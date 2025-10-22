https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trump-modi-ile-telefon-gorusmesi-yaptigini-acikladi-1100374879.html

Trump, Modi ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı

Trump, Modi ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde ağırlıklı olarak ticaret konusunu ele aldıklarını söyledi. İki... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T03:46+0300

2025-10-22T03:46+0300

2025-10-22T03:46+0300

dünya

abd

donald trump

hindistan başbakanı narendra modi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093652016_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_58db177fdb262096189eebe871913a94.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ticaret ilişkilerini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray’daki Divali kutlamasında şunları söyledi: Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, daha önce Hindistan ve ABD, bir ticaret anlaşması üzerine müzakerelerine devam ettiklerini ve anlaşmanın bu yılın Kasım ayına kadar imzalanabileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trump-putin-ile-bosa-giden-bir-gorusme-yapmak-istemiyorum-1100373751.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, hindistan başbakanı narendra modi