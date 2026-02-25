Türkiye
Okyanuslar ısındıkça balıklar azalıyor: Her 0.1 derecelik artışta yüzde 7.2’lik kayıp raporlandı
Okyanuslar ısındıkça balıklar azalıyor: Her 0.1 derecelik artışta yüzde 7.2’lik kayıp raporlandı
Yeni bir araştırmaya göre deniz tabanındaki kronik ısınma, balık popülasyonlarında ciddi düşüşe yol açıyor. Sadece on yılda 0.1 derecelik artış bile balık... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
Okyanuslar ısındıkça balıklar azalıyor: Her 0.1 derecelik artışta yüzde 7.2'lik kayıp raporlandı

14:44 25.02.2026
Yeni bir araştırmaya göre deniz tabanındaki kronik ısınma, balık popülasyonlarında ciddi düşüşe yol açıyor. Sadece on yılda 0.1 derecelik artış bile balık biyokütlesini yüzde 7’den fazla azaltabiliyor.
Okyanusların yavaş ama sürekli ısınmasının deniz yaşamını sessizce tükettiği bildirildi.
Kuzey yarımkürede 1993–2021 yılları arasında 33 bin balık popülasyonu incelenerek yapılan araştırmada, deniz tabanı sıcaklığındaki artışın balık miktarında belirgin düşüşe yol açtığı aktarıldı.
Araştırmaya göre, her on yılda sadece 0.1 santigrat derecelik artış bile balık biyokütlesinde ortalama yüzde 7.2’lik azalmaya neden oluyor.

Yavaş ısınma büyük kayıp

Çalışmanın başyazarı deniz ekoloğu Shahar Chaikin’in, “Deniz tabanı ne kadar hızlı ısınırsa, balıkları o kadar hızlı kaybediyoruz” dediği aktarıldı.
Tek başına yüzde 7’lik düşüş küçük görünebilir. Ancak araştırmacıların, bu kaybın yıllar içinde katlanarak büyüdüğüne dikkat çektiği bildirildi.
Bazı bölgelerde kronik ısınmanın tek bir yılda yüzde 19.8’e varan biyokütle kaybına yol açtığı ifade edildi.

Sıcak dalgalar tabloyu gizliyor

Araştırmada deniz sıcak hava dalgalarının kısa vadede bazı balık türlerinde geçici artışlara yol açabildiği belirtildi.
Ancak uzmanların, bu geçici artışların uzun vadeli kayıpları maskelediğini vurguladığı aktarıldı.
Soğuk bölgelerde yaşayan balıkların sıcaklık değişimlerinden kısa süreli fayda sağlayabildiği, ancak genel tablonun küresel ölçekte düşüş yönünde olduğu kaydedildi.

Uzmanlardan uyarı

Araştırmanın, Nature Ecology & Evolution dergisinde yayımlandığı bildirildi.
Uzmanların, kronik ısınmanın deniz yönetimi açısından ciddi risk oluşturduğunu söylediği aktarıldı.
Deniz biyoloğu Guillermo Ortuno Crespo’nun, aşırı avlanmanın tarihsel olarak en büyük tehdit olduğunu, ancak okyanus ısınmasının bu krizi daha da derinleştirdiğini belirttiği ifade edildi.
Bilim insanlarının, “Her derecenin hatta her onda birlik artışın bile büyük fark yarattığı” uyarısında bulunduğu bildirildi.
Araştırmacıların, okyanus ısınma hızının artması halinde balık popülasyonlarında yönetim planlarıyla telafi edilmesi zor kayıplar yaşanabileceğini vurguladığı aktarıldı.
