https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/valilik-uyardi-ankarada-don-ve-buzlanma-yasanabilir-1103810979.html
Valilik uyardı: Ankara'da don ve buzlanma yaşanabilir
Valilik uyardı: Ankara'da don ve buzlanma yaşanabilir
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı uyarısında bulundu. Valilik, buzlanma ve don olaylarına karşı halkın... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T23:10+0300
2026-02-25T23:10+0300
2026-02-25T23:10+0300
türki̇ye
ankara
ankara valiliği
buz
buz kütlesi
donma
don
zirai don
termal don
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/17/1066065965_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_11eb01085585686faa9eb7198846c83d.jpg
27 Şubat Cuma gününden itibaren Ankara il genelinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların düşeceği bildirildi.Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, soğuk havanın ise özellikle sabah ve gece saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi.Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Özellikle sürücülere, gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/egitime-kar-engeli-yarin-okullar-tatil-mi-1103810588.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/17/1066065965_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_3d83ebf1bdb1b7494b2d3a97f8f51e48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, ankara valiliği, buz, buz kütlesi, donma, don, zirai don, termal don
ankara, ankara valiliği, buz, buz kütlesi, donma, don, zirai don, termal don
Valilik uyardı: Ankara'da don ve buzlanma yaşanabilir
Ankara Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı uyarısında bulundu. Valilik, buzlanma ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
27 Şubat Cuma gününden itibaren Ankara il genelinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların düşeceği bildirildi.
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, soğuk havanın ise özellikle sabah ve gece saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi.
Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Özellikle sürücülere, gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.