Valilik uyardı: Ankara'da don ve buzlanma yaşanabilir

Valilik uyardı: Ankara'da don ve buzlanma yaşanabilir

Ankara Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı uyarısında bulundu. Valilik, buzlanma ve don olaylarına karşı halkın... 25.02.2026

27 Şubat Cuma gününden itibaren Ankara il genelinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların düşeceği bildirildi.Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, soğuk havanın ise özellikle sabah ve gece saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi.Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Özellikle sürücülere, gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

