Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim daha ele geçirildi
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim daha ele geçirildi
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki bir yerleşim merkezinde daha... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Harkov Bölgesi'nde Grafskoye yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.Son 24 saat içinde toplam 1.345 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait tanklar dahil 30 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji tesislerini, Ukrayna’ya ait uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerleri ve ayrıca 147 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 115 uçak tipi İHA’yı vurarak düşürdü.
13:01 25.02.2026 (güncellendi: 13:42 25.02.2026)
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki bir yerleşim merkezinde daha kontrolün Rus güçlerine geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Harkov Bölgesi'nde Grafskoye yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.

Bakanlığın açıklamasında, "Grafskoye'nin kontrol altına alınması, Severskiy Donets Nehri boyunca güney istikametinde taarruz geliştirme fırsatı veriyor" bilgisi verildi.

Son 24 saat içinde toplam 1.345 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait tanklar dahil 30 zırhlı savaş aracı da imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji tesislerini, Ukrayna’ya ait uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerleri ve ayrıca 147 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 115 uçak tipi İHA’yı vurarak düşürdü.
