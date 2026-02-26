Türkiye
Ahmet Hakan: 'Bir ilahiyle moral üstünlük'
Ahmet Hakan: 'Bir ilahiyle moral üstünlük'
Gazeteci Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği "Hû der Allah" ilahisini bugünkü köşesine taşıdı. Hakan "Celal Karatüre'nin seslendirdiği...
2026-02-26T08:31+0300
2026-02-26T08:31+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
kabe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında "Kabe'de hacılar 'hu der Allah' Bu ilahiyi insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses haline getiren bestecisinden icracısına kadar hepsini tebrik ediyorum. Özellikle okul bahçesinde yavrularımızın eşlik ettiklerini görmek bizi çok memnun etti, gururlandırdı" demiş ve Hu der Allah ilahisi gündemdeki yerini korumuştu. Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında bu konuyu ele alarak şunları kaydetti:
SON HABERLER
08:31 26.02.2026
Gazeteci Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği "Hû der Allah" ilahisini bugünkü köşesine taşıdı. Hakan "Celal Karatüre’nin seslendirdiği “Kabe’de hacılar hu der Allah” ilahisi, artık bir fenomene dönüştü" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında "Kabe'de hacılar 'hu der Allah' Bu ilahiyi insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses haline getiren bestecisinden icracısına kadar hepsini tebrik ediyorum. Özellikle okul bahçesinde yavrularımızın eşlik ettiklerini görmek bizi çok memnun etti, gururlandırdı" demiş ve Hu der Allah ilahisi gündemdeki yerini korumuştu.
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında bu konuyu ele alarak şunları kaydetti:

"Celal Karatüre’nin seslendirdiği “Kabe’de hacılar hu der Allah” ilahisi, artık bir fenomene dönüştü. Durdurulamıyor ilahi: Algoritmaları darmaduman ediyor. İzlenme rekorları kırıyor. Bambaşka bir rüzgâr estiriyor.

İlahi, siyasetin de gündeminde: Geçen gün MHP Lideri Bahçeli selam yolladı bu ilahiye, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Fakat şunlar da bir gerçek: - Kimse “bu ilahiyle kültürel iktidar ele geçirilmiştir” falan demiyor. - Kimse bu ilahinin “yüksek sanat ürünü” olduğunu iddia etmiyor. - Kimse bu ilahiye olduğundan büyük anlamlar yüklemiyor.

Peki ne oluyor? Olan biten şu: - Celal Karatüre’nin sevimli, çocuksu, güler yüzlü okuyuşuna sempatiyle yaklaşılıyor. - İlahinin özellikle çocuklar tarafından benimsenip söylenmesi coşkuyla karşılanıyor. - “Hav hav” türü şarkılardan sonra bu ilahinin oluşturduğu atmosferden memnun olunuyor. - İlahiden gocunanlarla, ilahiyi küçümseyenlerle kafa bulunup eğleniliyor. Kısacası bu ilahi..."

