Merz: Şi ile açık bir diyalog kurma fırsatımız olacağını umuyorum

Merz: Şi ile açık bir diyalog kurma fırsatımız olacağını umuyorum

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 24–26 Şubat’ta Çin’e yapacağı ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping ile açık bir diyalog kurmayı umduğunu belirtti. Merz’e... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu hafta Çin'e yapacağı ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile açık bir diyalog beklediğini söyledi.DPA haber ajansının aktardığına göre Merz, şu ifadeleri kullandı:Merz'in Çin ziyareti 24-26 Şubat tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Kendisine bir iş temsilcileri heyeti eşlik edecek.

