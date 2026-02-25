https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/kullandiginiz-kulakliklara-dikkat-unlu-markalarda-kimyasal-madde-tehlikesi-1103778985.html
Kullandığınız kulaklıklara dikkat: Ünlü markalarda kimyasal madde tehlikesi
Kullandığınız kulaklıklara dikkat: Ünlü markalarda kimyasal madde tehlikesi
Bazı ünlü markaların kulaklıklarında hormon sistemini etkileyebilen 'endokrin bozucu' kimyasallar tespit edildi. Söz konusu maddelerin plastiği sertleştirmek... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
Sennheiser, Bose, Samsung ve Panasonic gibi markalara ait kulaklıklarda zararlı kimyasallar tespit edildi.İngiliz basınının haberine göre incelemeye alınan kulaklıkların tamamında Bisfenol A (BPA) ve yerine kullanılan Bisfenol S (BPS) maddelerine rastlandı. BPA’nın numunelerin yüzde 98’inde, BPS’nin ise yüzde 75’ten fazlasında bulunduğu belirtildi. Söz konusu maddelerin plastiği sertleştirmek için kullanıldığı, ancak vücutta östrojen hormonunu taklit ederek erken ergenlik, erkeklerde feminizasyon ve bazı kanser türleri gibi sağlık riskleriyle ilişkilendirildiği belirtildi.Çalışmada, kulaklıkların uzun süre ciltle temas halinde olması nedeniyle kimyasalların ter yoluyla emilebileceğine dikkat çekildi.
