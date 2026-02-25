https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/epstein-dosyalarinda-stephen-hawkingin-yeni-fotografi-kadinlarla-goruntusu-ortaya-cikti-1103796022.html

Epstein dosyalarında Stephen Hawking'in yeni fotoğrafı: Kadınlarla görüntüsü ortaya çıktı

Ocak ayında kamuya açılan yeni belge setinde, sosyal medyada daha önce de dolaşıma giren bir fotoğraf tekrar yer aldı. Görüntüde, 2018 yılında hayatını kaybeden teorik fizikçi Stephen Hawking, elinde bir kokteyl ile şezlongda uzanırken, yanında iki bikini giyen kadınla birlikte görülüyor.Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.Epstein’ın adasında 2006’daki konferansBelgelerde, Hawking’in 2006 yılında Jeffrey Epstein tarafından düzenlenen bir konferansa katıldığı bilgisi yer alıyor. Epstein’ın özel adasında düzenlenen etkinliğe çok sayıda akademisyen ve bilim insanının davet edildiği belirtiliyor.Daha önce yayımlanan fotoğraflarda Hawking’in:görüntülendiği de basına yansımıştı.Adalet Bakanlığı listesinde yüzlerce i̇simABD Başsavcısı Pam Bondi tarafından açıklanan yaklaşık 300 kişilik listede çok sayıda tanınmış ismin yer aldığı bildirildi. Yetkililer, dosyalarda adının geçmesinin tek başına herhangi bir suçlama ya da suç faaliyetine işaret etmediğini özellikle vurguladı.E-posta yazışmaları dikkat çektiBelgelerde yer alan 2015 tarihli bir e-postada, Jeffrey Epstein’ın yardımcısı Ghislaine Maxwell’e, Hawking’in “reşit olmayanlarla düzenlenen bir orgiye katılmadığına dair kanıt” toplanıp toplanamayacağını sorduğu görülüyor.Epstein’ın 2016 yılında gazeteci Michael Wolff’a gönderdiği bir başka mesajda ise Hawking hakkında ortaya atılan bazı iddiaları “saçma” olarak nitelendirdiği ifade edildi.Ayrıca fizikçi Lawrence Krauss, 2017’de bir muhabire gönderdiği e-postada Hawking’e yönelik çevrim içi iddiaları “tamamen akıl dışı” olarak tanımladı.Hawking’in ölümünden sonra gelen mesajBelgelerde yer alan en dikkat çekici yazışmalardan biri, Hawking’in ölümünden dört gün sonra Epstein’a gönderilen bir e-posta oldu. Kimliği gizlenen gönderici, “Cenazeye katılacak mısın? O benim en sevdiğim astronomdu” ifadelerini kullandı.Eski siyasi danışman James P. McGee de Hawking’in vefatının ardından Epstein’a taziye mesajı ilettiğini belirtti.Hakkında suçlama yokEpstein dosyalarında adı geçen yüzlerce kişi gibi Stephen Hawking hakkında da herhangi bir suçlama veya resmi itham bulunmuyor. Belgelerde yer alan isimlerin çoğu, Epstein ile sosyal, akademik ya da profesyonel bağları nedeniyle kayıtlarda yer alıyor.2019 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein ve yardımcısı Ghislaine Maxwell ile ilgili soruşturmalara dair belge yayımlama süreci ise devam ediyor.

