Trump, Modi ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı
Trump, Modi ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde ağırlıklı olarak ticaret konusunu ele aldıklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ticaret ilişkilerini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray’daki Divali kutlamasında şunları söyledi: Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, daha önce Hindistan ve ABD, bir ticaret anlaşması üzerine müzakerelerine devam ettiklerini ve anlaşmanın bu yılın Kasım ayına kadar imzalanabileceğini açıklamıştı.
03:46 22.10.2025
© AP Photo / Ben CurtisIndia's Prime Minister Narendra Modi speaks as President Donald Trump listens during a news conference in the East Room of the White House, Thursday, Feb. 13, 2025, in Washington.
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde ağırlıklı olarak ticaret konusunu ele aldıklarını söyledi. İki ülke arasında ticaret anlaşması için müzakereler sürüyor.
Trump, Beyaz Saray’daki Divali kutlamasında şunları söyledi:
“Bugün başbakanınızla konuştum. Harika bir görüşmemiz oldu. Ticaret hakkında konuştuk. Pek çok konuyu ele aldık ama ağırlıklı olarak ticaret üzerineydi. O da bu konuyla çok ilgileniyor.”
Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, daha önce Hindistan ve ABD, bir ticaret anlaşması üzerine müzakerelerine devam ettiklerini ve anlaşmanın bu yılın Kasım ayına kadar imzalanabileceğini açıklamıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump: Putin ile boşa giden bir görüşme yapmak istemiyorum
00:16
