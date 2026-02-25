https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/fsb-ukrayna-istihbaratinin-saldirisini-son-anda-onledi-hedefte-askeri-hava-ussu-vardi-1103792693.html

FSB, Ukrayna istihbaratının saldırısını son anda önledi: Hedefte askeri hava üssü vardı

FSB, Ukrayna istihbaratının saldırısını son anda önledi: Hedefte askeri hava üssü vardı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta devam eden çatışmalarda ciddi kayıplar veren ve hiçbir şekilde üstünlük kuramayan Kiev rejimi, Rusya topraklarında kaos yaratmak için... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T12:13+0300

2026-02-25T12:13+0300

2026-02-25T12:13+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna savunma bakanlığı

whatsapp

kuban krasnodar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086006485_0:65:1535:928_1920x0_80_0_0_d7dbf341643cb7fd9ad52d4ccaa23418.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Krasnodar Bölge Müdürlüğü, Kuban'da bir askeri hava üssünde planlanan terör saldırısının önüne geçildiğini duyurdu.FSB'nin açıklamasına göre Ukrayna askeri istihbaratından talimat alan saldırgan, Rus askeri hava üssündeki bir uçağı patlatmayı planlıyordu.Zanlının 1986 doğumlu Rusya vatandaşı olduğunu aktaran FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nden bir temsilciyle WhatsApp üzerinden kendi inisiyatifiyle temas kurduğunu belirtti.FSB, şahsın Kuban'daki askeri tesislerin fotoğraf ve videolarını çekerek Kiev'e gönderdiğinin tespit edildiğini bildirdi.Saldırganın Ukrayna istihbaratının talimatıyla saldırıda kullanılacak yanıcı maddeyi hazırladığını kaydeden FSB, şahsın terör eylemine hazırlanırken yakalandığını vurguladı.Saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, şahıs Rusya kanunlarına göre müebbet hapis cezasına varan yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/bill-gates-evliyken-baskalariyla-iliskiye-girdigini-itiraf-etti-1103788710.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna savunma bakanlığı, whatsapp, kuban krasnodar