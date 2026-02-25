https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/maltepede-iki-binadan-hirsizlik-girisimi-3-zanli-tutuklandi-1103790124.html
Maltepe'de iki binadan hırsızlık girişimi: 3 zanlı tutuklandı, 85 hırsızlık kaydı ortaya çıktı
Maltepe'de iki binadan hırsızlık girişimi: 3 zanlı tutuklandı, 85 hırsızlık kaydı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Maltepe'de hırsızlık girişiminde bulundukları iki binadan çıkarken polis ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T11:42+0300
2026-02-25T11:42+0300
2026-02-25T11:44+0300
türki̇ye
maltepe
hırsız
sabıka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103790957_0:0:1545:869_1920x0_80_0_0_a8de1985d2b18491def03d5a5963bf0f.png
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 13 Şubat'ta Altıntepe Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi'nde 2 binaya giren 3 kadının, apartman sakinlerince hırsızlık şüphelisi olduğu iddiası yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.Üzerlerinden birçok malzeme çıktıKısa sürede bölgeye giden ekipler, ikinci ihbarın yapıldığı binadan çıkan 3 şüpheliyi yakaladı.Üst aramalarında 2 tornavida, İngiliz anahtarı, plastik kapı açma aparatı ve 2 lehim tel ele geçirildi.Kapıları açamamışlarÇevredeki incelemelerde 3 kadının binalara girerek hırsızlık girişiminde bulundukları, ancak kapıları açamadıkları belirlendi.85 hırsızlık kaydı varŞüphelilerden S.A'nın (20) daha önce çeşitli suçlardan 26 kaydı, Z.A'nın (32) 28, N.F'nin (30) ise 85 evden hırsızlık kaydı olduğu anlaşıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan, şüphelilerin ihbar yapılan binalardan birinde hırsızlık eylemi için keşif yaparken güvenlik kamerasını fark edince yüzlerini kapatıp kaçtıkları anların görüntüsüne ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/kuyumcuda-silahli-soygun-girisimi-hirsizi-bagirarak-kacirdi-1103766708.html
türki̇ye
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103790957_142:0:1301:869_1920x0_80_0_0_db98190ff39cf4b1dfe0fb3363a21415.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
maltepe, hırsız, sabıka
Maltepe'de iki binadan hırsızlık girişimi: 3 zanlı tutuklandı, 85 hırsızlık kaydı ortaya çıktı
11:42 25.02.2026 (güncellendi: 11:44 25.02.2026)
Maltepe'de hırsızlık girişiminde bulundukları iki binadan çıkarken polis ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 13 Şubat'ta Altıntepe Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi'nde 2 binaya giren 3 kadının, apartman sakinlerince hırsızlık şüphelisi olduğu iddiası yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.
Üzerlerinden birçok malzeme çıktı
Kısa sürede bölgeye giden ekipler, ikinci ihbarın yapıldığı binadan çıkan 3 şüpheliyi yakaladı.
Üst aramalarında 2 tornavida, İngiliz anahtarı, plastik kapı açma aparatı ve 2 lehim tel ele geçirildi.
Çevredeki incelemelerde 3 kadının binalara girerek hırsızlık girişiminde bulundukları, ancak kapıları açamadıkları belirlendi.
Şüphelilerden S.A'nın (20) daha önce çeşitli suçlardan 26 kaydı, Z.A'nın (32) 28, N.F'nin (30) ise 85 evden hırsızlık kaydı olduğu anlaşıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, şüphelilerin ihbar yapılan binalardan birinde hırsızlık eylemi için keşif yaparken güvenlik kamerasını fark edince yüzlerini kapatıp kaçtıkları anların görüntüsüne ulaşıldı.