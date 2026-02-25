https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/kuresel-borc-rekor-kirdi-turkiyenin-istatistikleri-belli-oldu-1103809827.html

Küresel borç rekor kırdı: Türkiye'nin istatistikleri belli oldu

Küresel borç rekor kırdı: Türkiye'nin istatistikleri belli oldu

Küresel borç stoku 2025'te yaklaşık 29 trilyon dolar artarak 348.3 trilyon dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), 'Küresel Borç Monitörü' raporunu yayımladı.Rapora göre, küresel borç stoku 2025’te yaklaşık 29 trilyon dolar artarak tüm zamanların rekoru olan 348.3 trilyon dolara ulaştı. Borç artışının yaklaşık üçte ikisi, bütçe açıklarındaki büyümenin etkisiyle gelişmiş ekonomilerden kaynaklandı. 2025 sonu itibarıyla gelişmiş ülkelerin toplam borcu 231.7 trilyon dolar, gelişmekte olan ülkelerin borcu ise 116.6 trilyon dolar oldu.Küresel borcun GSYH’ye oranı üst üste beşinci yılda da gerileyerek yüzde 308’e indi. Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 235’i aşarak rekor seviyeye çıktı.Toplam borç içinde kamu borçları 106.7 trilyon dolara yükselirken, artışın 10 trilyon dolardan fazlası kamu kesiminden geldi. Küresel kamu borcu artışının büyük bölümü Çin, ABD ve Euro Bölgesi kaynaklı olurken; Avrupa’da Fransa ve İtalya öne çıktı.Türkiye’de borçların GSYH’ye oranı incelendiğinde, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre hane halkı borçları yüzde 9.9’dan yüzde 10.1’e, finansal olmayan şirket borçları ise yüzde 37.3’ten yüzde 38.2’ye yükseldi.Aynı dönemde kamu borçlarının GSYH’ye oranı yüzde 27.5’ten yüzde 26.8’e, finansal sektör borçları ise yüzde 17.5’ten yüzde 17.3’e geriledi.

