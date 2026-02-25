https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/milli-egitim-bakani-tekin-turkiyede-kimsenin-hukuk-kurallarini-anayasayi-yorumlama-tekeli-yok-1103796601.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye'de kimsenin hukuk kurallarını, Anayasa'yı yorumlama tekeli yok

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye'de kimsenin hukuk kurallarını, Anayasa'yı yorumlama tekeli yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan genelgesiyle ilgili tartışmalara yönelik konuştu. 25.02.2026

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Laikliği Birlikte Savunuyoruz başlıklı bildiriyle ilgili konuştu. Bakan Tekin, "Türkiye'de kimsenin hukuk kurallarını, Anayasa'yı yorumlama tekeli yok. 'Anayasa'yı bizim istediğimiz gibi, evrensel ilkeleri bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız, bizim istediğimiz gibi yorumlamayanlar gerici, azgın, azınlıktır' deme hakkı yoktur. Bu etkinleri yerine getiren kişilere, 'gerici, azgın, azınlık' gibi ifadelerle saldırmak, saldırgan bir tavır içerisinde bulunmak bir hakarettir" ifadelerini kullandı. Bu, totalitarizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş haliBakan Tekin, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye yönelik bir soru üzerine, bu konuda dava açtığını bildirdi. Tekin, şunları kaydetti:"Türkiye'de kimsenin hukuk kurallarını, Anayasa'yı yorumlama tekeli yok. 'Anayasa'yı bizim istediğimiz gibi, evrensel ilkeleri bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız, bizim istediğimiz gibi yorumlamayanlar gerici, azgın, azınlıktır' deme hakkı yoktur. Bu etkinleri yerine getiren kişilere, 'gerici, azgın, azınlık' gibi ifadelerle saldırmak, saldırgan bir tavır içerisinde bulunmak bir hakarettir. Bu etkinliklere katılan çocuklarımız, gençlerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, bunların hakkını korumak için böyle bir adım atacağımı söylemiştim. Biz böyle bir adımı attık. Kimin gerici, kimin yobaz, kimin temel hak ve hürriyetler anlamında totaliter bir perspektifi olduğunu göreceğiz. 168 kişi, yüzde 99'u Müslüman olan bir kitlenin, bir toplumun dini inanç ve ibadetlerini kendi perspektiflerinden tanımlayarak onları 'azınlık' statüsüne sokuyor. Bu, totalitarizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş hali. Kusura bakmasınlar, bu hakareti eden kişilerin, bizim tarafımızdan, haklarını, hukuklarını korumakla mükellef olduğum kişiler tarafından yargıya taşınması gerekiyor. Hatta bana sorarsanız bu anlamda hakarete muhatap olan herkesin de kişisel anlamda bu süreçte yargıya başvurmasının doğru olacağını düşünüyorum."MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür ettiBakan Tekin konuşmasını şöyle sürdürdü: Milli birlik ve dayanışmayı önemseyen bütün vatandaşlar, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler bu sürece sahip çıkıyorlar. Dün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, kendisine şükranlarımı sunuyorum, tam bizim yapmak istediğimiz şeyleri açıklayan, bir devlet adamına yakışır bir ciddiyetle, milli birlik ve beraberlik sürecine sahip çıkan bir açıklama yaptı. Gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Bu çerçevede ben herkesi milli birlikle ilgili attığımız adımlara, toplumda çocuklarımız, gençlerimiz arasında bu dayanışma, beraberlik, kardeşlik hukukunu geliştirecek etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Yaptığımız şeylerin kanunlarımıza ve Anayasamıza uygun olduğunu, bizim açımızdan bize yüklenen sorumlulukları yerine getiren düzenlemeler olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum."

