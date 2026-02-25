Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/sgk-uzmani-kulis-rakamini-acikladi-bayram-ikramiyesinde-kritik-tarih-basvurmayan-alamayacak-1103786275.html
SGK uzmanı kulis rakamını açıkladı: Bayram ikramiyesinde kritik tarih, başvurmayan alamayacak
SGK uzmanı kulis rakamını açıkladı: Bayram ikramiyesinde kritik tarih, başvurmayan alamayacak
Sputnik Türkiye
SGK uzmanı İsa Karakaş, Ramazan Bayramı ikramiyesinde artış için “güçlü duyumlar” aldığını, en güçlü ihtimalin 5 bin TL olduğunu söyledi. Karakaş, ikramiyeden... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T09:55+0300
2026-02-25T09:55+0300
ekonomi̇
emekli
i̇sa karakaş
sgk
emekli
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin gündeminde ikramiye tutarı ve ödeme takvimi var. SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden aldığı “güçlü duyumlara” göre artışın kesin olduğunu belirterek en güçlü ihtimalin 5 bin TL olduğunu, 5 bin 500 ve 6 bin TL senaryolarının da konuşulduğunu söyledi.Karakaş, ikramiye artışı için bütçe çalışmalarının sürdüğünü; düzenlemenin AK Parti’nin kanun teklifini Meclis’e sunması, komisyondan geçmesi, Genel Kurul’da kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası sonrası Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yasalaşmasının beklendiğini ifade etti.'28 Şubat kritik': Başvuru yapmayan alamayabilirKarakaş’ın yazısında dikkat çektiği kritik tarih 28 Şubat oldu. Yazıda, henüz emekli olmayan ancak şartları tutanların 28 Şubat’a kadar dilekçelerini SGK’ya ulaştırması gerektiği vurgulandı. Karakaş, “Bu tarihe kadar başvuran herkes bayram ikramiyesi listesine adını yazdıracak.” ifadelerini kullandı.İkramiye herkese aynı mı? “Hisseli ödeme” detayıYazıda ödemelerin herkes için aynı olmadığına dikkat çekildi. Buna göre:Kimler yararlanacak, kimler kapsam dışında?Karakaş’ın değerlendirmesine göre ikramiyeden sadece emekliler değil; şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular da yararlanabiliyor. Yazıda ayrıca, “primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ve banka/oda sandıklarından (TOBB vb.) emekli olanlar”ın SGK ikramiyesinden yararlanamadığı bilgisi yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ramazan-bayrami-emekli-ikramiyesi-ne-kadar-olacak-emekli-bayram-ikramiyesi-2026-zammi-yuzde-kac-1103654310.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli, i̇sa karakaş, sgk, emekli, meclis
emekli, i̇sa karakaş, sgk, emekli, meclis

SGK uzmanı kulis rakamını açıkladı: Bayram ikramiyesinde kritik tarih, başvurmayan alamayacak

09:55 25.02.2026
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© AA
Abone ol
SGK uzmanı İsa Karakaş, Ramazan Bayramı ikramiyesinde artış için “güçlü duyumlar” aldığını, en güçlü ihtimalin 5 bin TL olduğunu söyledi. Karakaş, ikramiyeden yararlanmak için emeklilik dilekçesinin 28 Şubat’a kadar SGK’ya verilmesi gerektiğini vurguladı
Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin gündeminde ikramiye tutarı ve ödeme takvimi var. SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden aldığı “güçlü duyumlara” göre artışın kesin olduğunu belirterek en güçlü ihtimalin 5 bin TL olduğunu, 5 bin 500 ve 6 bin TL senaryolarının da konuşulduğunu söyledi.
Karakaş, ikramiye artışı için bütçe çalışmalarının sürdüğünü; düzenlemenin AK Parti’nin kanun teklifini Meclis’e sunması, komisyondan geçmesi, Genel Kurul’da kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası sonrası Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yasalaşmasının beklendiğini ifade etti.

'28 Şubat kritik': Başvuru yapmayan alamayabilir

Karakaş’ın yazısında dikkat çektiği kritik tarih 28 Şubat oldu. Yazıda, henüz emekli olmayan ancak şartları tutanların 28 Şubat’a kadar dilekçelerini SGK’ya ulaştırması gerektiği vurgulandı. Karakaş, “Bu tarihe kadar başvuran herkes bayram ikramiyesi listesine adını yazdıracak.” ifadelerini kullandı.

İkramiye herkese aynı mı? “Hisseli ödeme” detayı

Yazıda ödemelerin herkes için aynı olmadığına dikkat çekildi. Buna göre:
Kendi çalışmasıyla emekli olanlar “tam” ödeme alıyor.
Dul ve yetimler, maaş oranına göre “hisseli” ikramiye alıyor (örneğin yüzde 25 yetim aylığı alan 1.250 TL; yüzde 50 dul aylığı alan 2.500 TL örneği verildi).
Sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılıyor.

Kimler yararlanacak, kimler kapsam dışında?

Karakaş’ın değerlendirmesine göre ikramiyeden sadece emekliler değil; şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular da yararlanabiliyor. Yazıda ayrıca, “primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ve banka/oda sandıklarından (TOBB vb.) emekli olanlar”ın SGK ikramiyesinden yararlanamadığı bilgisi yer aldı.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
EKONOMİ
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi 2026 zammı yüzde kaç, ödeme tarihi ne zaman?
20 Şubat, 09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала