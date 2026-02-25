Kartel lideri öldürüldü, ülke karıştı: Meksika'dan Dünya Kupası için 'güvenlik garantisi'

Türkiye
09:55 25.02.2026 (güncellendi: 10:03 25.02.2026)
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco'da kartel lideri 'El Mencho'nun öldürülmesinin ardından patlak veren şiddet olaylarının ardından ülkenin 'kademeli olarak normale döndüğünü' belirtti. 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Meksika'da 'güvenlik riskinin bulunmadığını' belirtti.
Meksika'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri 'El Mencho' olarak bilinen Nemesio Ruben Oseguera Cervantes’in öldürülmesinin ardından ülkede şiddet olayları patlak verdi. Ancak Meksika hükümeti, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde güvenlik konusunda herhangi bir tehdit olmadığını savundu.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum basın toplantısında Dünya Kupası için 'tüm güvenlik garantilerinin mevcut olduğunu' ifade etti. Sheinbaum, özellikle Jalisco eyaletinde pazar günü yaşanan olayların ardından durumun 'kademeli olarak normale döndüğünü' söyledi.

Jalisco, dört maça ev sahipliği yapacak

Jalisco’nun başkenti Guadalajara, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında dört maça ev sahipliği yapacak. Meksika, turnuvayı ABD ile Kanada ile birlikte düzenleniyor. Karşılaşmalar ayrıca Monterrey ve Mexico City'de oynanacak. Başkentteki dünyaca ünlü Azteca Stadyumu da organizasyonun önemli merkezlerinden biri olacak.
FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada, Meksika’nın ev sahipliği konusunda 'oldukça rahat' olduğunu söyledi ve turnuvanın 'görkemli' geçeceğini ifade etti.

Ülkenin dört bir yanında çatışmalar meydana geldi

Meksika ordusu, pazar sabahı düzenlenen operasyonda kartel lideri 'El Mencho'yu gözaltına almaya çalıştığı sırada çıkan çatışmada ağır yaralandığını ve hastaneye sevk edilirken öldüğünü belirtti.
Operasyonun ardından kartel üyeleri, Jalisco ve Michoacan eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede yolları kapattı, Ulusal Muhafız üslerine saldırılar düzenledi. Yaklaşık 100 ana yolun barikatlarla kapatılırken çatışmalarda 25'i güvenlik görevlisi en az 73 kişi hayatını kaybetmişti.
Pazartesi itibarıyla büyük kentlerde şiddetin azaldığı belirtilse de, yerel basın Jalisco’nun kırsal bölgelerinde gece saatlerinde yeni olaylar yaşandığını aktardı.
