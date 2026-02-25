Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/egitime-kar-engeli-yarin-okullar-tatil-mi-1103810588.html
Eğitime kar engeli: Yarın okullar tatil mi?
Eğitime kar engeli: Yarın okullar tatil mi?
Sputnik Türkiye
Bazı illerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzurum’da ise Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde yoğun kar nedeniyle yarın eğitime... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T22:19+0300
2026-02-25T22:19+0300
türki̇ye
kar
i̇stanbul kar yağışı
kar yağışı
kar topu
kar tatili
kar fırtınası
yoğun kar yağışı
kar küreme
kar tatili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f8cf809ea56332c144a13cb754862f1e.jpg
Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda bir günlük eğitim tatili uygulanacağını duyurdu. Karar kapsamında hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağını belirten Vali Baruş, diğer ilçelerdeki tatil kararlarının ise kaymakamlıklar tarafından belirleneceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/valilikten-istanbul-icin-firtina-uyarisi-hava-sicakliklari-dusecek-yagis-gelecek-1103806348.html
türki̇ye
i̇stanbul kar yağışı
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_34078bcf6014a68ff28744a77907a527.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı, kar topu, kar tatili, kar fırtınası, yoğun kar yağışı, kar küreme, kar tatili, erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi
kar, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı, kar topu, kar tatili, kar fırtınası, yoğun kar yağışı, kar küreme, kar tatili, erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi

Eğitime kar engeli: Yarın okullar tatil mi?

22:19 25.02.2026
© AAKar tatili son dakika
Kar tatili son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© AA
Abone ol
Bazı illerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzurum’da ise Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde yoğun kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda bir günlük eğitim tatili uygulanacağını duyurdu.
Karar kapsamında hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağını belirten Vali Baruş, diğer ilçelerdeki tatil kararlarının ise kaymakamlıklar tarafından belirleneceğini açıkladı.
İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
YAŞAM
Valilik duyurdu: İstanbul'da 15 ilçe için kar yağışı uyarısı
17:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала