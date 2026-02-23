https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/sekerleme-fabrikasinda-yangin-cikti-1103721084.html
Şekerleme fabrikasında yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Manisa'da şekerleme fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şekerleme fabrikasında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyorİhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi, fabrikadaki personel tahliye edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Ekrem Kayserili de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
13:25 23.02.2026 (güncellendi: 14:08 23.02.2026)
