Balıkesir'de F-16 düştü: 'Bir pilotumuz şehit olmuştur'

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’ne ait bir F-16’nın görev uçuşu sırasında düştüğünü, pilotun ise hayatını kaybettiğini açıkladı. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait bir F-16'nın görev uçuşunda kaza kırıma uğradığını bildirdi.Vali Ustaoğlu sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
02:39 25.02.2026 (güncellendi: 02:54 25.02.2026)
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait bir F-16'nın görev uçuşunda kaza kırıma uğradığını bildirdi.
Vali Ustaoğlu sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup,bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun
Adalet Bakanı Akın gürlek'te açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınlayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun