Putin: Geleceğin teknolojilerine eşit erişim, medeniyetin gelişmesinin olmazsa olmaz koşuludur
Putin: Geleceğin teknolojilerine eşit erişim, medeniyetin gelişmesinin olmazsa olmaz koşuludur
25.02.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Geleceğin Teknolojileri Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın biyoekonomiyi nasıl geliştirmeyi planladığını ve hükümet için yeni hedefler belirlediğini açıkladı.Rus lider, hükümetten biyoekonominin ülkenin GSYİH'deki payının artırılmasını ve bu tür projeler için daha fazla finansman ayrılmasını, yerli biyoteknoloji pazarını koruyacak mekanizmaların geliştirilmesini, 2050'ye kadar Biyoekonomi Geliştirme Stratejisi hazırlanmasını istedi.Putin ayrıca bu alanın önemini vurgulayarak, biyoekonominin insanlar için açtığı fırsatlara ve olanaklara dikkat çekti."Rusya, biyoekonominin potansiyelini ulusun sağlığını güçlendirmek için kullanacak" diyen Putin, biyoteknolojinin eşi benzeri görülmemiş bir hızla gelişmekte olduğunu, iklim değişikliği ve gıda kıtlığı gibi sorunlarının çözümüne yardımcı olabileceğini vurguladı.Rusya'nın, biyoekonomi alanı dahil ileri düzeydeki geliştirme çalışmalarının etkileyici olduğunu dile getiren Putin, bilim insanlarının ve mühendislerin cesur kararlarıyla şimdiden yeni bir gerçeklik oluşturduğunun altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı, "Geleceğin teknolojilerine eşit erişim, seçilmiş birkaç kişiye tanınan ayrıcalıklar değil, medeniyetimizin adil gelişiminin olmazsa olmaz koşuldur" vurgusunu yaptı.
