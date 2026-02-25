https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/zimbabveden-kritik-hamle-ham-maden-ve-lityum-ihracatina-aninda-yasak-1103802596.html
Zimbabve’den kritik hamle: Ham maden ve lityum ihracatına anında yasak
Zimbabve’den kritik hamle: Ham maden ve lityum ihracatına anında yasak
Sputnik Türkiye
Zimbabve hükümeti, ham mineraller ve lityum konsantresi ihracatını süresiz olarak durdurduğunu açıkladı. Kararın, ülke içinde işleme ve katma değer yaratma... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T16:09+0300
2026-02-25T16:09+0300
2026-02-25T16:09+0300
dünya
zimbabve
lityum
maden
ihracat
mineral
nadir toprak elementleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103802582_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_02eae12cce37b6522bb264d18cab2cef.jpg
Zimbabve, tüm ham mineraller ve lityum konsantresi ihracatını askıya aldığını duyurdu. Maden ve Madencilik Geliştirme Bakanı Polite Kambamura’nın yaptığı açıklamada, kararın “şu anda transit halinde olan mineralleri de kapsadığı” belirtildi. Hükümetin, bu adımı 'ulusal çıkar' doğrultusunda attığı aktarıldı.İhracatta yeni dönemAçıklamada, ihracat süreçlerinin yeniden düzenleneceği ifade edildi. Bakanlığın, mineral ihracatı sırasında devam eden 'usulsüzlükler' konusunda endişe duyduğu bildirildi.Bu incelemenin, sistemdeki sızıntıları önlemek ve verimliliği artırmak amacı taşıdığı kaydedildi. Hükümetin, şeffaflık, yerel işleme ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalacağını vurguladığı aktarıldı.Lityum konsantresi için ihracat yasağının aslında Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Ancak kararın öne çekildiği belirtildi.Lityumda Afrika lideriZimbabve’nin Afrika’nın en büyük lityum rezervlerine sahip olduğu ifade edildi.2025 yılı sonuna kadar 1 milyon 128 bin ton lityum içeren spodümen konsantresi ihraç edildiği, bunun bir önceki yıla göre yüzde 11 artış anlamına geldiği bildirildi.Açıklamada hükümetin, küresel temiz enerji dönüşümünden daha fazla pay almak için minerallerin ülke içinde işlenmesini teşvik ettiği belirtildi.Stratejik mineraller yarışında yeni adımNadir toprak elementleri ve stratejik minerallerin, akıllı telefonlardan yeşil enerji sistemlerine kadar birçok alanda kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.Bu nedenle üretici ülkelerin ihracat üzerinde daha sıkı kontrol uygulamaya başladığı ifade edildi.Madenciliğin, imalat sanayisinin ardından Zimbabve ekonomisinin ikinci büyük sektörü olduğu ve ülke gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 14.3’ünü oluşturduğu belirtildi.Hükümetin, sektörle yakın zamanda yeni yol haritası üzerine görüşmeler yapacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/israilli-yerlesimciler-filistin-evleri-ve-araclari-atese-verdi-1103797841.html
zimbabve
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103802582_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_1584cd7ef60c07a3093aea313dae43ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zimbabve, lityum, maden, ihracat, mineral, nadir toprak elementleri
zimbabve, lityum, maden, ihracat, mineral, nadir toprak elementleri
Zimbabve’den kritik hamle: Ham maden ve lityum ihracatına anında yasak
Zimbabve hükümeti, ham mineraller ve lityum konsantresi ihracatını süresiz olarak durdurduğunu açıkladı. Kararın, ülke içinde işleme ve katma değer yaratma hedefi doğrultusunda alındığı bildirildi.
Zimbabve, tüm ham mineraller ve lityum konsantresi ihracatını askıya aldığını duyurdu. Maden ve Madencilik Geliştirme Bakanı Polite Kambamura’nın yaptığı açıklamada, kararın “şu anda transit halinde olan mineralleri de kapsadığı” belirtildi. Hükümetin, bu adımı 'ulusal çıkar' doğrultusunda attığı aktarıldı.
Açıklamada, ihracat süreçlerinin yeniden düzenleneceği ifade edildi. Bakanlığın, mineral ihracatı sırasında devam eden 'usulsüzlükler' konusunda endişe duyduğu bildirildi.
Bu incelemenin, sistemdeki sızıntıları önlemek ve verimliliği artırmak amacı taşıdığı kaydedildi. Hükümetin, şeffaflık, yerel işleme ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalacağını vurguladığı aktarıldı.
Lityum konsantresi için ihracat yasağının aslında Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Ancak kararın öne çekildiği belirtildi.
Zimbabve’nin Afrika’nın en büyük lityum rezervlerine sahip olduğu ifade edildi.
2025 yılı sonuna kadar 1 milyon 128 bin ton lityum içeren spodümen konsantresi ihraç edildiği, bunun bir önceki yıla göre yüzde 11 artış anlamına geldiği bildirildi.
Açıklamada hükümetin, küresel temiz enerji dönüşümünden daha fazla pay almak için minerallerin ülke içinde işlenmesini teşvik ettiği belirtildi.
Stratejik mineraller yarışında yeni adım
Nadir toprak elementleri ve stratejik minerallerin, akıllı telefonlardan yeşil enerji sistemlerine kadar birçok alanda kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.
Bu nedenle üretici ülkelerin ihracat üzerinde daha sıkı kontrol uygulamaya başladığı ifade edildi.
Madenciliğin, imalat sanayisinin ardından Zimbabve ekonomisinin ikinci büyük sektörü olduğu ve ülke gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 14.3’ünü oluşturduğu belirtildi.
Hükümetin, sektörle yakın zamanda yeni yol haritası üzerine görüşmeler yapacağı bildirildi.