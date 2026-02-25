Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
FSB, Ukrayna istihbaratının saldırısını son anda önledi: Hedefte askeri hava üssü vardı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086006485_0:65:1535:928_1920x0_80_0_0_d7dbf341643cb7fd9ad52d4ccaa23418.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Krasnodar Bölge Müdürlüğü, Kuban'da bir askeri hava üssünde planlanan terör saldırısının önüne geçildiğini duyurdu.FSB'nin açıklamasına göre Ukrayna askeri istihbaratından talimat alan saldırgan, Rus askeri hava üssündeki bir uçağı patlatmayı planlıyordu.Zanlının 1986 doğumlu Rusya vatandaşı olduğunu aktaran FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nden bir temsilciyle WhatsApp üzerinden kendi inisiyatifiyle temas kurduğunu belirtti.FSB, şahsın Kuban'daki askeri tesislerin fotoğraf ve videolarını çekerek Kiev'e gönderdiğinin tespit edildiğini bildirdi.Saldırganın Ukrayna istihbaratının talimatıyla saldırıda kullanılacak yanıcı maddeyi hazırladığını kaydeden FSB, şahsın terör eylemine hazırlanırken yakalandığını vurguladı.Saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, şahıs Rusya kanunlarına göre müebbet hapis cezasına varan yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden çatışmalarda ciddi kayıplar veren ve hiçbir şekilde üstünlük kuramayan Kiev rejimi, Rusya topraklarında kaos yaratmak için sürdürdüğü sabotaj girişimlerine akamete uğramaya devam ediyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Krasnodar Bölge Müdürlüğü, Kuban'da bir askeri hava üssünde planlanan terör saldırısının önüne geçildiğini duyurdu.

FSB'nin açıklamasına göre Ukrayna askeri istihbaratından talimat alan saldırgan, Rus askeri hava üssündeki bir uçağı patlatmayı planlıyordu.

Zanlının 1986 doğumlu Rusya vatandaşı olduğunu aktaran FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nden bir temsilciyle WhatsApp üzerinden kendi inisiyatifiyle temas kurduğunu belirtti.

FSB, şahsın Kuban'daki askeri tesislerin fotoğraf ve videolarını çekerek Kiev'e gönderdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Saldırganın Ukrayna istihbaratının talimatıyla saldırıda kullanılacak yanıcı maddeyi hazırladığını kaydeden FSB, şahsın terör eylemine hazırlanırken yakalandığını vurguladı.

Saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, şahıs Rusya kanunlarına göre müebbet hapis cezasına varan yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
