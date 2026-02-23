Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/pakistan-afganistan-sinirinda-hava-saldirisi-afganistan-yonetimi-kabil-buyukelcisine-protesto-1103718656.html
Pakistan-Afganistan sınırında hava saldırısı: Afganistan yönetimi Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası verdi
Pakistan-Afganistan sınırında hava saldırısı: Afganistan yönetimi Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası verdi
Sputnik Türkiye
Pakistan, Afganistan sınırında düzenlenen hava saldırılarında en az 70 silahlı unsurun öldürüldüğünü duyurdu. Kabil yönetimi ise sivillerin hedef alındığını... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T13:19+0300
2026-02-23T13:19+0300
dünya
pakistan
afganistan
kabil
pakistan talibanı
taliban
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100096564_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a23148c4f57d4b479f44d54a17d551ef.jpg
Pakistan basının üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Afganistan sınırında düzenlenen hava saldırılarında en az 70 silahlı kişinin öldürüldüğü aktarıldı. Devlet medyasında bu sayının 80’e çıktığının bildirildiği, ancak resmi bir doğrulama yapılmadığı belirtildi.Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletti.Açıklamada, Pakistan tarafına Afganistan hava sahasının korunmasının öneminin ifade edildiği ve Nizamani'ye saldırılar nedeniyle protesto notasının verildiği belirtildi.Pakistan ordusunun pazar sabahı erken saatlerde sınır hattında hava saldırıları düzenlediği bildirilmişti. Kabil yönetimi iddiaları reddettiAfganistan Savunma Bakanlığı’nın, saldırılarda Nangarhar ve Paktika vilayetlerindeki 'çeşitli sivil bölgelerin' vurulduğunu açıkladı. Açıklamada bir dini okul ve bazı evlerin hedef alındığı öne sürüldü.Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid’in, “insanların evleri yıkıldı, siviller hedef alındı” dedi. Mujahid’in, 70 kişinin öldürüldüğü iddiasının da 'gerçek dışı' olduğunu söylediği belirtildi.Afgan Kızılayı’nın Nangarhar sorumlusunun ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.Ne olmuştu?Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" uyarısında bulunulmuştu.Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/pakistandan-sinir-otesi-operasyon-afganistandan-sert-tepki-1103696844.html
pakistan
afganistan
kabil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100096564_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2182a8c09f845eb92f9542f33f409d98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, afganistan, kabil, pakistan talibanı, taliban, dışişleri bakanlığı
pakistan, afganistan, kabil, pakistan talibanı, taliban, dışişleri bakanlığı

Pakistan-Afganistan sınırında hava saldırısı: Afganistan yönetimi Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası verdi

13:19 23.02.2026
© AAAfganistan Pakistan sınırı
Afganistan Pakistan sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
© AA
Abone ol
Pakistan, Afganistan sınırında düzenlenen hava saldırılarında en az 70 silahlı unsurun öldürüldüğünü duyurdu. Kabil yönetimi ise sivillerin hedef alındığını öne sürerek iddiaları reddetti. Afganistan, Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak protesto notası verdi
Pakistan basının üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Afganistan sınırında düzenlenen hava saldırılarında en az 70 silahlı kişinin öldürüldüğü aktarıldı. Devlet medyasında bu sayının 80’e çıktığının bildirildiği, ancak resmi bir doğrulama yapılmadığı belirtildi.
Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletti.
Açıklamada, Pakistan tarafına Afganistan hava sahasının korunmasının öneminin ifade edildiği ve Nizamani'ye saldırılar nedeniyle protesto notasının verildiği belirtildi.
Pakistan ordusunun pazar sabahı erken saatlerde sınır hattında hava saldırıları düzenlediği bildirilmişti.

Kabil yönetimi iddiaları reddetti

Afganistan Savunma Bakanlığı’nın, saldırılarda Nangarhar ve Paktika vilayetlerindeki 'çeşitli sivil bölgelerin' vurulduğunu açıkladı. Açıklamada bir dini okul ve bazı evlerin hedef alındığı öne sürüldü.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid’in, “insanların evleri yıkıldı, siviller hedef alındı” dedi. Mujahid’in, 70 kişinin öldürüldüğü iddiasının da 'gerçek dışı' olduğunu söylediği belirtildi.
Afgan Kızılayı’nın Nangarhar sorumlusunun ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.
Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" uyarısında bulunulmuştu.
Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" belirtmişti.
A Pakistani Air Force F-16 fighter jet flies during a military parade in Islamabad, Pakistan, Friday, March 23, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2026
DÜNYA
Pakistan’dan sınır ötesi operasyon: Afganistan’dan sert tepki
Dün, 11:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала