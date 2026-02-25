https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/adalet-bakani-gurlek-komisyon-raporunda-sahsa-ozgun-bir-duzenleme-yok--1103792315.html
Adalet Bakanı Gürlek: Komisyon raporunda şahsa özgün bir düzenleme yok
12:08 25.02.2026 (güncellendi: 12:50 25.02.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecinde nihai raporun sunulduğunu belirtirken, 'Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok' ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım sürecinde ekip oluşturduk, Meclis ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok" dedi.
Yasal çerçevenin düzenlemesini Meclis yapacaktır
Bakan Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öncelikli olarak Terörsüz Türkiye sürecinde nihai amaç, örgütün tamamen silah bırakması; daha sonra PKK'nın feshedilmesidir. Ondan sonraki süreçte takdir Meclis'e aittir. Yasal çerçevenin düzenlenmesini Meclis yapacaktır. Ama şu anda bunu uygulamak istiyoruz. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yoktur. Cumhurbaşkanımız da bu yönde açıklamalarda bulunuyor. Bu hususa dikkat çekmek istiyorum".
Çocuk kavramını tartışmaya açmamız gerekiyor
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili de soruyu yanıtlayan Bakan Gürlek şunları söyledi:
O konuda özellikle yaşı küçük çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını tespit ettik. Ben uygulamadan geldiğim için başsavcılık dönemimde de bunu gördüm. Bu bizim için çok önemli. Çocuk kavramını tartışmaya açmamız gerekiyor. Meclis'te komisyon kuruldu. Çocuklar maalesef şiddete meyilli yapılara teşvik ediliyor. Bu konuda çalışıyoruz. İnşallah 12. Yargı Paketi'nde de yasal değişiklikler gerekiyorsa gerekli değişiklikleri yapacağız. 11. Yargı Paketi'nde biliyorsunuz önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle suç örgütlerinin çocukları kullanması, azmettirilmesi ve suça sevk edilmesi konusunda gerekli ağır müeyyideler getirildi. İnşallah devamı gelecek.
Sosyal medya düzenlemesi iki aşamadan oluşuyor
Bakan Gürlek, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:
"Sosyal medyaya ilişkin planlanan düzenleme iki aşamadan oluşuyor. 15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor, biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıyoruz."