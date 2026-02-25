Türkiye
İsrailli yerleşimciler Filistin evleri ve araçları ateşe verdi
Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron bölgesinde, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin düzenlediği ayrı saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı. 25.02.2026
© Fotoğraf : Sosyal Medya (ekran görüntüsü)İsrailli yerleşimciler Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi
Batı Şeria’nın güneyindeki Hebron bölgesinde, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin düzenlediği ayrı saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.
Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri gece baskını sırasında gerçek ve plastik kaplı mermiler kullandı. Ayaklarına isabet eden plastik mermiler nedeniyle birkaç kişi yaralandı.
Aynı gece, yerleşimciler Masafer Yatta bölgesindeki Susya köyüne saldırdı. Saldırıda dört Filistinli dumandan etkilenerek yaralandı.
Altı ev ve bir araç ateşe verildi, mülkler tahrip edildi.
Görgü tanıkları, yerleşimcilerin evlere girdiğini ve eşyaları yaktığını bildirdi.
Uluslararası kuruluşlara göre, İsrail askerleri ve yerleşimciler 2023’ten bu yana Batı Şeria’da binden fazla Filistinliyi öldürdü ve binlercesini yerinden etti. Birleşmiş Milletler raporları, politikaların toplulukları zorla yerinden etme riskini artırdığı konusunda uyarıda bulunuyor.

'Tel Aviv himayesinde gerçekleşti'

Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde, X'teki hesabından, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının Tel Aviv yönetiminin himayesinde gerçekleştiğini kaydetti.
İsrailli yerleşimcilerin ateşe vermesi sonucunda birçok Filistinli ailenin evlerinde mahsur kaldığını belirten Avde, "İşgal sadece yozlaştırmakla kalmaz aynı zamanda yok eder, yakar, yerle bir eder ve en önemlisi öldürür" ifadesini kullandı.
İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan açıklamada, bölgedeki Filistin mülklerinin kasıtlı olarak yakıldığına dair ihbar alındığı belirtilerek, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.
El-Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta, sık sık İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğruyor.

Koyunları da çaldılar

Ayrıca, başka bir olayda İsrailli yerleşimcilerin bir Filistinlinin evine baskın düzenlediği, 30 koyunu çaldığı ve aracının lastiklerini kestiği bildirildi. Söz konusu ev, daha önce de saldırıya uğramıştı. İsrail askerleri aynı dönemde Sinjil kasabasına baskın düzenleyerek evlere girdi, kapıları kırdı ve sakinlere saldırdı.
Dronlar havada uçarken göz yaşartıcı gaz ve ışık fişekleri kullanıldı. Batı Şeria’nın kuzeyinde ise yetkililer buldozerlerle Anza girişindeki bazı binaları yıktı.
Bu tür yıkımlar, Filistinli toplulukları yerinden etme endişelerini artırıyor.
Öte yandan İsrailli yerleşimciler, daha önce defalarca yıkılan yasa dışı karakolu yeniden inşa etmeye başladı. Kol Mevaser adlı karakolun yeniden kurulması, İsrail makamlarının bu tür inşaatlara göz yumduğu eleştirilerine yol açtı.
Ofer Askeri Hapishanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Türkiye dahil 15 ülkeden İsrail’in Batı Şeria tasarısına kınama
23 Ekim 2025, 19:26
