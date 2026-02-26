https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/adalet-bakani-akin-gurlek-yargidaki-en-temel-elestiri-yargilamalar-uzuyor-vatandas-artik-icraat-1103823938.html
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıdaki en temel eleştiri yargılamalar uzuyor, vatandaş artık icraat istiyor
Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin infaz ve terörle mücadele kanununda düzenleme yapılabileceğini belirtip "Kişiye özel düzenleme olmaz."
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak göreve başladığı ilk iki haftayı değerlendirdi ve, “Zaman çok hızlı geçti. Yargının sorunlarını biliyordum. Bir an önce artık alıştırma aşamasından icraat aşamasına geçmek istiyorum. Yargıdaki en temel eleştiri yargılamalar uzuyor. Vatandaş artık icraat istiyor. Geciken davalardan mağdur vatandaşlarımızın sorunlarının hemen devreye girmesini istiyorum.” dedi.HSK'da değişiklik olacak mı?Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) bir değişiklik olmayacağını da söyleyip “Üyeler belirlendi, tekrar bir değişiklik olmaz.” diye konuştu.Terörsüz Türkiye süresiBakan Gürlek yasal düzenlemelere dair önemli mesajlar verdi. Gürlek “Terörsüz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Türkiye artık güvenli alan. Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak. Önce örgütün silah bıraktığını tespit edilmesi lazım.” ifadelerini kullandı.'Kişiye özel düzenleme olmaz'İnfaz ve terörle mücadele kanununda düzenleme yapılabileceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek “Kişiye özel düzenleme olmaz. Yapılan düzenlemelerden FETÖ ve DAEŞ'in yararlanmaması, genele yayılan bir düzenleme yapılmaması lazım." dedi.'Umut hakkı ifadesi yok'Umut hakkı ile ilgili de konuşan Bakan Gürlek, süreç raporunda umut hakkı ile ilgili bir ifade olmadığını söyledi.Gürlek şöyle konuştu:Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesiÇocukların genel ahlakının da korunması gerektiğini vurgulayan Bakan Gürlek "Sosyal medyada genel ahlakı bozan çocukları cinsiyetsizliğe sevk eden şahıslar türedi. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Çocukları cinsiyetsizliğe sevk eden sosyal medya akımları var, burada eksiklik var, çalışma başlattık. Çocuklarımızın geleceği bize emanet. Genel ahlakı bozan sosyal medyada yayınlar yapan sapkın akımlara teşvik edenlerle mücadele edeceğiz. Bunları 12. Yargı Paketi'nde getirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Anonim hesap uyarısı"Sosyal medya kesinlikle özgürlük alanı değil kuralları olması lazım." diyen Adalet Bakanı Gürlek, “Sosyal medyada anonim hesaplar var. Sahte hesap açılmaması lazım. 15 yaşını tamamlamış kişiler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çalışma yapıyor. Bir kişi hesap açıyorsa bunun sorumluluğunu taşımalı. Anonim olarak kullanılan hesaplara süre vereceğiz. Örneğin 4 ay içerisinde ya gerçek hesaba geç ya da senin hesabın kapatılacak diyeceğiz.” şeklinde konuştu.
türki̇ye
erciyes
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak göreve başladığı ilk iki haftayı değerlendirdi ve, “Zaman çok hızlı geçti. Yargının sorunlarını biliyordum. Bir an önce artık alıştırma aşamasından icraat aşamasına geçmek istiyorum. Yargıdaki en temel eleştiri yargılamalar uzuyor. Vatandaş artık icraat istiyor. Geciken davalardan mağdur vatandaşlarımızın sorunlarının hemen devreye girmesini istiyorum.” dedi.
HSK'da değişiklik olacak mı?
Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) bir değişiklik olmayacağını da söyleyip “Üyeler belirlendi, tekrar bir değişiklik olmaz.” diye konuştu.
Bakan Gürlek yasal düzenlemelere dair önemli mesajlar verdi. Gürlek “Terörsüz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Türkiye artık güvenli alan. Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak. Önce örgütün silah bıraktığını tespit edilmesi lazım.” ifadelerini kullandı.
'Kişiye özel düzenleme olmaz'
İnfaz ve terörle mücadele kanununda düzenleme yapılabileceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek “Kişiye özel düzenleme olmaz. Yapılan düzenlemelerden FETÖ ve DAEŞ'in yararlanmaması, genele yayılan bir düzenleme yapılmaması lazım." dedi.
Umut hakkı ile ilgili de konuşan Bakan Gürlek, süreç raporunda umut hakkı ile ilgili bir ifade olmadığını söyledi.
"Meclis artık bu rapor çerçevesinde bir takdir hakkı kullanacak yasal düzenleme yapılacak. Biz Adalet Bakanlığı olarak teknik ekipten arkadaşlar oluşturduk Meclis'e entegre ettik. Arkadaşlarımız her zaman Meclis'te bu kanun yapım sürecinde Sayın milletvekillerimize yardımcı olacak. Genel af çağrısıyla ilgili böyle bir şey olmaz, şahsa ilişkin düzenlemeler de olmaz. Cezasızlık algısı oluşturabilecek düzenlemeler de olmaz. İnfaz kanununda, terörle mücadele kanununda düzenlemeler yapılabilir ya da Meclis yeni bir yasa çıkartabilir geçici bir madde koyabilir. Raporda umut hakkı diye bir ibare yok. Terörde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının hükümleri aynen ölene kadar uygulanıyor. Burada Meclisimizin takdiri bir düzenleme yapar mı yapmaz mı bilmiyorum."
Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi
Çocukların genel ahlakının da korunması gerektiğini vurgulayan Bakan Gürlek "Sosyal medyada genel ahlakı bozan çocukları cinsiyetsizliğe sevk eden şahıslar türedi. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Çocukları cinsiyetsizliğe sevk eden sosyal medya akımları var, burada eksiklik var, çalışma başlattık. Çocuklarımızın geleceği bize emanet. Genel ahlakı bozan sosyal medyada yayınlar yapan sapkın akımlara teşvik edenlerle mücadele edeceğiz. Bunları 12. Yargı Paketi'nde getirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
"Sosyal medya kesinlikle özgürlük alanı değil kuralları olması lazım." diyen Adalet Bakanı Gürlek, “Sosyal medyada anonim hesaplar var. Sahte hesap açılmaması lazım. 15 yaşını tamamlamış kişiler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çalışma yapıyor. Bir kişi hesap açıyorsa bunun sorumluluğunu taşımalı. Anonim olarak kullanılan hesaplara süre vereceğiz. Örneğin 4 ay içerisinde ya gerçek hesaba geç ya da senin hesabın kapatılacak diyeceğiz.” şeklinde konuştu.