https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-harkov-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1103796849.html

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim daha ele geçirildi

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki bir yerleşim merkezinde daha... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T13:01+0300

2026-02-25T13:01+0300

2026-02-25T13:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

harkov

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103284998_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9bff092f7f0913b053e445220e3d126d.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Harkov Bölgesi'nde Grafskoye yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.Son 24 saat içinde toplam 1.345 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait tanklar dahil 30 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji tesislerini, Ukrayna’ya ait uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerleri ve ayrıca 147 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 115 uçak tipi İHA’yı vurarak düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/rusya-basbakani-misustin-ekonomik-buyume-son-3-yilda-yuzde-10un-ustunde-1103794499.html

rusya

ukrayna

donbass

harkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat