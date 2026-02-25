https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/modi-israilde-netanyahu-hosgeldin-dostum-konusacak-cok-sey-var-1103808030.html
Modi İsrail’de, Netanyahu ‘Hoşgeldin dostum, konuşacak çok şey var’
Modi İsrail’de, Netanyahu ‘Hoşgeldin dostum, konuşacak çok şey var’
Sputnik Türkiye
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük resmi ziyaret için İsrail’de. Modi’yi Benjamin ve Sera Netanyahu havaalanında karşıladı, Netanyahu “Hoşgeldin... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T18:23+0300
2026-02-25T18:23+0300
2026-02-25T18:23+0300
dünya
narendra modi
i̇srail
benyamin netanyahu
sara netanyahu
akdeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103807737_0:0:1968:1106_1920x0_80_0_0_2c712bc48a9f19a85ab91c5fc7553216.jpg
Modi, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu tarafından resmi törenle karşılandı.Netanyahu'nun uçaktan inen Hindistanlı mevkidaşını, "Hoş geldin dostum. Burada olmanız harika. Konuşacak çok şeyimiz var" ifadeleriyle karşıladığı görüldü.Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e 9 yıl aradan sonra yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.Ziyaret kapsamında Netanyahu ile görüştüğü bilgisini paylaşan Modi, ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan birçok konuyu ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.Modi, teknoloji, su yönetimi, tarım ve diğer birçok sektörde yakın işbirliği için büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti.'İttifak ekseni' görüşülecekİsrail'e en son 2017'de giden Modi, iki gün sürecek resmi ziyareti için bugün başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na inmişti.Modi'nin İsrail Meclisine hitap etmesi ve ayrıca bir inovasyon zirvesine de katılması bekleniyor.Netanyahu'nun dile getirdiği Akdeniz ve Ortadoğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir "ittifak ekseni" kurulması planlarının da ziyaret kapsamında ele alınması öngörülüyor.Netanyahu, 22 Şubat'ta kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını söylemişti.Amaçlarının aynı zorluklarla yüzleşen ülkelerden müteşekkil bir eksen oluşturmak olduğunu savunan Netanyahu, "Bu eksen, hem çok sert bir şekilde vurduğumuz radikal Şii ekseni hem ortaya çıkan radikal Sünni ekseni ile karşı karşıyadır" demişti.Modi de ziyareti öncesi yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını duyuran Netanyahu'ya destek vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trump-modi-ile-telefon-gorusmesi-yaptigini-acikladi-1100374879.html
i̇srail
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103807737_2:0:1950:1461_1920x0_80_0_0_4333f39864214ed62a20b17ec2abb9b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
narendra modi, i̇srail, benyamin netanyahu, sara netanyahu, akdeniz
narendra modi, i̇srail, benyamin netanyahu, sara netanyahu, akdeniz
Modi İsrail’de, Netanyahu ‘Hoşgeldin dostum, konuşacak çok şey var’
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük resmi ziyaret için İsrail’de. Modi’yi Benjamin ve Sera Netanyahu havaalanında karşıladı, Netanyahu “Hoşgeldin dostum, konuşacak çok şeyimiz var” dedi.
Modi, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu tarafından resmi törenle karşılandı.
Netanyahu'nun uçaktan inen Hindistanlı mevkidaşını, "Hoş geldin dostum. Burada olmanız harika. Konuşacak çok şeyimiz var" ifadeleriyle karşıladığı görüldü.
Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e 9 yıl aradan sonra yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Ziyaret kapsamında Netanyahu ile görüştüğü bilgisini paylaşan Modi, ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan birçok konuyu ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.
Modi, teknoloji, su yönetimi, tarım ve diğer birçok sektörde yakın işbirliği için büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti.
'İttifak ekseni' görüşülecek
İsrail'e en son 2017'de giden Modi, iki gün sürecek resmi ziyareti için bugün başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na inmişti.
Modi'nin İsrail Meclisine hitap etmesi ve ayrıca bir inovasyon zirvesine de katılması bekleniyor.
Netanyahu'nun dile getirdiği Akdeniz ve Ortadoğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir "ittifak ekseni" kurulması planlarının da ziyaret kapsamında ele alınması öngörülüyor.
Netanyahu, 22 Şubat'ta kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını söylemişti.
Amaçlarının aynı zorluklarla yüzleşen ülkelerden müteşekkil bir eksen oluşturmak olduğunu savunan Netanyahu, "Bu eksen, hem çok sert bir şekilde vurduğumuz radikal Şii ekseni hem ortaya çıkan radikal Sünni ekseni ile karşı karşıyadır" demişti.
Modi de ziyareti öncesi yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını duyuran Netanyahu'ya destek vermişti.