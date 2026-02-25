https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/putin-gelecegin-teknolojilerine-esit-erisim-medeniyetin-gelismesinin-olmazsa-olmaz-kosuludur-1103807897.html

Putin: Geleceğin teknolojilerine eşit erişim, medeniyetin gelişmesinin olmazsa olmaz koşuludur

Putin: Geleceğin teknolojilerine eşit erişim, medeniyetin gelişmesinin olmazsa olmaz koşuludur

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, geleceğin teknolojilerine eşit erişimin medeniyetin gelişmesinin olmazsa olmaz koşulu olduğunu vurguladı. 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T18:22+0300

2026-02-25T18:22+0300

2026-02-25T18:22+0300

dünya

rusya

vladimir putin

hükümet

iklim değişikliği

kıtlık

bilim insanları

rus bilim insanları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497708_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_410eb4270dcced3d10f76e3aa3cfd8fd.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Geleceğin Teknolojileri Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın biyoekonomiyi nasıl geliştirmeyi planladığını ve hükümet için yeni hedefler belirlediğini açıkladı.Rus lider, hükümetten biyoekonominin ülkenin GSYİH'deki payının artırılmasını ve bu tür projeler için daha fazla finansman ayrılmasını, yerli biyoteknoloji pazarını koruyacak mekanizmaların geliştirilmesini, 2050'ye kadar Biyoekonomi Geliştirme Stratejisi hazırlanmasını istedi.Putin ayrıca bu alanın önemini vurgulayarak, biyoekonominin insanlar için açtığı fırsatlara ve olanaklara dikkat çekti."Rusya, biyoekonominin potansiyelini ulusun sağlığını güçlendirmek için kullanacak" diyen Putin, biyoteknolojinin eşi benzeri görülmemiş bir hızla gelişmekte olduğunu, iklim değişikliği ve gıda kıtlığı gibi sorunlarının çözümüne yardımcı olabileceğini vurguladı.Rusya'nın, biyoekonomi alanı dahil ileri düzeydeki geliştirme çalışmalarının etkileyici olduğunu dile getiren Putin, bilim insanlarının ve mühendislerin cesur kararlarıyla şimdiden yeni bir gerçeklik oluşturduğunun altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı, "Geleceğin teknolojilerine eşit erişim, seçilmiş birkaç kişiye tanınan ayrıcalıklar değil, medeniyetimizin adil gelişiminin olmazsa olmaz koşuldur" vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/moskovada-20-21-subat-tarihlerinde-gelecegin-teknolojileri-forumu-duzenlenecek-1093647858.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, hükümet, iklim değişikliği, kıtlık, bilim insanları, rus bilim insanları