https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/merz-artik-kimse-cini-gormezden-gelemez-1103778729.html
Merz: Artık kimse Çin'i görmezden gelemez
Merz: Artık kimse Çin'i görmezden gelemez
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Merz, dünyada yaşanan problemlerin Çin olmadan çözülemeyeceğini kimsenin görmezden gelemeyeceğini söyledi. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T00:09+0300
2026-02-25T00:09+0300
2026-02-25T00:09+0300
dünya
çin
pekin
almanya
friedrich merz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101689983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ee97e2e0542996fe227579e30867e6b.jpg
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, artık kimsenin Çin'i görmezden gelemeyeceğini ve büyük küresel siyasi sorunların Pekin dahil edilmeden çözülemeyeceğini söyledi.Friedrich Merz Çin'e gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:Ayrıca Merz, Çin ziyaretinde beş ilkeye odaklanacaklarını belirtti:'Akıllı Çin politikası', risk azaltma, rekabet ve şeffaflık, küresel krizlerin Çin’siz çözülemeyeceği gerçeği ve politikanın Avrupa bağlamına oturtulması
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/merz-si-ile-acik-bir-diyalog-kurma-firsatimiz-olacagini-umuyorum-1103740949.html
çin
pekin
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101689983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7a3a11c877fca8d4233b195d9aa4460.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, pekin, almanya, friedrich merz
çin, pekin, almanya, friedrich merz
Merz: Artık kimse Çin'i görmezden gelemez
Almanya Başbakanı Merz, dünyada yaşanan problemlerin Çin olmadan çözülemeyeceğini kimsenin görmezden gelemeyeceğini söyledi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, artık kimsenin Çin'i görmezden gelemeyeceğini ve büyük küresel siyasi sorunların Pekin dahil edilmeden çözülemeyeceğini söyledi.
Friedrich Merz Çin'e gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
"Çin büyük güçler arasına yükselmiştir. Çin politikamızda bu da göz önüne alınmalıdır. Artık kimse Çin'i görmezden gelemez. Günümüzde, büyük küresel siyasi sorunlar Pekin dahil edilmeden çözülemez."
Ayrıca Merz, Çin ziyaretinde beş ilkeye odaklanacaklarını belirtti:
'Akıllı Çin politikası', risk azaltma, rekabet ve şeffaflık, küresel krizlerin Çin’siz çözülemeyeceği gerçeği ve politikanın Avrupa bağlamına oturtulması