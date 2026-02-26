78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel yangını davasında yeni gelişme

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/78-kisiye-mezar-olan-grand-kartal-otel-yangini-davasinda-yeni-gelisme--1103828097.html

26.02.2026

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, müşteki ve sanık avukatları karara itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemenin kararına itirazda bulunuldu21 Ocak 2025'te meydana gelen olayla ilgili aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanık yargılanmış ve çeşitli cezalara çarptırılmıştı. Başsavcılık ile müşteki ve sanık avukatları, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği mahkumiyet ve beraat kararlarına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu. Dava dosyası, 1. Ceza Dairesince incelemeye alınacak.Ne olmuştu?Yangınla ilgili olarak Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 31 Ekim 2025'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü Emir Aras, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ı, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.Ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilen 11 sanık hakkında, "olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarından da ceza verilmişti. Mahkeme diğer sanıklar hakkında da farklı ceza kararları almıştı. Başsavcılık karara itiraz etmiştiBolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise yangına ilişkin davada 10 sanığa verilen hapis ve 2 sanığa yönelik beraat kararlarının bozulmasını istemişti.Başsavcılık, "olası kastla öldürme ve yaralama" suçundan ceza verilen şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile otel müdürü Zeki Yılmaz, beraat eden sanıklar mutfak personeli Faysal Yaver ve iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hüküm kurulmasını talep etmişti.İddia makamı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası verilen sanıklar için de "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza tayin edilmesini istemişti.

kartalkaya

