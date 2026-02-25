https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/erdogan-kazanin-nedenlerinin-tespitine-yonelik-gerekli-inceleme-ve-sorusturmalar-baslatilmistir-1103792879.html
Erdoğan'dan 'Kabe'de hacılar' ilahisi mesajı: 'Kimse rahatsız olmasın, bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesine ilişkin "Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır"... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın ilk mesajı Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğramasına ilişkin oldu:'Kabe'de hacılar'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabe’de hacılar Hû der Allah" ilahisine ilişkin de şunları söyledi:MEB'in Ramazan etkinlikleri
12:33 25.02.2026 (güncellendi: 13:00 25.02.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesine ilişkin "Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır" dedi. Erdoğan ayrıca 'Kabe'de hacılar' ilahisine ilişkin de "Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır, bu toprakların fotoğrafıdır. " ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın ilk mesajı Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğramasına ilişkin oldu:
Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabe’de hacılar Hû der Allah" ilahisine ilişkin de şunları söyledi:
Kabe'de hacılar hu der Allah Bu ilahiyi insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses haline getiren bestecisinden icracısına kadar hepsini tebrik ediyorum. Özellikle okul bahçesinde yavrularımızın eşlik ettiklerini görmek bizi çok memnun etti, gururlandırdı. Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması hasretini çektiğimiz iklimdi. kimse bundan gocunmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır, bu toprakların fotoğrafıdır.
MEB'in Ramazan etkinlikleri
MEB Ramazan etkinlikleri gönüllülük esasına uygundur. Milli Eğitim Bakanlığı Anayasa'nın sorumluluğu mucibince öğrencilerimizin milli değerlerini güçlendirmek için gönüllülük esasına göre böyle güzel bir çalışmayı yaptı, yapılan doğdur, hukukidir, yerindedir. Hangi siyasi görüş olursa olsun, milletimizin kahir ekseriyeti olumlu karşıladı. Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde, nesli tükenmekte olan bir kısım yobaz çıktı, 'laiklik elden gidiyor' şarkısını söyleyen bildirilerini yayınladı. Bunlar Noel süslemesine rahatsız olmaz, Cadılar Bayramı kılıfı ile saçmalıklara rahatsız olmazlar. Hayırdır çocuklarımızın namazı orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Teneffüste okul bahçesinde ilahi söylemesi sizi neden rahatsız ediyor? Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin. Dilinizin altındaki baklayı çıkarın.