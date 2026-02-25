https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/tum-bolgelerde-yagmur-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-kuzey-ve-guneyde-17-il-icin-sari-kodlu-uyari-1103781349.html

Tüm bölgelerde yağmur ve kar yağışı etkili olacak: Kuzey ve güneyde 17 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'nin bugünkü tahminlerine göre Van hariç Türkiye genelinde yağış etkili olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Şubat hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı bir gün. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Meteoroloji'den uyarılarAdana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli, Hatay'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yükseklerinde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin yüksekleri, Düzce’nin doğusunun yüksekleri, Bolu’nun kuzeyi ve Kastamonu’nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak yağış, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karalakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE – 12°C – Parçalı çok bulutlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlıİSTANBUL – 10°C – Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurluKOCAELİ – 10°C – Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlıTEKİRDAĞ – 12°C – Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurluEGEParçalı çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin iç kesimlerinin karalakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 5°C – Parçalı çok bulutlu karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlıDENİZLİ – 10°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlıİZMİR – 15°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlıMUĞLA – 12°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ADANA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıISPARTA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmurluMERSİN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ile zamanla doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıESKİŞEHİR – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKAYSERİ – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren il genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.KONYA – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri, Düzce’nin doğusunun yüksekleri, Bolu’nun kuzeyi, Kastamonu’nun kuzeyinin yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.BOLU – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların iç ve yüksek kesimlerde başlangıçta 1000 m rakım üzeri yerlerde, zamanla sıcaklık düşüşüne bağlı olarak 500 m rakım üzeri yerlerde de kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.RİZE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.AĞRI – 2°C – Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlıERZURUM – 4°C – Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA – 11°C – Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu gece saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.VAN – 8°C – Parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR – 14°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlıGAZİANTEP – 12°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlıMARDİN – 11°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlıŞANLIURFA – 16°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

