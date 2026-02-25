https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/egitime-kar-engeli-yarin-okullar-tatil-mi-1103810588.html
Eğitime kar engeli: Yarın okullar tatil mi?
Sputnik Türkiye
Bazı illerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzurum’da ise Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde yoğun kar nedeniyle yarın eğitime... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T22:19+0300
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f8cf809ea56332c144a13cb754862f1e.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/valilikten-istanbul-icin-firtina-uyarisi-hava-sicakliklari-dusecek-yagis-gelecek-1103806348.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_34078bcf6014a68ff28744a77907a527.jpg
kar, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı, kar topu, kar tatili, kar fırtınası, yoğun kar yağışı, kar küreme, kar tatili, erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi
Eğitime kar engeli: Yarın okullar tatil mi?
Bazı illerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzurum’da ise Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde yoğun kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda bir günlük eğitim tatili uygulanacağını duyurdu.
Karar kapsamında hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağını belirten Vali Baruş, diğer ilçelerdeki tatil kararlarının ise kaymakamlıklar tarafından belirleneceğini açıkladı.