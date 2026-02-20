https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ramazan-bayrami-emekli-ikramiyesi-ne-kadar-olacak-emekli-bayram-ikramiyesi-2026-zammi-yuzde-kac-1103654310.html

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi 2026 zammı yüzde kaç, ödeme tarihi ne zaman?

Ramazan ayının idrak edilmesiyle birlikte Türkiye’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi konusu yeniden öne çıktı. 2026 Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ödemenin tutarı henüz kesinleşmezken, ekonomi yönetiminin 4 bin TL olan mevcut rakamı 5 bin TL seviyesine çıkarma seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor.2026 ikramiye tutarı için 5 bin TL seçeneğiBayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında başlatılmış, 2025’te yapılan artışla ödeme tutarı 4 bin TL’ye yükseltilmişti. 2026 yılı için ise yaklaşık yüzde 25 oranında artış formülü üzerinde duruluyor. Bu artışın hayata geçirilmesi halinde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde emeklilere 5’er bin TL ödeme yapılması gündeme gelecek.Ekonomi yönetimi, artışın bütçeye yansımalarını hesaplıyor. Nihai kararın, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Yasal düzenleme süreci nasıl işleyecek?Bayram ikramiyesinde artış yapılabilmesi için kanuni düzenleme gerekiyor. İlgili bakanlıkların hazırlayacağı teklifin önce Kabine gündemine gelmesi, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanıyor. Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından Genel Kurul’da oylanacak. Kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.Kimler bayram ikramiyesi alacak?Bayram ikramiyesi sadece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle sınırlı değil. SGK’dan yaşlılık, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar da kapsamda yer alıyor. Bunun yanında ölüm aylığı ve ölüm geliri alan hak sahipleri, sürekli iş göremezlik geliri bulunan vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller de ödemeden yararlanıyor.Dul ve yetim aylığı alanlara hisse oranına göre ödemeBayram ikramiyesi tutarı hak sahiplerinin oranına göre değişiyor. Eşten maaş alan ve yüzde 75 oranında hak sahibi olanlar daha yüksek tutar alırken, yüzde 50 ve yüzde 25 oranındaki hak sahiplerine payları doğrultusunda ödeme yapılıyor. 2026 yılında ikramiye 5 bin TL olarak belirlenirse; yüzde 75 oranında aylık alanlar 3.750 TL, yüzde 50 oranındakiler 2.500 TL, yüzde 25 oranındakiler ise 1.250 TL alacak.Ödeme takvimi mart ayının ikinci haftasında2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Önceki yıllardaki uygulamalara paralel olarak emekli bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.Planlamaya göre; Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 9 Mart’ta, Emekli Sandığı kapsamındakilerin 10 Mart’ta, SSK emeklilerinin ise tahsis numarasına göre 11-13 Mart tarihleri arasında hesaplarına geçecek.Bütçeye etkisi 150 milyar TL’yi aşabilir2026 yılında yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak ödemelerin toplam tutarının 150 milyar TL’nin üzerine çıkabileceği ifade ediliyor. Bayram ikramiyeleri, Türkiye’de sosyal destek kalemleri arasında önemli bir yer tutarken, kamu maliyesi açısından da dikkate değer bir büyüklüğe ulaşıyor.

