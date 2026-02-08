https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/almanya-ekonomisi-son-5-yilda-krizler-sebebiyle-en-az-11-trilyon-dolar-kaybetti-1103347577.html

Almanya ekonomisi son 5 yılda krizler sebebiyle en az 1.1 trilyon dolar kaybetti

Almanya ekonomisi son 5 yılda krizler sebebiyle en az 1.1 trilyon dolar kaybetti

Almanya ekonomisi, 2020’dan bu yana yaşanan krizler nedeniyle yaklaşık 940 milyar euro (1.1 trilyon dolar) tutarında katma değer kaybına uğradı. Bulgular... 08.02.2026, Sputnik Türkiye

Araştırmaya göre, son beş yılda yaşanan çoklu krizler Alman ekonomisinde ciddi üretim ve gelir kaybına yol açtı. Çalışmada, ‘2020’den bu yana çeşitli krizler Alman ekonomisinde yaklaşık 940 milyar euroluk kayıp katma değer oluşturdu’ denildi.Raporda, yalnızca 2025 yılı için kaybın 235 milyar euro olduğu belirtildi. Kayıpların başlıca nedenleri arasında Kovid-19 salgını, Ukrayna’daki savaşın yol açtığı enerji krizi ve ABD’nin ticaret politikası gösterildi. Bu süreçte krizlerin çalışan başına maliyetinin son beş yılda 20 bin euronun üzerinde olduğu hesaplandı.IW Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Birimi Başkanı Michael Grömling, Almanya’nın ekonomik liderliğini yeniden kazanabilmesi için yapısal sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi. Grömling, özellikle yüksek enerji fiyatları, artan sosyal güvenlik primleri ve ‘ağır işleyen’ bürokrasinin temel sorun alanları olduğuna işaret etti.ABD-AB ticaret anlaşmasıÖte yandan 27 Temmuz’da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir ticaret anlaşmasına varıldı.Anlaşma, AB’den ABD’ye yapılan ihracatın büyük bölümüne yüzde 15 gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor. Avrupa Birliği ayrıca ABD’den 750 milyar dolar tutarında enerji ürünü satın alma taahhüdünde bulundu.

