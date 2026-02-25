https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/sgk-uzmani-kulis-rakamini-acikladi-bayram-ikramiyesinde-kritik-tarih-basvurmayan-alamayacak-1103786275.html

SGK uzmanı kulis rakamını açıkladı: Bayram ikramiyesinde kritik tarih, başvurmayan alamayacak

SGK uzmanı kulis rakamını açıkladı: Bayram ikramiyesinde kritik tarih, başvurmayan alamayacak

SGK uzmanı İsa Karakaş, Ramazan Bayramı ikramiyesinde artış için “güçlü duyumlar” aldığını, en güçlü ihtimalin 5 bin TL olduğunu söyledi. Karakaş, ikramiyeden... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin gündeminde ikramiye tutarı ve ödeme takvimi var. SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden aldığı “güçlü duyumlara” göre artışın kesin olduğunu belirterek en güçlü ihtimalin 5 bin TL olduğunu, 5 bin 500 ve 6 bin TL senaryolarının da konuşulduğunu söyledi.Karakaş, ikramiye artışı için bütçe çalışmalarının sürdüğünü; düzenlemenin AK Parti’nin kanun teklifini Meclis’e sunması, komisyondan geçmesi, Genel Kurul’da kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası sonrası Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yasalaşmasının beklendiğini ifade etti.'28 Şubat kritik': Başvuru yapmayan alamayabilirKarakaş’ın yazısında dikkat çektiği kritik tarih 28 Şubat oldu. Yazıda, henüz emekli olmayan ancak şartları tutanların 28 Şubat’a kadar dilekçelerini SGK’ya ulaştırması gerektiği vurgulandı. Karakaş, “Bu tarihe kadar başvuran herkes bayram ikramiyesi listesine adını yazdıracak.” ifadelerini kullandı.İkramiye herkese aynı mı? “Hisseli ödeme” detayıYazıda ödemelerin herkes için aynı olmadığına dikkat çekildi. Buna göre:Kimler yararlanacak, kimler kapsam dışında?Karakaş’ın değerlendirmesine göre ikramiyeden sadece emekliler değil; şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular da yararlanabiliyor. Yazıda ayrıca, “primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ve banka/oda sandıklarından (TOBB vb.) emekli olanlar”ın SGK ikramiyesinden yararlanamadığı bilgisi yer aldı.

