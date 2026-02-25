Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/rusya-basbakani-misustin-ekonomik-buyume-son-3-yilda-yuzde-10un-ustunde-1103794499.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Ekonomik büyüme son 3 yılda yüzde 10’un üstünde
Rusya Başbakanı Mişustin: Ekonomik büyüme son 3 yılda yüzde 10’un üstünde
Sputnik Türkiye
Rus ekonomisinin geçen yıl yüzde 1 büyüdüğünü bildiren Başbakan Mişustin, dış baskılara rağmen son 3 yıldaki büyümenin yüzde 10’un üzerinde gerçekleştiğini... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T12:37+0300
2026-02-25T12:39+0300
dünya
rusya
mihail mişustin
rusya parlamentosu
duma
ekonomi
ekonomik büyüme
i̇şsizlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0a/1083683480_0:54:2918:1695_1920x0_80_0_0_f6ad49040923621328ac5fc9cf711abb.jpg
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da hükümetin 2025’teki faaliyetinin raporunu sundu.Mişustin, “Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılası geçen yıl yüzde 1 arttı. Son üç yılda büyüme oranı yüzde 10'u aşarak küresel ortalamayı yakaladı ve hatta geçti. Bu durum, dış kaynaklardan artarak gelen sorunlara rağmen gerçekleşti” diye kaydetti.Rusya’nın, artan yaptırım baskısı, gümrük savaşları, ticaret ve ekonomik kalkınmadaki dengesizlikleri artıran diğer birçok sorun dahil, gelişmeyi engellemeye yönelik tüm dış girişimlere rağmen gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Başbakan, “Son derece zor duruma rağmen, ekonomideki olumlu dinamikler devam ediyor” dedi.Mişustin ayrıca ülkedeki işsizlik oranının yüzde 2.2 gibi çok düşük seviyede olduğuna dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/cinden-batinin-ukraynaya-olasi-nukleer-silah-tedarikine-tepki-nukleer-silahlarin-yayilmasi-kabul-1103792156.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0a/1083683480_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_19b2c1d9a6eba9071ebe3ac5a826d078.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, mihail mişustin, rusya parlamentosu, duma, ekonomi, ekonomik büyüme, i̇şsizlik
rusya, mihail mişustin, rusya parlamentosu, duma, ekonomi, ekonomik büyüme, i̇şsizlik

Rusya Başbakanı Mişustin: Ekonomik büyüme son 3 yılda yüzde 10’un üstünde

12:37 25.02.2026 (güncellendi: 12:39 25.02.2026)
© Sputnik / Alexander Astafyev / Multimedya arşivine gidinУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© Sputnik / Alexander Astafyev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rus ekonomisinin geçen yıl yüzde 1 büyüdüğünü bildiren Başbakan Mişustin, dış baskılara rağmen son 3 yıldaki büyümenin yüzde 10’un üzerinde gerçekleştiğini belirtti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da hükümetin 2025’teki faaliyetinin raporunu sundu.
Mişustin, “Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılası geçen yıl yüzde 1 arttı. Son üç yılda büyüme oranı yüzde 10'u aşarak küresel ortalamayı yakaladı ve hatta geçti. Bu durum, dış kaynaklardan artarak gelen sorunlara rağmen gerçekleşti” diye kaydetti.
Rusya’nın, artan yaptırım baskısı, gümrük savaşları, ticaret ve ekonomik kalkınmadaki dengesizlikleri artıran diğer birçok sorun dahil, gelişmeyi engellemeye yönelik tüm dış girişimlere rağmen gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Başbakan, “Son derece zor duruma rağmen, ekonomideki olumlu dinamikler devam ediyor” dedi.
Mişustin ayrıca ülkedeki işsizlik oranının yüzde 2.2 gibi çok düşük seviyede olduğuna dikkat çekti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Çin’den, Batı’nın Ukrayna’ya olası nükleer silah tedarikine tepki: ‘Nükleer silahların yayılması kabul edilemez’
11:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала