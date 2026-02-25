https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/rusya-ile-zitlasmada-kirli-bomba-soylemi-son-derece-tehlikeli-ve-batinin-bariz-ikiyuzlulugunun-bir-1103798584.html
'Rusya ile zıtlaşmada 'kirli bomba' söylemi son derece tehlikeli ve Batı'nın bariz ikiyüzlülüğünün bir parçasıdır'
‘Rusya ile zıtlaşmada ‘kirli bomba’ söylemi son derece tehlikeli ve Batı'nın bariz ikiyüzlülüğünün bir parçasıdır’
Sputnik Türkiye
25.02.2026
2026-02-25T13:56+0300
2026-02-25T13:56+0300
2026-02-25T13:56+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1c/1062809702_0:49:1167:705_1920x0_80_0_0_f1fe652e7e9e3005ec665fe5406cfd46.png
Uzmanlar, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Londra ve Paris'in Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etme planlarına ilişkin açıklamasını Sputnik'e yorumladı.Lübnanlı askeri uzman Akram Sarivi, Sputnik'e yorumunda, "Ukrayna'da çözüm kaçınılmaz göründüğü her durumda Avrupalılar, kendilerini her türlü anlaşmadan dışlanmış hissettikleri, ikincil ve marjinal rollerinin farkına vardıkları için, ayrıca Rusya'ya karşı duydukları tarihsel nefret nedeniyle bu müzakereleri sabote eder" diye konuştu ve şöyle devam etti:Iraklı uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Kuman ise müzakereler ilerledikçe Avrupa ülkelerinin de giderek daha fazla gerilimi tırmandırdığını, aceleyle askeri adımlar attığını ve böylelikle sadece Avrupa ve Rusya'nın güvenliğini değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini vurguladı.Kuman, "Krizin başından beri politikaları zaten belirsizdi, Avrupa’nın kayıpları kazanımlarından fazla oldu. Dahası, yönetim değişikliğinden bu yana ABD’nin yaklaşımı pozisyonunu daha da aşındırdı" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Siyaset ve diplomaside söylemin ayrı, gerçekliğin ise bambaşka bir şey olduğuna dikkat çeken Kuman, "Dünyanın en büyük nükleer gücüyle zıtlaşmada ‘kirli bomba’ söylemi son derece tehlikeli ve Batı'nın bariz ikiyüzlülüğünün bir parçasıdır. Bu durum, Moskova'nın krizi çözmek için müzakere sürecine olan bağlılığına ve uluslararası hukuka saygısına rağmen, Rusya’ya doğrudan bir tehdit olarak değerlendirilebilir" vurgusunu yaptı.Iraklı uzman, "ABD'nin bu tür provokasyonlara veya çatışmanın kitle imha silahları ya da kirli bombalar kullanma noktasına kadar tırmanmasına müsamaha göstermeyeceğine inanıyorum. Bunların Ukrayna'ya transfer etme ya da kullanma girişimleri, Rusya'ya nükleer silahlı çözüm için fiilen yeşil ışık yakmak anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etme planlarını ortaya çıkarmasını yorumlayan uzmanlar, Batı'nın hamlelerinin ikiyüzlülüğünün bir parçası olduğuna dikkat çekti.
Uzmanlar, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Londra ve Paris'in Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etme planlarına ilişkin açıklamasını Sputnik'e yorumladı.
Lübnanlı askeri uzman Akram Sarivi, Sputnik'e yorumunda, "Ukrayna'da çözüm kaçınılmaz göründüğü her durumda Avrupalılar, kendilerini her türlü anlaşmadan dışlanmış hissettikleri, ikincil ve marjinal rollerinin farkına vardıkları için, ayrıca Rusya'ya karşı duydukları tarihsel nefret nedeniyle bu müzakereleri sabote eder" diye konuştu ve şöyle devam etti:
Rusya'nın çöküşüne ve ezici yenilgisine yapılan bahislerin başarısızlığına karşılık Rusya'nın direnci ve güç dengesindeki gerçek değişim, Avrupalıları bir çılgınlık durumuna sürükledi. Kiev'e bu tür silahları sağlamak tüm kırmızı çizgileri, uluslararası hukuku, ayrıca Fransa ile İngiltere'nin de imzaladığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı ihlal eder ve Rusya'ya savaş ilanı anlamına gelir.
Iraklı uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Kuman ise müzakereler ilerledikçe Avrupa ülkelerinin de giderek daha fazla gerilimi tırmandırdığını, aceleyle askeri adımlar attığını ve böylelikle sadece Avrupa ve Rusya'nın güvenliğini değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini vurguladı.
Kuman, "Krizin başından beri politikaları zaten belirsizdi, Avrupa’nın kayıpları kazanımlarından fazla oldu. Dahası, yönetim değişikliğinden bu yana ABD’nin yaklaşımı pozisyonunu daha da aşındırdı" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Avrupalılar, Ukrayna'nın pozisyonunu desteklemek için çeşitli adımlarla müzakere masasına olabildiğince çok koz koymaya çalışırken, aynı zamanda Ukrayna'yı aynı hızda desteklemeye devam edemeyeceklerinin de farkındalar.
Siyaset ve diplomaside söylemin ayrı, gerçekliğin ise bambaşka bir şey olduğuna dikkat çeken Kuman, "Dünyanın en büyük nükleer gücüyle zıtlaşmada ‘kirli bomba’ söylemi son derece tehlikeli ve Batı'nın bariz ikiyüzlülüğünün bir parçasıdır. Bu durum, Moskova'nın krizi çözmek için müzakere sürecine olan bağlılığına ve uluslararası hukuka saygısına rağmen, Rusya’ya doğrudan bir tehdit olarak değerlendirilebilir" vurgusunu yaptı.
Iraklı uzman, "ABD'nin bu tür provokasyonlara veya çatışmanın kitle imha silahları ya da kirli bombalar kullanma noktasına kadar tırmanmasına müsamaha göstermeyeceğine inanıyorum. Bunların Ukrayna'ya transfer etme ya da kullanma girişimleri, Rusya'ya nükleer silahlı çözüm için fiilen yeşil ışık yakmak anlamına gelir" ifadelerini kullandı.