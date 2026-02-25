https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/rusya-basbakani-misustin-ekonomik-buyume-son-3-yilda-yuzde-10un-ustunde-1103794499.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Ekonomik büyüme son 3 yılda yüzde 10’un üstünde

Rusya Başbakanı Mişustin: Ekonomik büyüme son 3 yılda yüzde 10’un üstünde

Sputnik Türkiye

Rus ekonomisinin geçen yıl yüzde 1 büyüdüğünü bildiren Başbakan Mişustin, dış baskılara rağmen son 3 yıldaki büyümenin yüzde 10’un üzerinde gerçekleştiğini... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T12:37+0300

2026-02-25T12:37+0300

2026-02-25T12:39+0300

dünya

rusya

mihail mişustin

rusya parlamentosu

duma

ekonomi

ekonomik büyüme

i̇şsizlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0a/1083683480_0:54:2918:1695_1920x0_80_0_0_f6ad49040923621328ac5fc9cf711abb.jpg

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da hükümetin 2025’teki faaliyetinin raporunu sundu.Mişustin, “Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılası geçen yıl yüzde 1 arttı. Son üç yılda büyüme oranı yüzde 10'u aşarak küresel ortalamayı yakaladı ve hatta geçti. Bu durum, dış kaynaklardan artarak gelen sorunlara rağmen gerçekleşti” diye kaydetti.Rusya’nın, artan yaptırım baskısı, gümrük savaşları, ticaret ve ekonomik kalkınmadaki dengesizlikleri artıran diğer birçok sorun dahil, gelişmeyi engellemeye yönelik tüm dış girişimlere rağmen gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Başbakan, “Son derece zor duruma rağmen, ekonomideki olumlu dinamikler devam ediyor” dedi.Mişustin ayrıca ülkedeki işsizlik oranının yüzde 2.2 gibi çok düşük seviyede olduğuna dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/cinden-batinin-ukraynaya-olasi-nukleer-silah-tedarikine-tepki-nukleer-silahlarin-yayilmasi-kabul-1103792156.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, mihail mişustin, rusya parlamentosu, duma, ekonomi, ekonomik büyüme, i̇şsizlik