Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/valilik-uyardi-ankarada-don-ve-buzlanma-yasanabilir-1103810979.html
Valilik uyardı: Ankara'da don ve buzlanma yaşanabilir
Valilik uyardı: Ankara'da don ve buzlanma yaşanabilir
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı uyarısında bulundu. Valilik, buzlanma ve don olaylarına karşı halkın... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T23:10+0300
2026-02-25T23:10+0300
türki̇ye
ankara
ankara valiliği
buz
buz kütlesi
donma
don
zirai don
termal don
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/17/1066065965_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_11eb01085585686faa9eb7198846c83d.jpg
27 Şubat Cuma gününden itibaren Ankara il genelinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların düşeceği bildirildi.Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, soğuk havanın ise özellikle sabah ve gece saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi.Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Özellikle sürücülere, gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/egitime-kar-engeli-yarin-okullar-tatil-mi-1103810588.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/17/1066065965_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_3d83ebf1bdb1b7494b2d3a97f8f51e48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, ankara valiliği, buz, buz kütlesi, donma, don, zirai don, termal don
ankara, ankara valiliği, buz, buz kütlesi, donma, don, zirai don, termal don

Valilik uyardı: Ankara'da don ve buzlanma yaşanabilir

23:10 25.02.2026
© AAKentin simge bölgelerinden Kuğulu Park'taki su, bir yıl önce kış aylarında buz tutmuştu.
Kentin simge bölgelerinden Kuğulu Park'taki su, bir yıl önce kış aylarında buz tutmuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© AA
Abone ol
Ankara Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı uyarısında bulundu. Valilik, buzlanma ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
27 Şubat Cuma gününden itibaren Ankara il genelinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların düşeceği bildirildi.
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, soğuk havanın ise özellikle sabah ve gece saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi.
Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Özellikle sürücülere, gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
Kar tatili son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
TÜRKİYE
Eğitime kar engeli: Yarın okullar tatil mi?
22:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала