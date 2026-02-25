Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/bmgkdan-sudan-icin-acil-cagri-catismalar-derhal-durdurulsun-1103793356.html
BMGK’dan Sudan için acil çağrı: Çatışmalar derhal durdurulsun
BMGK’dan Sudan için acil çağrı: Çatışmalar derhal durdurulsun
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Sudan’da sivillere yönelik saldırıları kınadı ve taraflara çatışmayı hemen sonlandırma çağrısı yaptı. Açıklamada... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T12:49+0300
2026-02-25T12:49+0300
dünya
sudan
darfur
hızlı destek kuvvetleri (hdk)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
bm dünya gıda programı (wfp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101083326_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_54218af6cb4daa70d1798d921ede6b1a.jpg
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin, Sudan’daki şiddetli çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptığı bildirildi.Açıklamada, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalardan duyulan derin endişe dile getirildi. Kordofan ve Darfur dahil ülke genelinde artan şiddetin kaygı verici olduğu belirtildi.Taraflara çatışmayı derhal durdurmaları çağrısı yapıldığı bildirildi.Sivillere yönelik saldırılar kınandıAçıklamada, sivillere, sivil altyapıya ve insani yardım personeline yönelik saldırıların kınandığı ifade edildi. Dünya Gıda Programı’nı (WFP) etkileyen saldırılara da dikkat çekildiği aktarıldı.İnsani yardım personeli ve tesislerine yönelik kasıtlı saldırıların 'savaş suçu' teşkil edebileceğinin yinelendiği belirtildi. Taraflara, uluslararası hukuk çerçevesinde yardım çalışanlarının korunması çağrısında bulunulduğu kaydedildi.HDK’nin bazı bölgelerde sürdürdüğü saldırı ve istikrarsızlaştırma faaliyetinin de kınandığı bildirildi. Faillerin sorumlu tutulmasının talep edildiği ifade edildi.Açlık uyarısı ve paralel yönetim vurgusuBMGK’nin, çatışmalar nedeniyle bazı bölgelerde kıtlık ve gıda güvensizliği riskinin arttığına dikkat çektiği aktarıldı. Açıklamada, “Açlık savaş silahı olarak kullanılmamalıdır” ifadesine yer verildiği bildirildi.Sudan’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne destek vurgulandı. HDK kontrolündeki bölgelerde paralel yönetim oluşturulmasının reddedildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/israil-medyasi-abdnin-12-adet-f22-savas-ucagi-israilde-1103777577.html
sudan
darfur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101083326_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_db93948b86f198c451ff3ae1930ac987.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sudan, darfur, hızlı destek kuvvetleri (hdk), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, bm dünya gıda programı (wfp)
sudan, darfur, hızlı destek kuvvetleri (hdk), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, bm dünya gıda programı (wfp)

BMGK’dan Sudan için acil çağrı: Çatışmalar derhal durdurulsun

12:49 25.02.2026
BMGK
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
Abone ol
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Sudan’da sivillere yönelik saldırıları kınadı ve taraflara çatışmayı hemen sonlandırma çağrısı yaptı. Açıklamada, açlığın savaş aracı olarak kullanılmaması gerektiği vurgulandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin, Sudan’daki şiddetli çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptığı bildirildi.
Açıklamada, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalardan duyulan derin endişe dile getirildi. Kordofan ve Darfur dahil ülke genelinde artan şiddetin kaygı verici olduğu belirtildi.
Taraflara çatışmayı derhal durdurmaları çağrısı yapıldığı bildirildi.

Sivillere yönelik saldırılar kınandı

Açıklamada, sivillere, sivil altyapıya ve insani yardım personeline yönelik saldırıların kınandığı ifade edildi. Dünya Gıda Programı’nı (WFP) etkileyen saldırılara da dikkat çekildiği aktarıldı.
İnsani yardım personeli ve tesislerine yönelik kasıtlı saldırıların 'savaş suçu' teşkil edebileceğinin yinelendiği belirtildi. Taraflara, uluslararası hukuk çerçevesinde yardım çalışanlarının korunması çağrısında bulunulduğu kaydedildi.
HDK’nin bazı bölgelerde sürdürdüğü saldırı ve istikrarsızlaştırma faaliyetinin de kınandığı bildirildi. Faillerin sorumlu tutulmasının talep edildiği ifade edildi.

Açlık uyarısı ve paralel yönetim vurgusu

BMGK’nin, çatışmalar nedeniyle bazı bölgelerde kıtlık ve gıda güvensizliği riskinin arttığına dikkat çektiği aktarıldı. Açıklamada, “Açlık savaş silahı olarak kullanılmamalıdır” ifadesine yer verildiği bildirildi.
Sudan’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne destek vurgulandı. HDK kontrolündeki bölgelerde paralel yönetim oluşturulmasının reddedildiği ifade edildi.
F-22 Raptor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
DÜNYA
İsrail medyası: ABD'nin 12 adet F22 savaş uçağı İsrail'de
Dün, 22:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала