Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı 31 bin 500'ü geçti: ABD 1. sırada
© AP Photo / Dmitry LovetskyIn this April 9, 2010 file photo, a Russian construction worker speaks on a mobile phone in Portovaya Bay some 170 km (106 miles) northwest of St. Petersburg, Russia, during a ceremony marking the start of construction for the Nord Stream pipeline.
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Rusya'nın muharebe sahasındaki etkisini azaltmak için yaptırımlara başvuran Batılı ülkeler, 12 yılda 30 binden fazla yaptırım uygulayarak eşi görülmemiş bir duruma imza attı.
Sputnik'in bağımsız analiz sitesi Castellum'dan derlediği verilere göre 2014 yılından beri Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı 31 bin 500'ün üzerine çıktı.
Yaptırımların yüzde 92.5'i Şubat 2022'nin sonundan itibaren uygulandı.
En fazla yaptırım uygulayan ülkeler:
ABD - 7 bin 411
Kanada - 3 bin 980
İsviçre - 3 bin 851
AB - 3 bin 212
Norveç - 2 bin 838
İngiltere - 2 bin 537
İzlanda - 2 bin 482
Yeni Zelanda - 2 bin 32
Avustralya - 1694
Japonya 1441
Rakamlar Rusya'nın baskıyı aştığını gösteriyor
Rusya, hasım ülkelerin birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek yoğunlaştırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca dile getirdi ve ortaya çıkan rakamlar da bunu doğruladı.
Bizzat Batılı ülkelerde kısıtlayıcı önlemlerin etkisiz olduğuna ve uygulayan ülkelerin zarar gördüğüne dair birçok görüş dile getiriliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının rakiplerinin uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu belirtmişti.
Putin'e göre, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
