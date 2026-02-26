https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/2025te-rekor-sayida-amerikali-ulkeyi-terk-etti-1103842742.html
2025'te rekor sayıda Amerikalı ülkeyi terk etti
2025'te rekor sayıda Amerikalı ülkeyi terk etti
Sputnik Türkiye
Wall Street Journal’a göre, 2025 yılında ABD’yi terk edenlerin sayısı ülkeye gelenlerin sayısını aştı. Bu durum, Büyük Buhran'dan bu yana ilk kez yaşandı. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T20:16+0300
2026-02-26T20:16+0300
2026-02-26T20:16+0300
dünya
abd
göç
büyük buhran
wall street journal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090043735_0:54:1191:723_1920x0_80_0_0_6d0596cc12dbceb50112ef73645a9ed4.png
Wall Street Journal’ın haberine göre, 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılan kişi sayısı, ülkeye gelenlerden daha fazla oldu. Bu durum, 1930’lardaki Büyük Buhran’dan bu yana ilk kez gerçekleşti.Haberde, geçen yıl, ABD’den ayrılanların sayısının, gelenlerin sayısını aştığını belirtilerek, Amerikalıların rekor sayılarda başka ülkelere taşındığına dikkat çekildi. Amerikalılar, aileleriyle birlikte daha güvenli ve erişilebilir olarak gördükleri ülkelere yerleşiyor. Bu kitlesel göçün arkasındaki sebepler arasında karmaşık iç politik durumun yanı sıra, uzaktan çalışma imkanlarının gelişmesi ve birçok Amerikalının daha ekonomik bir yurt dışı yaşam tarzı arayışı bulunuyor.Haberde, “Bazı Amerikalılar için yeni Amerikan rüyası artık bu ülkede yaşamamak anlamına geliyor” ifadesiyle, yurtdışına göçün altında yatan motivasyonlar özetlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/meksikada-kartel-dengesi-degisiyor-mu-harita-yeniden-ciziliyor-1103794877.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090043735_77:0:1113:777_1920x0_80_0_0_7b09c68ebef7b78a10a574d3f557e8dd.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, göç, büyük buhran, wall street journal
abd, göç, büyük buhran, wall street journal
2025'te rekor sayıda Amerikalı ülkeyi terk etti
Wall Street Journal’a göre, 2025 yılında ABD’yi terk edenlerin sayısı ülkeye gelenlerin sayısını aştı. Bu durum, Büyük Buhran'dan bu yana ilk kez yaşandı.
Wall Street Journal’ın haberine göre, 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılan kişi sayısı, ülkeye gelenlerden daha fazla oldu. Bu durum, 1930’lardaki Büyük Buhran’dan bu yana ilk kez gerçekleşti.
Haberde, geçen yıl, ABD’den ayrılanların sayısının, gelenlerin sayısını aştığını belirtilerek, Amerikalıların rekor sayılarda başka ülkelere taşındığına dikkat çekildi. Amerikalılar, aileleriyle birlikte daha güvenli ve erişilebilir olarak gördükleri ülkelere yerleşiyor. Bu kitlesel göçün arkasındaki sebepler arasında karmaşık iç politik durumun yanı sıra, uzaktan çalışma imkanlarının gelişmesi ve birçok Amerikalının daha ekonomik bir yurt dışı yaşam tarzı arayışı bulunuyor.
Haberde, “Bazı Amerikalılar için yeni Amerikan rüyası artık bu ülkede yaşamamak anlamına geliyor” ifadesiyle, yurtdışına göçün altında yatan motivasyonlar özetlendi.