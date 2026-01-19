Türkiye
Danimarka’ya Bluetooth kulaklık uyarısı: Dinleme tehlikesi
Danimarka’ya Bluetooth kulaklık uyarısı: Dinleme tehlikesi
Danimarka Askeri İstihbarat Servisi, devlet yetkililerine Bluetooth teknolojisiyle çalışan kulaklıklar ve AirPods kullanımından kaçınmaları yönünde uyarıda...
Danimarka Askeri İstihbarat Servisi, devlet yetkililerine yönelik kritik bir güvenlik uyarısında bulunarak Bluetooth bağlantılı kablosuz kulaklıkların ve AirPods gibi cihazların kullanımının durdurulmasını tavsiye etti. Uyarıda, bu tür cihazların elektronik dinleme, veri sızdırma ve kontrol ele geçirme gibi amaçlarla kötüye kullanılabileceği ifade edildi.Uyarı, Grönland ile ilgili diplomatik gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Bluetooth bağlantısı üzerinden elektronik cihazların üçüncü şahıslarca ele geçirilebileceği ve kişisel ya da hassas verilerin sızdırılabileceği belirtildi.Konuyla ilgili haber yapan Danimarka merkezli Radar portalına göre, yabancı devlet aktörleri veya kötü niyetli kişilerin Bluetooth bağlantılarını kullanarak cihazlara sızması, bu cihazlar üzerindeki kontrolü ele geçirmesi ya da veri trafiğini izleyerek bilgi toplaması mümkün olabilir.
17:18 19.01.2026
Danimarka Askeri İstihbarat Servisi, devlet yetkililerine Bluetooth teknolojisiyle çalışan kulaklıklar ve AirPods kullanımından kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.
Danimarka Askeri İstihbarat Servisi, devlet yetkililerine yönelik kritik bir güvenlik uyarısında bulunarak Bluetooth bağlantılı kablosuz kulaklıkların ve AirPods gibi cihazların kullanımının durdurulmasını tavsiye etti. Uyarıda, bu tür cihazların elektronik dinleme, veri sızdırma ve kontrol ele geçirme gibi amaçlarla kötüye kullanılabileceği ifade edildi.
Uyarı, Grönland ile ilgili diplomatik gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Bluetooth bağlantısı üzerinden elektronik cihazların üçüncü şahıslarca ele geçirilebileceği ve kişisel ya da hassas verilerin sızdırılabileceği belirtildi.
Konuyla ilgili haber yapan Danimarka merkezli Radar portalına göre, yabancı devlet aktörleri veya kötü niyetli kişilerin Bluetooth bağlantılarını kullanarak cihazlara sızması, bu cihazlar üzerindeki kontrolü ele geçirmesi ya da veri trafiğini izleyerek bilgi toplaması mümkün olabilir.
