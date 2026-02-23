https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/pakistan-afganistan-sinirinda-hava-saldirisi-afganistan-yonetimi-kabil-buyukelcisine-protesto-1103718656.html
Pakistan-Afganistan sınırında hava saldırısı: Afganistan yönetimi Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası verdi
Pakistan, Afganistan sınırında düzenlenen hava saldırılarında en az 70 silahlı unsurun öldürüldüğünü duyurdu. Kabil yönetimi ise sivillerin hedef alındığını... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
Pakistan basının üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Afganistan sınırında düzenlenen hava saldırılarında en az 70 silahlı kişinin öldürüldüğü aktarıldı. Devlet medyasında bu sayının 80’e çıktığının bildirildiği, ancak resmi bir doğrulama yapılmadığı belirtildi.Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletti.Açıklamada, Pakistan tarafına Afganistan hava sahasının korunmasının öneminin ifade edildiği ve Nizamani'ye saldırılar nedeniyle protesto notasının verildiği belirtildi.Pakistan ordusunun pazar sabahı erken saatlerde sınır hattında hava saldırıları düzenlediği bildirilmişti. Kabil yönetimi iddiaları reddettiAfganistan Savunma Bakanlığı’nın, saldırılarda Nangarhar ve Paktika vilayetlerindeki 'çeşitli sivil bölgelerin' vurulduğunu açıkladı. Açıklamada bir dini okul ve bazı evlerin hedef alındığı öne sürüldü.Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid’in, “insanların evleri yıkıldı, siviller hedef alındı” dedi. Mujahid’in, 70 kişinin öldürüldüğü iddiasının da 'gerçek dışı' olduğunu söylediği belirtildi.Afgan Kızılayı’nın Nangarhar sorumlusunun ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.Ne olmuştu?Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" uyarısında bulunulmuştu.Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" belirtmişti.
