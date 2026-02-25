https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/somalide-65-milyon-kisi-siddetli-aclik-riskiyle-karsi-karsiya-1103806717.html

Somali’de 6.5 milyon kişi şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya

Somali’de 6.5 milyon kişi şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Somali’de kuraklık, çatışmalar ve azalan küresel insani yardım nedeniyle yaklaşık 6.5 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı bildirildi. En... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T18:09+0300

2026-02-25T18:09+0300

2026-02-25T18:09+0300

dünya

somali

kıtlık

açlık

akut açlık

çocuk

kuraklık

çatışma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103806694_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b38019cb5c3f92eeccf6f9b75b0a079f.jpg

Somali’de insani krizin daha da ağırlaştığı bildirildi. Federal hükümet ve BM kuruluşları, ülkede açlık tehlikesinin büyüdüğünü açıkladı.Yapılan açıklamada, mart ayı sonuna kadar yaklaşık 6.5 milyon kişinin kötüleşen şartlar nedeniyle şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya kalacağı aktarıldı.Çocuklar en büyük risk altındaRaporda, 2026 yılında 5 yaşın altındaki 1.84 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşayabileceği belirtildi.Bu çocuklardan yaklaşık 500 bininin ağır derecede yetersiz beslenme tehlikesi altında olduğu kaydedildi. Uzmanlar, bu tablonun geri dönüşü zor sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.Acil destek çağrısıBM’nin Somali İnsani Koordinatörü George Conway ile Somali Afet Yönetimi Ajansı Komiseri Mohamud Moallim Abdulle, hayat kurtarıcı yardımların hızla artırılması gerektiğini ifade etti.Yetkililer, mevcut insani yardımın yetersiz kaldığını ve uluslararası desteğin artırılmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/bmgkdan-sudan-icin-acil-cagri-catismalar-derhal-durdurulsun-1103793356.html

somali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

somali, kıtlık, açlık, akut açlık, çocuk, kuraklık, çatışma