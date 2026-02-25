https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/somalide-65-milyon-kisi-siddetli-aclik-riskiyle-karsi-karsiya-1103806717.html
Somali’de 6.5 milyon kişi şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya
Somali’de insani krizin daha da ağırlaştığı bildirildi. Federal hükümet ve BM kuruluşları, ülkede açlık tehlikesinin büyüdüğünü açıkladı.Yapılan açıklamada, mart ayı sonuna kadar yaklaşık 6.5 milyon kişinin kötüleşen şartlar nedeniyle şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya kalacağı aktarıldı.Çocuklar en büyük risk altındaRaporda, 2026 yılında 5 yaşın altındaki 1.84 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşayabileceği belirtildi.Bu çocuklardan yaklaşık 500 bininin ağır derecede yetersiz beslenme tehlikesi altında olduğu kaydedildi. Uzmanlar, bu tablonun geri dönüşü zor sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.Acil destek çağrısıBM’nin Somali İnsani Koordinatörü George Conway ile Somali Afet Yönetimi Ajansı Komiseri Mohamud Moallim Abdulle, hayat kurtarıcı yardımların hızla artırılması gerektiğini ifade etti.Yetkililer, mevcut insani yardımın yetersiz kaldığını ve uluslararası desteğin artırılmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.
