturdu’ denildi.Raporda, yalnızca 2025 yılı için kaybın 235 milyar euro olduğu belirtildi. Kayıpların başlıca nedenleri arasında Kovid-19 salgını, Ukrayna’daki savaşın yol açtığı enerji krizi ve ABD’nin ticaret politikası gösterildi. Bu süreçte krizlerin çalışan başına maliyetinin son beş yılda 20 bin euronun üzerinde olduğu hesaplandı.IW Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Birimi Başkanı Michael Grömling, Almanya’nın ekonomik liderliğini yeniden kazanabilmesi için yapısal sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi. Grömling, özellikle yüksek enerji fiyatları, artan sosyal güvenlik primleri ve ‘ağır işleyen’ bürokrasinin temel sorun alanları olduğuna işaret etti.ABD-AB ticaret anlaşmasıÖte yandan 27 Temmuz’da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir ticaret anlaşmasına varıldı.Anlaşma, AB’den ABD’ye yapılan ihracatın büyük bölümüne yüzde 15 gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor. Avrupa Birliği ayrıca ABD’den 750 milyar dolar tutarında enerji ürünü satın alma taahhüdünde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/orban-ab-liderleri-halki-rusya-ile-savasa-hazirliyor-1103337429.html
almanya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103347420_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_f479c16d20399998ef6dd53528311617.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, ekonomi, ab, abd, avrupa
almanya, ekonomi, ab, abd, avrupa
Almanya ekonomisi son 5 yılda krizler sebebiyle en az 1.1 trilyon dolar kaybetti
Almanya ekonomisi, 2020’dan bu yana yaşanan krizler nedeniyle yaklaşık 940 milyar euro (1.1 trilyon dolar) tutarında katma değer kaybına uğradı. Bulgular, Almanya merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) yayımladığı yeni araştırmada yer aldı.
Araştırmaya göre, son beş yılda yaşanan çoklu krizler Alman ekonomisinde ciddi üretim ve gelir kaybına yol açtı. Çalışmada, ‘2020’den bu yana çeşitli krizler Alman ekonomisinde yaklaşık 940 milyar euroluk kayıp katma değer oluşturdu’ denildi.
Raporda, yalnızca 2025 yılı için kaybın 235 milyar euro olduğu belirtildi. Kayıpların başlıca nedenleri arasında Kovid-19 salgını, Ukrayna’daki savaşın yol açtığı enerji krizi ve ABD’nin ticaret politikası gösterildi. Bu süreçte krizlerin çalışan başına maliyetinin son beş yılda 20 bin euronun üzerinde olduğu hesaplandı.
IW Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Birimi Başkanı Michael Grömling, Almanya’nın ekonomik liderliğini yeniden kazanabilmesi için yapısal sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi. Grömling, özellikle yüksek enerji fiyatları, artan sosyal güvenlik primleri ve ‘ağır işleyen’ bürokrasinin temel sorun alanları olduğuna işaret etti.
Öte yandan 27 Temmuz’da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir ticaret anlaşmasına varıldı.
Anlaşma, AB’den ABD’ye yapılan ihracatın büyük bölümüne yüzde 15 gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor. Avrupa Birliği ayrıca ABD’den 750 milyar dolar tutarında enerji ürünü satın alma taahhüdünde bulundu.