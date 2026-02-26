Ahmet Hakan: 'Bir ilahiyle moral üstünlük'

"Celal Karatüre’nin seslendirdiği “Kabe’de hacılar hu der Allah” ilahisi, artık bir fenomene dönüştü. Durdurulamıyor ilahi: Algoritmaları darmaduman ediyor. İzlenme rekorları kırıyor. Bambaşka bir rüzgâr estiriyor.

İlahi, siyasetin de gündeminde: Geçen gün MHP Lideri Bahçeli selam yolladı bu ilahiye, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Fakat şunlar da bir gerçek: - Kimse “bu ilahiyle kültürel iktidar ele geçirilmiştir” falan demiyor. - Kimse bu ilahinin “yüksek sanat ürünü” olduğunu iddia etmiyor. - Kimse bu ilahiye olduğundan büyük anlamlar yüklemiyor.

Peki ne oluyor? Olan biten şu: - Celal Karatüre’nin sevimli, çocuksu, güler yüzlü okuyuşuna sempatiyle yaklaşılıyor. - İlahinin özellikle çocuklar tarafından benimsenip söylenmesi coşkuyla karşılanıyor. - “Hav hav” türü şarkılardan sonra bu ilahinin oluşturduğu atmosferden memnun olunuyor. - İlahiden gocunanlarla, ilahiyi küçümseyenlerle kafa bulunup eğleniliyor. Kısacası bu ilahi..."