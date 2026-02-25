Türkiye
Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı 31 bin 500'ü geçti: ABD 1. sırada
Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı 31 bin 500'ü geçti: ABD 1. sırada
Rusya'nın muharebe sahasındaki etkisini azaltmak için yaptırımlara başvuran Batılı ülkeler, 12 yılda 30 binden fazla yaptırım uygulayarak eşi görülmemiş bir...
Sputnik'in bağımsız analiz sitesi Castellum'dan derlediği verilere göre 2014 yılından beri Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı 31 bin 500'ün üzerine çıktı.Yaptırımların yüzde 92.5'i Şubat 2022'nin sonundan itibaren uygulandı.En fazla yaptırım uygulayan ülkeler:ABD - 7 bin 411Kanada - 3 bin 980İsviçre - 3 bin 851AB - 3 bin 212Norveç - 2 bin 838İngiltere - 2 bin 537İzlanda - 2 bin 482Yeni Zelanda - 2 bin 32Avustralya - 1694Japonya 1441Rakamlar Rusya'nın baskıyı aştığını gösteriyorRusya, hasım ülkelerin birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek yoğunlaştırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca dile getirdi ve ortaya çıkan rakamlar da bunu doğruladı.Bizzat Batılı ülkelerde kısıtlayıcı önlemlerin etkisiz olduğuna ve uygulayan ülkelerin zarar gördüğüne dair birçok görüş dile getiriliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının rakiplerinin uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu belirtmişti.Putin'e göre, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
Rusya'nın muharebe sahasındaki etkisini azaltmak için yaptırımlara başvuran Batılı ülkeler, 12 yılda 30 binden fazla yaptırım uygulayarak eşi görülmemiş bir duruma imza attı.
Sputnik'in bağımsız analiz sitesi Castellum'dan derlediği verilere göre 2014 yılından beri Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı 31 bin 500'ün üzerine çıktı.

Yaptırımların yüzde 92.5'i Şubat 2022'nin sonundan itibaren uygulandı.

En fazla yaptırım uygulayan ülkeler:

ABD - 7 bin 411

Kanada - 3 bin 980

İsviçre - 3 bin 851

AB - 3 bin 212

Norveç - 2 bin 838

İngiltere - 2 bin 537

İzlanda - 2 bin 482

Yeni Zelanda - 2 bin 32

Avustralya - 1694

Japonya 1441

Rakamlar Rusya'nın baskıyı aştığını gösteriyor

Rusya, hasım ülkelerin birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek yoğunlaştırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca dile getirdi ve ortaya çıkan rakamlar da bunu doğruladı.

Bizzat Batılı ülkelerde kısıtlayıcı önlemlerin etkisiz olduğuna ve uygulayan ülkelerin zarar gördüğüne dair birçok görüş dile getiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının rakiplerinin uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu belirtmişti.

Putin'e göre, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
