Merz: Artık kimse Çin'i görmezden gelemez
Merz: Artık kimse Çin'i görmezden gelemez
Almanya Başbakanı Merz, dünyada yaşanan problemlerin Çin olmadan çözülemeyeceğini kimsenin görmezden gelemeyeceğini söyledi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, artık kimsenin Çin'i görmezden gelemeyeceğini ve büyük küresel siyasi sorunların Pekin dahil edilmeden çözülemeyeceğini söyledi.Friedrich Merz Çin'e gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:Ayrıca Merz, Çin ziyaretinde beş ilkeye odaklanacaklarını belirtti:'Akıllı Çin politikası', risk azaltma, rekabet ve şeffaflık, küresel krizlerin Çin’siz çözülemeyeceği gerçeği ve politikanın Avrupa bağlamına oturtulması
00:09 25.02.2026
© Raşid Necati AslımFriedrich Merz
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© Raşid Necati Aslım
Abone ol
Almanya Başbakanı Merz, dünyada yaşanan problemlerin Çin olmadan çözülemeyeceğini kimsenin görmezden gelemeyeceğini söyledi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, artık kimsenin Çin'i görmezden gelemeyeceğini ve büyük küresel siyasi sorunların Pekin dahil edilmeden çözülemeyeceğini söyledi.
Friedrich Merz Çin'e gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
"Çin büyük güçler arasına yükselmiştir. Çin politikamızda bu da göz önüne alınmalıdır. Artık kimse Çin'i görmezden gelemez. Günümüzde, büyük küresel siyasi sorunlar Pekin dahil edilmeden çözülemez."
Ayrıca Merz, Çin ziyaretinde beş ilkeye odaklanacaklarını belirtti:
'Akıllı Çin politikası', risk azaltma, rekabet ve şeffaflık, küresel krizlerin Çin’siz çözülemeyeceği gerçeği ve politikanın Avrupa bağlamına oturtulması
