Rusya Başbakanı Mişustin: Ekonomik büyüme son 3 yılda yüzde 10’un üstünde
Rus ekonomisinin geçen yıl yüzde 1 büyüdüğünü bildiren Başbakan Mişustin, dış baskılara rağmen son 3 yıldaki büyümenin yüzde 10’un üzerinde gerçekleştiğini... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da hükümetin 2025’teki faaliyetinin raporunu sundu.Mişustin, “Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılası geçen yıl yüzde 1 arttı. Son üç yılda büyüme oranı yüzde 10'u aşarak küresel ortalamayı yakaladı ve hatta geçti. Bu durum, dış kaynaklardan artarak gelen sorunlara rağmen gerçekleşti” diye kaydetti.Rusya’nın, artan yaptırım baskısı, gümrük savaşları, ticaret ve ekonomik kalkınmadaki dengesizlikleri artıran diğer birçok sorun dahil, gelişmeyi engellemeye yönelik tüm dış girişimlere rağmen gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Başbakan, “Son derece zor duruma rağmen, ekonomideki olumlu dinamikler devam ediyor” dedi.Mişustin ayrıca ülkedeki işsizlik oranının yüzde 2.2 gibi çok düşük seviyede olduğuna dikkat çekti.
12:37 25.02.2026 (güncellendi: 12:39 25.02.2026)
Rus ekonomisinin geçen yıl yüzde 1 büyüdüğünü bildiren Başbakan Mişustin, dış baskılara rağmen son 3 yıldaki büyümenin yüzde 10’un üzerinde gerçekleştiğini belirtti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da hükümetin 2025’teki faaliyetinin raporunu sundu.
Mişustin, “Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılası geçen yıl yüzde 1 arttı. Son üç yılda büyüme oranı yüzde 10'u aşarak küresel ortalamayı yakaladı ve hatta geçti. Bu durum, dış kaynaklardan artarak gelen sorunlara rağmen gerçekleşti” diye kaydetti.
Rusya’nın, artan yaptırım baskısı, gümrük savaşları, ticaret ve ekonomik kalkınmadaki dengesizlikleri artıran diğer birçok sorun dahil, gelişmeyi engellemeye yönelik tüm dış girişimlere rağmen gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Başbakan, “Son derece zor duruma rağmen, ekonomideki olumlu dinamikler devam ediyor” dedi.
Mişustin ayrıca ülkedeki işsizlik oranının yüzde 2.2 gibi çok düşük seviyede olduğuna dikkat çekti.