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Moskova’da 20-21 Şubat tarihlerinde Geleceğin Teknolojileri Forumu düzenlenecek
Moskova’da 20-21 Şubat tarihlerinde Geleceğin Teknolojileri Forumu düzenlenecek
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova’da 20-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ‘Geleceğin Teknolojileri Forumu önde gelen Rus ve yabancı bilim insanlarını, endüstri... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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Forum katılımcıları, yeni materyaller ve kimya endüstrisinin gelişimine yönelik kilit konuları ve beklentileri, en önemli inovasyon alanlarını ve yatırım açısından cazip projeleri ele alacak. Teknolojik başarıların sergileneceği etkinlikte Rusya'nın en büyük şirketleri, bilim odaklı işletmeler ve bilimsel kuruluşlar en son yenilikleri sunacak.Rusya Başbakan Yardımcısı ve Geleceğin Teknolojileri Forumu Organizasyon Komitesi Eşbaşkanı Denis Manturov, Moskova’da düzenlenecek etkinliğe ilişkin şunları ifade etti:Rusya Başbakan Yardımcısı ve Geleceğin Teknolojileri Forumu Organizasyon Komitesi Eşbaşkanı Dmitriy Çernişenko, ekonominin temel sektörlerinin gelişimi için bilim, iş dünyası ve hükümet arasındaki etkili diyaloğun önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı ve Geleceğin Teknolojileri Forumu Organizasyon Komitesi İcra Sekreteri Anton Kobyakov ise, Rusya’nın ulusal hedefi olan teknolojik egemenliğin ancak sürekli bir gelişim sürecinin yaşandığı ve tüm sektörlerde çığır açan teknolojilerin üretime dahil edildiği yenilikçi bir ekonomi ile sağlanabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi.Geleceğin Teknolojileri Forumu, 2023 yılından bu yana her yıl Rusya Devlet Başkanı'nın katılımıyla Moskova'da düzenleniyor. Rusya Hükümeti tarafından desteklenen etkinlik, Roscongress Vakfı tarafından yürütülüyor.
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denis manturov, anton kobyakov, dmitriy çeredniçenko, vladimir putin, forum, teknoloji, rusya, moskova, bilim, endüstri, ekonomi
denis manturov, anton kobyakov, dmitriy çeredniçenko, vladimir putin, forum, teknoloji, rusya, moskova, bilim, endüstri, ekonomi

Moskova’da 20-21 Şubat tarihlerinde Geleceğin Teknolojileri Forumu düzenlenecek

21:21 13.02.2025
© Sefa KaracanRusya Forumu
Rusya Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© Sefa Karacan
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Rusya’nın başkenti Moskova’da 20-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ‘Geleceğin Teknolojileri Forumu önde gelen Rus ve yabancı bilim insanlarını, endüstri liderlerini, teknoloji girişimcilerini ve uzmanlarını bir araya getirecek.
Forum katılımcıları, yeni materyaller ve kimya endüstrisinin gelişimine yönelik kilit konuları ve beklentileri, en önemli inovasyon alanlarını ve yatırım açısından cazip projeleri ele alacak. Teknolojik başarıların sergileneceği etkinlikte Rusya'nın en büyük şirketleri, bilim odaklı işletmeler ve bilimsel kuruluşlar en son yenilikleri sunacak.
Rusya Başbakan Yardımcısı ve Geleceğin Teknolojileri Forumu Organizasyon Komitesi Eşbaşkanı Denis Manturov, Moskova’da düzenlenecek etkinliğe ilişkin şunları ifade etti:

Gelecek Teknolojileri Forumu, yeni materyaller ve kimya endüstrisinin yenilikçi gelişimini sağlayacak çözümleri tartışmayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. Etkinliğe tedarikçiler, üreticiler, uzmanlar ve bilim insanları katılacak. Forumdaki tartışmaların odak noktasını sektörün teknolojik ve bilimsel öncelikleri, mevcut projelere yatırım ve üretimin genişletilmesi, personel eğitimi, düzenlemelerin iyileştirilmesi ve diğer önemli hususlar oluşturacak.

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Geleceğin Teknolojileri Forumu Organizasyon Komitesi Eşbaşkanı Dmitriy Çernişenko, ekonominin temel sektörlerinin gelişimi için bilim, iş dünyası ve hükümet arasındaki etkili diyaloğun önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Geleceğin Teknolojileri Forumu, bu tür etkileşimlerin başarılı sonuçlarını üç yıldır ortaya koyuyor. Bunlar, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen ulusal bir hedef olan Rusya'nın teknolojik liderliğini sağlamak için tasarlanan çeşitli alanlardaki çığır açan teknolojiler ve projelerdir. Forum aynı zamanda endüstri temsilcileriyle bilimsel ve teknolojik gelişim araçlarının kullanımını ve bilim insanlarını destekleyecek tedbirleri tartışma fırsatı da sunuyor.

Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı ve Geleceğin Teknolojileri Forumu Organizasyon Komitesi İcra Sekreteri Anton Kobyakov ise, Rusya’nın ulusal hedefi olan teknolojik egemenliğin ancak sürekli bir gelişim sürecinin yaşandığı ve tüm sektörlerde çığır açan teknolojilerin üretime dahil edildiği yenilikçi bir ekonomi ile sağlanabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi.

Geleceğin Teknolojileri Forumu'nda bilim insanları ve uzmanlar ekonominin yenilikçi gelişimini destekleyecek ve yüksek teknolojili ürünlerin iç tüketimini teşvik edecek mekanizmaları tartışacak. Rusya'nın yenilikçi alanlarda faaliyet gösteren en büyük şirketleri forumda en son yenilikleri sunacak ve kurumsal bilim ve inovasyonun en umut verici gelişme alanları üzerine tartışmalar düzenleyecek.

Geleceğin Teknolojileri Forumu, 2023 yılından bu yana her yıl Rusya Devlet Başkanı'nın katılımıyla Moskova'da düzenleniyor. Rusya Hükümeti tarafından desteklenen etkinlik, Roscongress Vakfı tarafından yürütülüyor.
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