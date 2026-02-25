https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/israilli-yerlesimciler-filistin-evleri-ve-araclari-atese-verdi-1103797841.html

İsrailli yerleşimciler Filistin evleri ve araçları ateşe verdi

Batı Şeria’nın güneyindeki Hebron bölgesinde, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin düzenlediği ayrı saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı. 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri gece baskını sırasında gerçek ve plastik kaplı mermiler kullandı. Ayaklarına isabet eden plastik mermiler nedeniyle birkaç kişi yaralandı. Aynı gece, yerleşimciler Masafer Yatta bölgesindeki Susya köyüne saldırdı. Saldırıda dört Filistinli dumandan etkilenerek yaralandı. Altı ev ve bir araç ateşe verildi, mülkler tahrip edildi. Görgü tanıkları, yerleşimcilerin evlere girdiğini ve eşyaları yaktığını bildirdi. 'Tel Aviv himayesinde gerçekleşti' Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde, X'teki hesabından, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının Tel Aviv yönetiminin himayesinde gerçekleştiğini kaydetti.İsrailli yerleşimcilerin ateşe vermesi sonucunda birçok Filistinli ailenin evlerinde mahsur kaldığını belirten Avde, "İşgal sadece yozlaştırmakla kalmaz aynı zamanda yok eder, yakar, yerle bir eder ve en önemlisi öldürür" ifadesini kullandı.İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan açıklamada, bölgedeki Filistin mülklerinin kasıtlı olarak yakıldığına dair ihbar alındığı belirtilerek, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.El-Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta, sık sık İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğruyor.Koyunları da çaldılar Ayrıca, başka bir olayda İsrailli yerleşimcilerin bir Filistinlinin evine baskın düzenlediği, 30 koyunu çaldığı ve aracının lastiklerini kestiği bildirildi. Söz konusu ev, daha önce de saldırıya uğramıştı. İsrail askerleri aynı dönemde Sinjil kasabasına baskın düzenleyerek evlere girdi, kapıları kırdı ve sakinlere saldırdı. Dronlar havada uçarken göz yaşartıcı gaz ve ışık fişekleri kullanıldı. Batı Şeria’nın kuzeyinde ise yetkililer buldozerlerle Anza girişindeki bazı binaları yıktı. Bu tür yıkımlar, Filistinli toplulukları yerinden etme endişelerini artırıyor. Öte yandan İsrailli yerleşimciler, daha önce defalarca yıkılan yasa dışı karakolu yeniden inşa etmeye başladı. Kol Mevaser adlı karakolun yeniden kurulması, İsrail makamlarının bu tür inşaatlara göz yumduğu eleştirilerine yol açtı.

