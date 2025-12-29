https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/meb-hayalet-siniflarin-pesini-birakmiyor-48-ozel-okulun-ruhsati-iptal-edildi-1102317413.html

MEB, 'hayalet sınıfların' peşini bırakmıyor: 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi

MEB, derslerin işlenmediği ve devamsızlıkların dikkate alınmadığı 'hayalet sınıf' kurduğu belirlenen 48 özel okulun ruhsatını iptal etti. 29.12.2025

Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimleri bu sene de hız kesmedi. Bakanlık, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12. sınıf öğrencileri için derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran 48 özel okulun ruhsatını iptal etti. Okul idaresi hem devamsızlık kayıtlarını işlemedi hem de gerçeğe aykırı not girişi yaptıBu okullardaki bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı tespit edildi.Yıl boyunca soruşturmalarını sürdüren Bakanlık, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre mevzuata aykırı fiillerin işlendiği 48 özel okulun ruhsatını iptal etti.Birçok özel okula da ceza kesildiKanuna göre, "hayalet sınıf" kurarak mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların tespit edilmesiyle iki kez idari para cezası, üçüncü kez işlenmesi durumunda ise ruhsat iptali işlemi uygulanıyor.Ayrıca "hayalet sınıf" kurarak sistematik şekilde mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların ruhsatı direkt olarak da iptal edilebiliyor.Bu kapsamda 2025'te "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu özel okulların, mevzuata üçüncü kez aykırı hareket etmeleri durumunda ruhsatları iptal edilecek.

