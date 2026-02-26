Türkiye
2025'te rekor sayıda Amerikalı ülkeyi terk etti
2025'te rekor sayıda Amerikalı ülkeyi terk etti
Wall Street Journal'a göre, 2025 yılında ABD'yi terk edenlerin sayısı ülkeye gelenlerin sayısını aştı. Bu durum, Büyük Buhran'dan bu yana ilk kez yaşandı.
Wall Street Journal’ın haberine göre, 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılan kişi sayısı, ülkeye gelenlerden daha fazla oldu. Bu durum, 1930’lardaki Büyük Buhran’dan bu yana ilk kez gerçekleşti.Haberde, geçen yıl, ABD’den ayrılanların sayısının, gelenlerin sayısını aştığını belirtilerek, Amerikalıların rekor sayılarda başka ülkelere taşındığına dikkat çekildi. Amerikalılar, aileleriyle birlikte daha güvenli ve erişilebilir olarak gördükleri ülkelere yerleşiyor. Bu kitlesel göçün arkasındaki sebepler arasında karmaşık iç politik durumun yanı sıra, uzaktan çalışma imkanlarının gelişmesi ve birçok Amerikalının daha ekonomik bir yurt dışı yaşam tarzı arayışı bulunuyor.Haberde, “Bazı Amerikalılar için yeni Amerikan rüyası artık bu ülkede yaşamamak anlamına geliyor” ifadesiyle, yurtdışına göçün altında yatan motivasyonlar özetlendi.
2025'te rekor sayıda Amerikalı ülkeyi terk etti

Wall Street Journal’ın haberine göre, 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılan kişi sayısı, ülkeye gelenlerden daha fazla oldu. Bu durum, 1930’lardaki Büyük Buhran’dan bu yana ilk kez gerçekleşti.
Haberde, geçen yıl, ABD’den ayrılanların sayısının, gelenlerin sayısını aştığını belirtilerek, Amerikalıların rekor sayılarda başka ülkelere taşındığına dikkat çekildi. Amerikalılar, aileleriyle birlikte daha güvenli ve erişilebilir olarak gördükleri ülkelere yerleşiyor. Bu kitlesel göçün arkasındaki sebepler arasında karmaşık iç politik durumun yanı sıra, uzaktan çalışma imkanlarının gelişmesi ve birçok Amerikalının daha ekonomik bir yurt dışı yaşam tarzı arayışı bulunuyor.
Haberde, “Bazı Amerikalılar için yeni Amerikan rüyası artık bu ülkede yaşamamak anlamına geliyor” ifadesiyle, yurtdışına göçün altında yatan motivasyonlar özetlendi.
