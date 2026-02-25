https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/modi-israilde-netanyahu-hosgeldin-dostum-konusacak-cok-sey-var-1103808030.html

Modi İsrail’de, Netanyahu ‘Hoşgeldin dostum, konuşacak çok şey var’

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük resmi ziyaret için İsrail’de. Modi’yi Benjamin ve Sera Netanyahu havaalanında karşıladı, Netanyahu “Hoşgeldin... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Modi, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu tarafından resmi törenle karşılandı.Netanyahu'nun uçaktan inen Hindistanlı mevkidaşını, "Hoş geldin dostum. Burada olmanız harika. Konuşacak çok şeyimiz var" ifadeleriyle karşıladığı görüldü.​​​​​​​Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e 9 yıl aradan sonra yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.Ziyaret kapsamında Netanyahu ile görüştüğü bilgisini paylaşan Modi, ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan birçok konuyu ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.Modi, teknoloji, su yönetimi, tarım ve diğer birçok sektörde yakın işbirliği için büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti.'İttifak ekseni' görüşülecekİsrail'e en son 2017'de giden Modi, iki gün sürecek resmi ziyareti için bugün başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na inmişti.Modi'nin İsrail Meclisine hitap etmesi ve ayrıca bir inovasyon zirvesine de katılması bekleniyor.Netanyahu'nun dile getirdiği Akdeniz ve Ortadoğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir "ittifak ekseni" kurulması planlarının da ziyaret kapsamında ele alınması öngörülüyor.Netanyahu, 22 Şubat'ta kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını söylemişti.Amaçlarının aynı zorluklarla yüzleşen ülkelerden müteşekkil bir eksen oluşturmak olduğunu savunan Netanyahu, "Bu eksen, hem çok sert bir şekilde vurduğumuz radikal Şii ekseni hem ortaya çıkan radikal Sünni ekseni ile karşı karşıyadır" demişti.Modi de ziyareti öncesi yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını duyuran Netanyahu'ya destek vermişti.

