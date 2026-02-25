https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/teknoloji-devlerinden-golge-profil-tuzagi-hastane-verileri-dahil-milyonlarca-kisi-risk-altinda-1103793541.html
Teknoloji devlerinden 'gölge profil' tuzağı: Hastane verileri dahil milyonlarca kişi risk altında
Teknoloji devlerinden 'gölge profil' tuzağı: Hastane verileri dahil milyonlarca kişi risk altında
Sputnik Türkiye
Dijital çağın en büyük mahremiyet krizlerinden biri büyüyor. Google, Meta, TikTok ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin kullandığı takip pikselleri ve “gölge... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T12:34+0300
2026-02-25T12:34+0300
2026-02-25T12:34+0300
yaşam
meta
avrupa birliği
ftc
google
microsoft
tiktok
abd
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100215334_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_51adadb7cf58dd7b753f37ac82d6dfc4.jpg
Sosyal medya ve reklam teknolojilerinin temelini oluşturan takip pikselleri, web sitelerine ve e-postalara yerleştirilen görünmez grafik dosyaları aracılığıyla çalışıyor. Takip pikselleri, görünmez kod parçacıkları aracılığıyla kullanıcıların:anlık olarak büyük teknoloji şirketlerine iletiyor.Sorun yalnızca veri toplanması değil. Uzmanlara göre asıl problem, bu işlemlerin çoğu zaman kullanıcının açık ve özgür iradeye dayalı rızası olmadan gerçekleşmesi.Türkiye’de KVKK, Avrupa Birliği’nde GDPR, açık rıza ve şeffaflık ilkesini zorunlu kılıyor. Ancak birçok platformda çerez onay süreçlerinin manipülatif tasarlandığı ve kullanıcıların fiilen “zorunlu onay” verdiği belirtiliyor.'Gölge profil': Üye olmasanız da dosyanız varEn tartışmalı uygulama ise “gölge profil”. Bu yöntemle kişi, ilgili platforma hiç üye olmasa bile:aracılığıyla sistem içinde kimliklendirilip hakkında veri biriktiriliyor.Bu uygulama, “kişisel veri işleme”nin rıza dışı bir genişletilmesi olarak değerlendiriliyor. Hukukçulara göre, kişi bir gün platforma üye olduğunda, yıllardır biriktirilmiş verilerin profil arkasına eklenmesi orantılılık ve veri minimizasyonu ilkeleriyle çelişiyor.Hastane verileri bile güvende değilABD merkezli PNAS Nexus dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ABD’de hastanelerin yüzde 66’sı takip pikselleri kullanıyor.Bu sistemler:gibi son derece hassas verileri üçüncü taraf şirketlere aktarabiliyor.Advocate Aurora Health (AAH) örneğinde yaklaşık 3 milyon hastanın verisinin Meta ve Google’a iletildiği ortaya çıktı. Olay yargıya taşındı.Uzmanlar, sağlık verilerinin “özel nitelikli kişisel veri” kapsamında olduğunu ve bu tür aktarımın ağır bir mahremiyet ihlali teşkil edebileceğini belirtiyor.'Gözetim kapitalizmi'Eleştirmenler, yaşanan süreci “gözetim kapitalizmi” olarak tanımlıyor. Bu modele göre bireyler, bir hizmetin kullanıcısı değil; verisi işlenen birer “ürün” haline geliyor.Bu durum, dijital alanın fiilen birkaç şirketin gözetim ağında olduğu yönünde eleştirilere yol açıyor.ABD’de davalar, Avrupa’da soruşturmalarABD’de özellikle sağlık verileri nedeniyle Meta ve Google’a karşı 50’den fazla toplu dava açıldı. Federal Ticaret Komisyonu (FTC), bazı uygulamaları “aldatıcı ticari pratik” olarak nitelendirerek para cezaları verdi.Avrupa’da ise GDPR kapsamında ağır yaptırımlar uygulanabiliyor. Ancak uzmanlara göre cezalar, şirketlerin küresel gelirleri karşısında caydırıcılık konusunda yetersiz kalabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/dunyanin-en-buyuk-mercan-kolonisi-avustralya-aciklarinda-kesfedildi-1103793206.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100215334_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_e58ffc8bbc1cb5361c3fe2df8f212b1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meta, avrupa birliği, ftc, google, microsoft, tiktok, abd, türkiye, haberler
meta, avrupa birliği, ftc, google, microsoft, tiktok, abd, türkiye, haberler
Teknoloji devlerinden 'gölge profil' tuzağı: Hastane verileri dahil milyonlarca kişi risk altında
Dijital çağın en büyük mahremiyet krizlerinden biri büyüyor. Google, Meta, TikTok ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin kullandığı takip pikselleri ve “gölge profil” uygulamaları, yalnızca kullanıcıları değil, platformlara üye olmayan kişileri bile izleme ağına dahil ediyor.
Sosyal medya ve reklam teknolojilerinin temelini oluşturan takip pikselleri, web sitelerine ve e-postalara yerleştirilen görünmez grafik dosyaları aracılığıyla çalışıyor.
Takip pikselleri, görünmez kod parçacıkları aracılığıyla kullanıcıların:
Alışveriş ve ilgi alanlarını
anlık olarak büyük teknoloji şirketlerine iletiyor.
Sorun yalnızca veri toplanması değil. Uzmanlara göre asıl problem, bu işlemlerin çoğu zaman kullanıcının açık ve özgür iradeye dayalı rızası olmadan gerçekleşmesi.
Türkiye’de KVKK
, Avrupa Birliği’nde GDPR
, açık rıza ve şeffaflık ilkesini zorunlu kılıyor. Ancak birçok platformda çerez onay süreçlerinin manipülatif tasarlandığı ve kullanıcıların fiilen “zorunlu onay” verdiği belirtiliyor.
'Gölge profil': Üye olmasanız da dosyanız var
En tartışmalı uygulama ise “gölge profil”. Bu yöntemle kişi, ilgili platforma hiç üye olmasa bile:
Sosyal çevresinin yüklediği veriler
aracılığıyla sistem içinde kimliklendirilip hakkında veri biriktiriliyor.
Bu uygulama, “kişisel veri işleme”nin rıza dışı bir genişletilmesi olarak değerlendiriliyor. Hukukçulara göre, kişi bir gün platforma üye olduğunda, yıllardır biriktirilmiş verilerin profil arkasına eklenmesi orantılılık ve veri minimizasyonu ilkeleriyle çelişiyor.
Hastane verileri bile güvende değil
ABD merkezli PNAS Nexus
dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ABD’de
hastanelerin yüzde 66’sı takip pikselleri kullanıyor.
Hangi hastalığın araştırıldığı
gibi son derece hassas verileri üçüncü taraf şirketlere aktarabiliyor.
Advocate Aurora Health (AAH)
örneğinde yaklaşık 3 milyon hastanın verisinin Meta
ve Google’a iletildiği ortaya çıktı. Olay yargıya taşındı.
Uzmanlar, sağlık verilerinin “özel nitelikli kişisel veri” kapsamında olduğunu ve bu tür aktarımın ağır bir mahremiyet ihlali teşkil edebileceğini belirtiyor.
Eleştirmenler, yaşanan süreci “gözetim kapitalizmi” olarak tanımlıyor. Bu modele göre bireyler, bir hizmetin kullanıcısı değil; verisi işlenen birer “ürün” haline geliyor.
İnternet sitelerinin yüzde 70’inde Google izleme kodları bulunuyor.
Microsoft
ve Meta geniş çaplı veri akışı sağlıyor.
ByteDance
(TikTok
) da küresel ölçekte takip altyapısı kuruyor.
Bu durum, dijital alanın fiilen birkaç şirketin gözetim ağında olduğu yönünde eleştirilere yol açıyor.
ABD’de davalar, Avrupa’da soruşturmalar
ABD’de özellikle sağlık verileri nedeniyle Meta ve Google’a karşı 50’den fazla toplu dava
açıldı. Federal Ticaret Komisyonu (FTC
), bazı uygulamaları “aldatıcı ticari pratik” olarak nitelendirerek para cezaları verdi.
Avrupa’da ise GDPR kapsamında ağır yaptırımlar uygulanabiliyor. Ancak uzmanlara göre cezalar, şirketlerin küresel gelirleri karşısında caydırıcılık konusunda yetersiz kalabiliyor.