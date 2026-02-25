https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-harkov-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1103796849.html
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim daha ele geçirildi
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki bir yerleşim merkezinde daha... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T13:01+0300
2026-02-25T13:01+0300
2026-02-25T13:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103284998_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9bff092f7f0913b053e445220e3d126d.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Harkov Bölgesi'nde Grafskoye yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.Son 24 saat içinde toplam 1.345 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait tanklar dahil 30 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji tesislerini, Ukrayna’ya ait uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerleri ve ayrıca 147 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 115 uçak tipi İHA’yı vurarak düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/rusya-basbakani-misustin-ekonomik-buyume-son-3-yilda-yuzde-10un-ustunde-1103794499.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103284998_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_065a7146fa2543cf1907f803c4901e53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim daha ele geçirildi
13:01 25.02.2026 (güncellendi: 13:42 25.02.2026)
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki bir yerleşim merkezinde daha kontrolün Rus güçlerine geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Harkov Bölgesi'nde Grafskoye yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.
Bakanlığın açıklamasında, "Grafskoye'nin kontrol altına alınması, Severskiy Donets Nehri boyunca güney istikametinde taarruz geliştirme fırsatı veriyor" bilgisi verildi.
Son 24 saat içinde toplam 1.345 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait tanklar dahil 30 zırhlı savaş aracı da imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji tesislerini, Ukrayna’ya ait uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerleri ve ayrıca 147 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 115 uçak tipi İHA’yı vurarak düşürdü.