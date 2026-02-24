https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/merz-si-ile-acik-bir-diyalog-kurma-firsatimiz-olacagini-umuyorum-1103740949.html
Merz: Şi ile açık bir diyalog kurma fırsatımız olacağını umuyorum
Merz: Şi ile açık bir diyalog kurma fırsatımız olacağını umuyorum
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 24–26 Şubat’ta Çin’e yapacağı ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping ile açık bir diyalog kurmayı umduğunu belirtti. Merz’e... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T04:38+0300
2026-02-24T04:38+0300
2026-02-24T04:38+0300
dünya
almanya
çin
çin devlet başkanı şi cinping
friedrich merz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fe4159f3f2ee2ad07e17e28b42419ed9.jpg
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu hafta Çin'e yapacağı ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile açık bir diyalog beklediğini söyledi.DPA haber ajansının aktardığına göre Merz, şu ifadeleri kullandı:Merz'in Çin ziyareti 24-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Kendisine bir iş temsilcileri heyeti eşlik edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/trump-bir-anlasma-yapmazsak-o-ulke-ve-ne-yazik-ki-halki-icin-cok-kotu-bir-gun-olacak-1103740675.html
almanya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_48d32903108882b1e4054720dc6789ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, çin, çin devlet başkanı şi cinping, friedrich merz
almanya, çin, çin devlet başkanı şi cinping, friedrich merz
Merz: Şi ile açık bir diyalog kurma fırsatımız olacağını umuyorum
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 24–26 Şubat’ta Çin’e yapacağı ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping ile açık bir diyalog kurmayı umduğunu belirtti. Merz’e temaslarında iş dünyasından bir heyet de eşlik edecek.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu hafta Çin'e yapacağı ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile açık bir diyalog beklediğini söyledi.
DPA haber ajansının aktardığına göre Merz, şu ifadeleri kullandı:
"Açık bir diyalog kurma fırsatımız olacağını umuyorum. Sadece cumhurbaşkanını anlamaya çalışmak istiyorum. Öte yandan, pozisyonumuzu, Almanya'daki ve Avrupa'daki kişisel konumumu, bazı küresel olaylara bakış açımı ve birlikte potansiyel olarak neler yapabileceğimizi açıklamaya çalışmak istiyorum"
Merz'in Çin ziyareti 24-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Kendisine bir iş temsilcileri heyeti eşlik edecek.