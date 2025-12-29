Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/meb-hayalet-siniflarin-pesini-birakmiyor-48-ozel-okulun-ruhsati-iptal-edildi-1102317413.html
MEB, 'hayalet sınıfların' peşini bırakmıyor: 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi
MEB, 'hayalet sınıfların' peşini bırakmıyor: 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi
Sputnik Türkiye
MEB, derslerin işlenmediği ve devamsızlıkların dikkate alınmadığı 'hayalet sınıf' kurduğu belirlenen 48 özel okulun ruhsatını iptal etti. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T11:14+0300
2025-12-29T11:14+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
hayalet sınıf
özel okul
özel okullar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099013890_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5d1bdec00749cf4daa846853bb1216fe.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimleri bu sene de hız kesmedi. Bakanlık, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12. sınıf öğrencileri için derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran 48 özel okulun ruhsatını iptal etti. Okul idaresi hem devamsızlık kayıtlarını işlemedi hem de gerçeğe aykırı not girişi yaptıBu okullardaki bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı tespit edildi.Yıl boyunca soruşturmalarını sürdüren Bakanlık, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre mevzuata aykırı fiillerin işlendiği 48 özel okulun ruhsatını iptal etti.Birçok özel okula da ceza kesildiKanuna göre, "hayalet sınıf" kurarak mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların tespit edilmesiyle iki kez idari para cezası, üçüncü kez işlenmesi durumunda ise ruhsat iptali işlemi uygulanıyor.Ayrıca "hayalet sınıf" kurarak sistematik şekilde mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların ruhsatı direkt olarak da iptal edilebiliyor.Bu kapsamda 2025'te "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu özel okulların, mevzuata üçüncü kez aykırı hareket etmeleri durumunda ruhsatları iptal edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/bakanliktan-ozel-okullara-yonelik-denetim-403-ogrencinin-diplomasi-398-ogrencinin-sinif-gecme-1096321219.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099013890_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_17cdf2f3582c6bd4284d256f927fa08b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı (meb), hayalet sınıf, özel okul, özel okullar
milli eğitim bakanlığı (meb), hayalet sınıf, özel okul, özel okullar

MEB, 'hayalet sınıfların' peşini bırakmıyor: 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi

11:14 29.12.2025
© AAİstanbul okul
İstanbul okul - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© AA
Abone ol
MEB, derslerin işlenmediği ve devamsızlıkların dikkate alınmadığı 'hayalet sınıf' kurduğu belirlenen 48 özel okulun ruhsatını iptal etti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimleri bu sene de hız kesmedi. Bakanlık, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12. sınıf öğrencileri için derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran 48 özel okulun ruhsatını iptal etti.

Okul idaresi hem devamsızlık kayıtlarını işlemedi hem de gerçeğe aykırı not girişi yaptı

Bu okullardaki bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı tespit edildi.
Yıl boyunca soruşturmalarını sürdüren Bakanlık, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre mevzuata aykırı fiillerin işlendiği 48 özel okulun ruhsatını iptal etti.

Birçok özel okula da ceza kesildi

Kanuna göre, "hayalet sınıf" kurarak mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların tespit edilmesiyle iki kez idari para cezası, üçüncü kez işlenmesi durumunda ise ruhsat iptali işlemi uygulanıyor.
Ayrıca "hayalet sınıf" kurarak sistematik şekilde mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların ruhsatı direkt olarak da iptal edilebiliyor.
Bu kapsamda 2025'te "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu özel okulların, mevzuata üçüncü kez aykırı hareket etmeleri durumunda ruhsatları iptal edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
TÜRKİYE
Bakanlıktan özel okullara yönelik denetim: 403 öğrencinin diploması, 398 öğrencinin sınıf geçme işlemi iptal edildi
18 Mayıs, 18:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала