https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/moskovada-20-21-subat-tarihlerinde-gelecegin-teknolojileri-forumu-duzenlenecek-1093647858.html

Moskova’da 20-21 Şubat tarihlerinde Geleceğin Teknolojileri Forumu düzenlenecek

Moskova’da 20-21 Şubat tarihlerinde Geleceğin Teknolojileri Forumu düzenlenecek

Sputnik Türkiye

Rusya’nın başkenti Moskova’da 20-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ‘Geleceğin Teknolojileri Forumu önde gelen Rus ve yabancı bilim insanlarını, endüstri... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T21:21+0300

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Forum katılımcıları, yeni materyaller ve kimya endüstrisinin gelişimine yönelik kilit konuları ve beklentileri, en önemli inovasyon alanlarını ve yatırım açısından cazip projeleri ele alacak. Teknolojik başarıların sergileneceği etkinlikte Rusya'nın en büyük şirketleri, bilim odaklı işletmeler ve bilimsel kuruluşlar en son yenilikleri sunacak.Rusya Başbakan Yardımcısı ve Geleceğin Teknolojileri Forumu Organizasyon Komitesi Eşbaşkanı Denis Manturov, Moskova’da düzenlenecek etkinliğe ilişkin şunları ifade etti:Rusya Başbakan Yardımcısı ve Geleceğin Teknolojileri Forumu Organizasyon Komitesi Eşbaşkanı Dmitriy Çernişenko, ekonominin temel sektörlerinin gelişimi için bilim, iş dünyası ve hükümet arasındaki etkili diyaloğun önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı ve Geleceğin Teknolojileri Forumu Organizasyon Komitesi İcra Sekreteri Anton Kobyakov ise, Rusya’nın ulusal hedefi olan teknolojik egemenliğin ancak sürekli bir gelişim sürecinin yaşandığı ve tüm sektörlerde çığır açan teknolojilerin üretime dahil edildiği yenilikçi bir ekonomi ile sağlanabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi.Geleceğin Teknolojileri Forumu, 2023 yılından bu yana her yıl Rusya Devlet Başkanı'nın katılımıyla Moskova'da düzenleniyor. Rusya Hükümeti tarafından desteklenen etkinlik, Roscongress Vakfı tarafından yürütülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/bilim-insanlari-manyetik-alan-cokuste-diyerek-gizemli-hareketlilige-karsi-uyardi-dunyanin-1093563126.html

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denis manturov, anton kobyakov, dmitriy çeredniçenko, vladimir putin, forum, teknoloji, rusya, moskova, bilim, endüstri, ekonomi