BMGK’dan Sudan için acil çağrı: Çatışmalar derhal durdurulsun

BMGK’dan Sudan için acil çağrı: Çatışmalar derhal durdurulsun

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Sudan’da sivillere yönelik saldırıları kınadı ve taraflara çatışmayı hemen sonlandırma çağrısı yaptı. Açıklamada... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin, Sudan’daki şiddetli çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptığı bildirildi.Açıklamada, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalardan duyulan derin endişe dile getirildi. Kordofan ve Darfur dahil ülke genelinde artan şiddetin kaygı verici olduğu belirtildi.Taraflara çatışmayı derhal durdurmaları çağrısı yapıldığı bildirildi.Sivillere yönelik saldırılar kınandıAçıklamada, sivillere, sivil altyapıya ve insani yardım personeline yönelik saldırıların kınandığı ifade edildi. Dünya Gıda Programı’nı (WFP) etkileyen saldırılara da dikkat çekildiği aktarıldı.İnsani yardım personeli ve tesislerine yönelik kasıtlı saldırıların 'savaş suçu' teşkil edebileceğinin yinelendiği belirtildi. Taraflara, uluslararası hukuk çerçevesinde yardım çalışanlarının korunması çağrısında bulunulduğu kaydedildi.HDK’nin bazı bölgelerde sürdürdüğü saldırı ve istikrarsızlaştırma faaliyetinin de kınandığı bildirildi. Faillerin sorumlu tutulmasının talep edildiği ifade edildi.Açlık uyarısı ve paralel yönetim vurgusuBMGK’nin, çatışmalar nedeniyle bazı bölgelerde kıtlık ve gıda güvensizliği riskinin arttığına dikkat çektiği aktarıldı. Açıklamada, “Açlık savaş silahı olarak kullanılmamalıdır” ifadesine yer verildiği bildirildi.Sudan’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne destek vurgulandı. HDK kontrolündeki bölgelerde paralel yönetim oluşturulmasının reddedildiği ifade edildi.

