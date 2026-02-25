https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/zimbabveden-kritik-hamle-ham-maden-ve-lityum-ihracatina-aninda-yasak-1103802596.html

Zimbabve’den kritik hamle: Ham maden ve lityum ihracatına anında yasak

Zimbabve’den kritik hamle: Ham maden ve lityum ihracatına anında yasak

Zimbabve hükümeti, ham mineraller ve lityum konsantresi ihracatını süresiz olarak durdurduğunu açıkladı. Kararın, ülke içinde işleme ve katma değer yaratma... 25.02.2026

Zimbabve, tüm ham mineraller ve lityum konsantresi ihracatını askıya aldığını duyurdu. Maden ve Madencilik Geliştirme Bakanı Polite Kambamura’nın yaptığı açıklamada, kararın “şu anda transit halinde olan mineralleri de kapsadığı” belirtildi. Hükümetin, bu adımı 'ulusal çıkar' doğrultusunda attığı aktarıldı.İhracatta yeni dönemAçıklamada, ihracat süreçlerinin yeniden düzenleneceği ifade edildi. Bakanlığın, mineral ihracatı sırasında devam eden 'usulsüzlükler' konusunda endişe duyduğu bildirildi.Bu incelemenin, sistemdeki sızıntıları önlemek ve verimliliği artırmak amacı taşıdığı kaydedildi. Hükümetin, şeffaflık, yerel işleme ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalacağını vurguladığı aktarıldı.Lityum konsantresi için ihracat yasağının aslında Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Ancak kararın öne çekildiği belirtildi.Lityumda Afrika lideriZimbabve’nin Afrika’nın en büyük lityum rezervlerine sahip olduğu ifade edildi.2025 yılı sonuna kadar 1 milyon 128 bin ton lityum içeren spodümen konsantresi ihraç edildiği, bunun bir önceki yıla göre yüzde 11 artış anlamına geldiği bildirildi.Açıklamada hükümetin, küresel temiz enerji dönüşümünden daha fazla pay almak için minerallerin ülke içinde işlenmesini teşvik ettiği belirtildi.Stratejik mineraller yarışında yeni adımNadir toprak elementleri ve stratejik minerallerin, akıllı telefonlardan yeşil enerji sistemlerine kadar birçok alanda kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.Bu nedenle üretici ülkelerin ihracat üzerinde daha sıkı kontrol uygulamaya başladığı ifade edildi.Madenciliğin, imalat sanayisinin ardından Zimbabve ekonomisinin ikinci büyük sektörü olduğu ve ülke gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 14.3’ünü oluşturduğu belirtildi.Hükümetin, sektörle yakın zamanda yeni yol haritası üzerine görüşmeler yapacağı bildirildi.

