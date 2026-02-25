Erdoğan'dan 'Kabe'de hacılar' ilahisi mesajı: 'Kimse rahatsız olmasın, bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır'

MEB Ramazan etkinlikleri gönüllülük esasına uygundur. Milli Eğitim Bakanlığı Anayasa'nın sorumluluğu mucibince öğrencilerimizin milli değerlerini güçlendirmek için gönüllülük esasına göre böyle güzel bir çalışmayı yaptı, yapılan doğdur, hukukidir, yerindedir. Hangi siyasi görüş olursa olsun, milletimizin kahir ekseriyeti olumlu karşıladı. Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde, nesli tükenmekte olan bir kısım yobaz çıktı, 'laiklik elden gidiyor' şarkısını söyleyen bildirilerini yayınladı. Bunlar Noel süslemesine rahatsız olmaz, Cadılar Bayramı kılıfı ile saçmalıklara rahatsız olmazlar. Hayırdır çocuklarımızın namazı orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Teneffüste okul bahçesinde ilahi söylemesi sizi neden rahatsız ediyor? Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin. Dilinizin altındaki baklayı çıkarın.