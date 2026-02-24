Türkiye
44 yıllık cinayet sigara izmaritiyle çözüldü
ABD'nin California eyaletinde 1982 yılında öldürülen 13 yaşındaki Sarah Geer cinayeti, 44 yıl sonra DNA analizi ve genetik soyağacı yöntemi sayesinde çözüldü
Sarah Geer, 23 Mayıs 1982 akşamı California'nın Cloverdale kentinde bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ertesi sabah işten dönen bir itfaiyeci, genç kızın cansız bedenini bir apartmanın yakınındaki tenha bir alanda buldu.Yetkililer, Geer'in saldırıya uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğünü açıkladı. Ancak dönemin sınırlı adli tıp imkânları nedeniyle şüpheli tespit edilemedi ve dosya yıllarca "çözülemeyen vakalar" arasında kaldı.2003'te DNA profili çıkarıldı, eşleşme bulunamadıSoruşturmada ilk önemli gelişme 2003 yılında yaşandı. Geer'in kıyafetlerinden elde edilen biyolojik örneklerden bir DNA profili çıkarıldı. Ancak o dönemdeki polis veri tabanlarında herhangi bir eşleşme bulunamadı.Dosya bir kez daha rafa kaldırıldı.FBI devreye girdi: Genetik soyağacı yöntemi kullanıldıCloverdale Polisi, 2021 yılında dosyayı yeniden açtı ve FBI'ın desteğiyle genetik soyağacı yöntemi uygulanmaya başlandı.Bu yöntem, DNA analizlerinin aile ağacı araştırmalarıyla birleştirilmesini içeriyor. Çalışmalar sonucunda şüpheli havuzu dört kardeşe kadar daraltıldı.FBI ajanları, şüphelilerden biri olan James Unick'i takibe aldı. Unick'in yere attığı bir sigara izmariti toplandı ve yapılan incelemede izmaritteki DNA'nın, 1982'de cinayet yerinden elde edilen DNA ile birebir eşleştiği belirlendi.Savunma çöktü: Jüri 2 saatte karar verdiTemmuz 2024'te gözaltına alınan Unick, ilk ifadesinde kurbanı tanımadığını söyledi. Ancak yargılama sürecinde ifadesini değiştirerek genç kızla rızaya dayalı ilişki yaşadığını iddia etti ve cinayeti başka birinin işlemiş olabileceğini savundu.Yaklaşık bir ay süren dava sonunda jüri, sadece iki saatlik müzakerenin ardından Unick'i cinayetten suçlu buldu.Mahkeme, cinsel saldırı bağlantılı ağırlaştırıcı unsurun kabul edilmesiyle Unick'in şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası alacağını açıkladı. Cezanın 23 Nisan'da kesinleşmesi bekleniyor.Geç gelen adalet ve DNA devrimiYetkililer, kararın hem Geer ailesi hem de toplum için "geç gelen bir adalet" anlamına geldiğini belirtti.Uzmanlara göre, genetik soyağacı yöntemi, özellikle onlarca yıl çözülemeyen soğuk dosyaların aydınlatılmasında devrim niteliğinde. Aynı teknik daha önce Golden State Killer vakası da dahil olmak üzere birçok eski cinayetin çözülmesinde kritik rol oynamıştı.
© AA
Abone ol
