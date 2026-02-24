Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/merz-si-ile-acik-bir-diyalog-kurma-firsatimiz-olacagini-umuyorum-1103740949.html
Merz: Şi ile açık bir diyalog kurma fırsatımız olacağını umuyorum
Merz: Şi ile açık bir diyalog kurma fırsatımız olacağını umuyorum
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 24–26 Şubat’ta Çin’e yapacağı ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping ile açık bir diyalog kurmayı umduğunu belirtti. Merz’e... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T04:38+0300
2026-02-24T04:38+0300
dünya
almanya
çin
çin devlet başkanı şi cinping
friedrich merz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fe4159f3f2ee2ad07e17e28b42419ed9.jpg
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu hafta Çin'e yapacağı ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile açık bir diyalog beklediğini söyledi.DPA haber ajansının aktardığına göre Merz, şu ifadeleri kullandı:Merz'in Çin ziyareti 24-26 Şubat tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Kendisine bir iş temsilcileri heyeti eşlik edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/trump-bir-anlasma-yapmazsak-o-ulke-ve-ne-yazik-ki-halki-icin-cok-kotu-bir-gun-olacak-1103740675.html
almanya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_48d32903108882b1e4054720dc6789ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, çin, çin devlet başkanı şi cinping, friedrich merz
almanya, çin, çin devlet başkanı şi cinping, friedrich merz

Merz: Şi ile açık bir diyalog kurma fırsatımız olacağını umuyorum

04:38 24.02.2026
© Utku UçrakFriedrich Merz
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© Utku Uçrak
Abone ol
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 24–26 Şubat’ta Çin’e yapacağı ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping ile açık bir diyalog kurmayı umduğunu belirtti. Merz’e temaslarında iş dünyasından bir heyet de eşlik edecek.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu hafta Çin'e yapacağı ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile açık bir diyalog beklediğini söyledi.
DPA haber ajansının aktardığına göre Merz, şu ifadeleri kullandı:
"Açık bir diyalog kurma fırsatımız olacağını umuyorum. Sadece cumhurbaşkanını anlamaya çalışmak istiyorum. Öte yandan, pozisyonumuzu, Almanya'daki ve Avrupa'daki kişisel konumumu, bazı küresel olaylara bakış açımı ve birlikte potansiyel olarak neler yapabileceğimizi açıklamaya çalışmak istiyorum"
Merz'in Çin ziyareti 24-26 Şubat tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Kendisine bir iş temsilcileri heyeti eşlik edecek.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
DÜNYA
Trump: Bir anlaşma yapmazsak o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak
02:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала