ABD’den Kuzey Kore’ye diyalog mesajı: 'Bakış açılarını dinlemeye hazırız'
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin Kuzey Kore ile diyaloğa açık olduğunu belirterek “Dile getirilen bakış açılarını dinlemeye hazırız”... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Marco Rubio, düzenlediği basın toplantısında ABD-Kuzey Kore ilişkilerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan toplantı dökümüne göre Rubio, Washington’un Pyongyang ile temas kapısını kapatmadığını vurguladı.Rubio, “İster Küba’daki biri olsun ister bir gün Kuzey Kore’deki biri olsun isterse şu anda İran’daki biri olsun, her zaman dinlemeye açığız. Bu elbette bir müzakereden farklı ancak dile getirilen bakış açılarını dinlemeye hazırız” dedi.ABD’nin kendisiyle bilgi ve görüş paylaşmak isteyen herhangi bir hükümet yetkilisiyle konuşmaya hazır olduğunu belirten Rubio, “Bunu yapmak benim görevimdir” ifadelerini kullandı.Müzakere mi, temas mı?Rubio’nun sözleri doğrudan bir resmi müzakere süreci başlatıldığı anlamına gelmese de, diplomatik temas kanallarının açık tutulduğu mesajı olarak yorumlandı. ABD basınında yer alan analizlerde, açıklamaların Washington yönetiminin Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatma arayışına işaret edebileceği değerlendirildi.Özellikle son dönemde artan nükleer program gerilimi ve bölgesel güvenlik riskleri, diplomatik temas ihtimalini yeniden gündeme taşıyor.Kim Jong-un’dan ABD’ye mesajKim Jong-un ise daha önce yaptığı açıklamada, “ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin geleceği tamamen ABD’nin tutumuna bağlı” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, Pyongyang’ın diyalog kapısını tamamen kapatmadığı şeklinde yorumlanmıştı.2018 ve 2019 zirveleri: Tarihi buluşmalarABD ile Kuzey Kore arasındaki en kritik temaslar, Donald Trump döneminde gerçekleşmişti.Trump ile Kim Jong-un:olmak üzere üç kez bir araya gelmişti.Bu görüşmeler, ABD-Kuzey Kore zirvesi olarak tarihe geçmiş ancak nükleer silahsızlanma konusunda somut bir anlaşmayla sonuçlanmamıştı. Hanoi zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından diplomatik süreç fiilen donmuştu.
