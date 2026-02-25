https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/egitime-kar-engeli-yarin-okullar-tatil-mi-1103810588.html

Eğitime kar engeli: Yarın okullar tatil mi?

Bazı illerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzurum’da ise Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde yoğun kar nedeniyle yarın eğitime... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda bir günlük eğitim tatili uygulanacağını duyurdu. Karar kapsamında hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağını belirten Vali Baruş, diğer ilçelerdeki tatil kararlarının ise kaymakamlıklar tarafından belirleneceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/valilikten-istanbul-icin-firtina-uyarisi-hava-sicakliklari-dusecek-yagis-gelecek-1103806348.html

